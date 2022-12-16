Что вас ждет

Друзья! Предлагаю вам маршрут в предгорьях северного Тянь-Шаня (небесные горы) — Мынжылки и озеро Маншук Маметовой (3 550 м.).

В зависимости от вашей физической формы и подготовки весь маршрут может занять от 5 до 8 часов в обе стороны.

Путешествие начинается от канатной дороги Медео-Чимбулак. Прокатившись на канатке у вас будет возможность дойти до озера Маншук Маметовой (первая казахская женщина, которой было присвоено звание Герой Советского Союза).

Пешая часть стартует от начала урочища Чимбулак, на котором расположен одноименный горнолыжный курорт.

Далее мы пройдем до урочища Ворота Туюксу (высота 2500 м.) мимо мемориала альпинистам. После отправимся к плотине Мынжылки и, по вашему желанию, начнем подъем на Альпинград — место, где обычно ставят свои палаточные лагеря альпинисты и скалолазы. Путь до Альпинграда займет от 1 до 1,5 часа. Оставшуюся часть пройдем не более чем за час. Если повезет, увидим эдельвейсы. Они занесены в Красную книгу и собирать их категорически нельзя.

С высоты Альпинграда мы увидим: пик Молодежный, пик Титова, пик Маншук Маметовой, одноимённый перевал.

С озера открываеются живописные виды на перевал Пионерский и начало многих скальных и альпинистских маршрутов на высочайшие горные пики.