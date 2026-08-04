Мои заказы

Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы

Отправиться в динамичное путешествие к природным достопримечательностям края
За один день вы соберёте целую коллекцию алматинских драгоценностей. Мы выедем рано, чтобы в каждой локации у вас было достаточно времени для осмотра и фотосессий. Вы увидите казахстанский Гранд-Каньон в утренних лучах солнца. Ощутите величие Долины замков. Оцените инопланетные пейзажи Чёрного каньона и озера Каинды с затопленными соснами. А у озера Кольсай перенесётесь в Швейцарию.
4.7
588 отзывов
Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы

Описание экскурсии

5:30–5:45 — сбор и выезд из Алматы
10:00–12:00 — подъезд к озеру Каинды, треккинг до озера пешком, на УАЗике или на лошадях, время для съёмок, прогулка
12:30–13:15 — обед в гостевом доме
13:45–14:45 — озеро Кольсай, отдых, время для съёмок, прогулка
15:45–16:00 — Чёрный каньон
16:30–18:30 — Чарынский каньон, Долина замков, река Чарын
21:00–22:00 — возвращение в Алматы

Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от физической подготовки и пунктуальности группы, ситуации на дорогах и границе, а также при непредвиденных обстоятельствах. Порядок прохождения локаций может меняться на усмотрение гида и зависит от погодных условий.

Эта экскурсия предполагает пешие прогулки и требует некоторой физической активности. Путешественникам, страдающим болезнями опорно-двигательного аппарата или иными заболеваниями, которые приводят к ограничению подвижности, следует предупредить гида — он предложит для вас облегчённый вариант экскурсии

Организационные детали

  • Оплата остатка производится не позднее чем за 24 часа до начала экскурсии. Доступные способы отправим после бронирования. При отмене заказа менее чем за 24 часа до начала экскурсии внесённая оплата не возвращается
  • При наборе группы до 5 человек едем на внедорожном автомобиле или минивэне, гид-водитель; до 9 человек — едем на небольшом минивэне, гид-водитель; 10-12 человек — едем на среднем минивэне, отдельно водитель и гид; 13-19 человек — едем на микроавтобусе Mercedes, отдельно водитель и гид
  • Если вам нужен трансфер из отеля, аэропорта или вы хотите поехать своей компанией, то эта экскурсия может быть проведена в индивидуальном формате. Стоимость уточняйте у организатора

В стоимость входят:

  • трансфер на комфортабельном минивэне
  • услуги профессионального водителя-гида либо отдельный гид на группу в машину
  • вода 0,5 л на каждого

Дополнительные расходы:

  • входные билеты (экосборы) — 5000 тенге с чел., принимаются только наличные. Необходимо передать водителю/гиду при посадке
  • питание — можно взять с собой или пообедать в гостевом доме/кафе (4000 тенге с чел.)
  • поездка на экотакси к озеру Каинды вместо прогулки пешком — 2000 тенге с чел. (в одну сторону)
  • поездка на лошади к озеру Каинды вместо прогулки пешком — 7000-8000 тенге с чел. (туда и обратно)
  • поездка на экотакси в Чарынском каньоне вместо прогулки пешком — 1000 тенге с чел. (в одну сторону)
  • платные туалеты — 100 тенге (желательно брать монетки)

Организатор не несёт ответственности за качество, стоимость и порядок оказания услуг, предоставляемых сторонними лицами на маршруте.

ежедневно в 05:45

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали более 100 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Улучшенный (мини группа)15 000 ₽
Стандартный5200 ₽
Индивидуальная экскурсия (до 5 человек)44 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Демьяна Бедного
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:45
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 7970 туристов
Привет! Меня зовут Антон. Я представляю агентство джип-путешествий по Казахстану и Кыргызстану. В нашей команде сертифицированные гиды, опытные водители и просто душевные люди. Будем рады в комфортной и дружелюбной атмосфере показать местные красоты!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 588 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
547
4
27
3
9
2
2
1
3
Андрей
Отлично съездили, спасибо!

Остались очень довольны. Наш гид Ахмет — молодец, рассказывал так, что время пролетело незаметно. Очень интересно подавал информацию, без воды и занудства, реально хотелось слушать. После этой поездки
читать дальшеуменьшить

совсем по-другому посмотрели на Казахстан, появилось желание еще изучить страну.

Природа, конечно, потрясающая. Озера — цвет просто нереальный, на фото такого не передать, вода бирюзовая, очень чистая. Каньоны впечатлили мощью, особенно когда подходишь к краю — масштаб чувствуется. Фотки получились шикарные, даже фильтры не нужны.

Отдельное спасибо водителю Айбеку. Дороги местами сложные, но вел машину уверенно, нигде не трясло. Несколько раз спрашивал, не холодно ли нам, не жарко — приятно, когда заботятся о комфорте. И чувство юмора у него отличное, было приятно провести время вместе, советую садиться на передние кресла!

Организация на уровне, впечатлений море. Спасибо за день 🏔️

Отлично съездили, спасибо!
Отлично съездили, спасибо!
Отлично съездили, спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Лариса
Очень классная экскурсия, мне просто повезло что в командировке в Алма-Ате удалось посетить такие достопримечательности. Экскурсия проходила на новом микроавтобусе Мерседес, с зарядкой для телефона, мощным кондиционером, берите кофты- толстовки.
читать дальшеуменьшить

Нас было 18 туристов+ водитель Дархан+ гид Ахмет. Ахмет рассказал историю каждого места, сориентировал по времени, объяснил как лучше провести время в каждой локации, все было четко, везде успели без толп и очередей. До озера Каинды со стоянки добраться можно тремя способами: на уазике- буханке, верхом на лошади, пешком. На лошади кто поехал сказали что страшновато)))), лошадь идет практически по склону горы… Самое оптимальное туда- на буханке, обратно пешком- вниз под горку, рядом с горной речкой,тоже очень красиво. Обед в селе Сати был очень вкусным- суп чечевичный, плов узбекский, салатики, чай, сладости. С погодой очень повезло, хотя в каньоне пока ждали буханочку обратно грянула гроза, погода очень переменчива… Кстати, в самом каньоне до конечной идти 2,5 км по жаре тяжеловато, Ахмет предусмотрительно сразу ушёл за билетиками на обратный путь, иначе бы я точно не дошла🤣🤣🤣🤣, имейте ввиду и очень хорошо что это была последняя наша локация. Ровно в 20:30 были уже в Алма-Ате. В общем очень рекомендую эту экскурсию!!!

Очень классная экскурсия, мне просто повезло что в командировке в Алма-Ате удалось посетить такие достопримечательности. Экскурсия
Очень классная экскурсия, мне просто повезло что в командировке в Алма-Ате удалось посетить такие достопримечательности. Экскурсия
Очень классная экскурсия, мне просто повезло что в командировке в Алма-Ате удалось посетить такие достопримечательности. Экскурсия
Очень классная экскурсия, мне просто повезло что в командировке в Алма-Ате удалось посетить такие достопримечательности. Экскурсия
Очень классная экскурсия, мне просто повезло что в командировке в Алма-Ате удалось посетить такие достопримечательности. Экскурсия
Очень классная экскурсия, мне просто повезло что в командировке в Алма-Ате удалось посетить такие достопримечательности. Экскурсия
Очень классная экскурсия, мне просто повезло что в командировке в Алма-Ате удалось посетить такие достопримечательности. Экскурсия
Очень классная экскурсия, мне просто повезло что в командировке в Алма-Ате удалось посетить такие достопримечательности. Экскурсия
Вам был полезен этот отзыв?
Валерий
Впечатления самые наилучшие. Начиная с организации, видов, фотографий, насыщенности экскурсии, заканчивая самим гидом Али. Невероятный экскурс в историю Казахстана и не только: генетика, фауна, история, легенды, сказки, шутки; на все
читать дальшеуменьшить

вопросы развернутые и очень интересные ответы.
Плотная насыщенность экскурсии не дает возможности заскучать или расслабиться, мы успели все: покататься на лошадях, сплавиться на катамаранах, хорошенько прогуляться по длинному каньону, прокатиться на уазике под грибным дождем в открытом кузове. Вспоминаем семьей с улыбкой и уверенно считаем, что из всех посещенных экскурсий всех городов и стран Ваша была самой насыщенной и интересной, спасибо!

Впечатления самые наилучшие. Начиная с организации, видов, фотографий, насыщенности экскурсии, заканчивая самим гидом Али. Невероятный экскурс
Впечатления самые наилучшие. Начиная с организации, видов, фотографий, насыщенности экскурсии, заканчивая самим гидом Али. Невероятный экскурс
Впечатления самые наилучшие. Начиная с организации, видов, фотографий, насыщенности экскурсии, заканчивая самим гидом Али. Невероятный экскурс
Впечатления самые наилучшие. Начиная с организации, видов, фотографий, насыщенности экскурсии, заканчивая самим гидом Али. Невероятный экскурс
Вам был полезен этот отзыв?
Александра
Все очень понравилось! Красиво стало с момента начала дороги. Программа очень интенсивная, и при этом суперинтересная. Гид Эльмира прекрасно справилась со своей задачей, рассказывала очень интересно и увлекательно😊
Все очень понравилось! Красиво стало с момента начала дороги. Программа очень интенсивная, и при этом суперинтересная.
Все очень понравилось! Красиво стало с момента начала дороги. Программа очень интенсивная, и при этом суперинтересная.
Все очень понравилось! Красиво стало с момента начала дороги. Программа очень интенсивная, и при этом суперинтересная.
Все очень понравилось! Красиво стало с момента начала дороги. Программа очень интенсивная, и при этом суперинтересная.
Все очень понравилось! Красиво стало с момента начала дороги. Программа очень интенсивная, и при этом суперинтересная.
Все очень понравилось! Красиво стало с момента начала дороги. Программа очень интенсивная, и при этом суперинтересная.
Все очень понравилось! Красиво стало с момента начала дороги. Программа очень интенсивная, и при этом суперинтересная.
Все очень понравилось! Красиво стало с момента начала дороги. Программа очень интенсивная, и при этом суперинтересная.+1
Все очень понравилось! Красиво стало с момента начала дороги. Программа очень интенсивная, и при этом суперинтересная.
Вам был полезен этот отзыв?
Мария
Посетили данную экскурсию втроем с подругами и остались очень довольны. Программа очень грамотно распланирована. Гид Эльмира подробно рассказывала о всех локациях. Увидели столько красоты🤩. Поездка на буханке и в открытой машине по каньону-полный восторг. Спасибо большое за такой классный тур🫶🏻
Посетили данную экскурсию втроем с подругами и остались очень довольны. Программа очень грамотно распланирована. Гид Эльмира
Посетили данную экскурсию втроем с подругами и остались очень довольны. Программа очень грамотно распланирована. Гид Эльмира
Посетили данную экскурсию втроем с подругами и остались очень довольны. Программа очень грамотно распланирована. Гид Эльмира
Посетили данную экскурсию втроем с подругами и остались очень довольны. Программа очень грамотно распланирована. Гид Эльмира
Посетили данную экскурсию втроем с подругами и остались очень довольны. Программа очень грамотно распланирована. Гид Эльмира
Посетили данную экскурсию втроем с подругами и остались очень довольны. Программа очень грамотно распланирована. Гид Эльмира
Вам был полезен этот отзыв?
Ася
Виды сказочные, впечатления незабываемые, фото нереальные получились, влюбилась в эти места❤️ Гид - забота и координирование 10/10, водитель-супермен -аккуратное вождение и вежливость 10/10.
спасибо вам огромное 💫
Виды сказочные, впечатления незабываемые, фото нереальные получились, влюбилась в эти места❤️ Гид - забота и координирование
Виды сказочные, впечатления незабываемые, фото нереальные получились, влюбилась в эти места❤️ Гид - забота и координирование
Виды сказочные, впечатления незабываемые, фото нереальные получились, влюбилась в эти места❤️ Гид - забота и координирование
Виды сказочные, впечатления незабываемые, фото нереальные получились, влюбилась в эти места❤️ Гид - забота и координирование
Виды сказочные, впечатления незабываемые, фото нереальные получились, влюбилась в эти места❤️ Гид - забота и координирование
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Алматы

Похожие экскурсии на «Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы»

Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Долина Замков Чарынского каньона и река Чарын в группе
На машине
13 часов
-
5%
212 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Долина Замков Чарынского каньона и река Чарын в группе
Отыскать частичку Альп в Казахстане, увидеть Чарынский каньон и озеро с затопленными соснами
Начало: У гипермаркета Magnum
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
12 авг в 05:45
4600 ₽4842 ₽ за человека
Алматинская классика: озёра Каинды и Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны
На машине
13 часов
-
5%
38 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Алматинская классика: озёра Каинды и Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны
Вдохновиться разнообразием пейзажей в отрогах Северного Тянь-Шаня
Завтра в 06:00
12 авг в 06:00
от 41 000 ₽43 157 ₽ за всё до 6 чел.
3 в 1 из Алматы: Чарынский каньон + озёра Кольсай и Каинды
На автобусе
13 часов
15 отзывов
Групповая
до 18 чел.
3 в 1 из Алматы: Чарынский каньон + озёра Кольсай и Каинды
Отправиться в путешествие на день и открыть красоту дикой природы Казахстана
Начало: На улице Байтурсынова
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
12 авг в 05:00
4800 ₽ за человека
Из Алматы - к озёрам Кольсай и Каинды, Чарынскому и Чёрному каньонам
На машине
13 часов
-
5%
39 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Из Алматы - к озёрам Кольсай и Каинды, Чарынскому и Чёрному каньонам
Вдохновиться природными богатствами Казахстана и почувствовать себя словно на другой планете
Начало: Назарбаева 28Ак 14
Расписание: ежедневно в 04:45
Завтра в 04:45
12 авг в 04:45
4655 ₽4900 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Алматы. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Алматы
5200 ₽ за человека