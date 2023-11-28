Сокровища Алматы: озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны

Групповая экскурсия в Алматы

Отправиться в динамичное путешествие в мини-группе - к природным достопримечательностям края

За один день вы соберёте целую коллекцию алматинских драгоценностей. Мы выедем рано, чтобы в каждой локации у вас было достаточно времени для осмотра и фотосессий. Вы увидите казахстанский Гранд-Каньон в утренних лучах солнца. Ощутите величие Долины замков. Оцените инопланетные пейзажи Чёрного каньона и озера с затопленными соснами. А на закате у озера Кольсай перенесётесь в Швейцарию.
Сокровища Алматы: озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны
Сокровища Алматы: озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны
Сокровища Алматы: озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны
Сокровища Алматы: озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны
Сокровища Алматы: озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны
Сокровища Алматы: озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны
Сокровища Алматы: озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны
Сокровища Алматы: озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны
Сокровища Алматы: озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны
Сокровища Алматы: озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны
Сокровища Алматы: озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны
Сокровища Алматы: озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны
Сокровища Алматы: озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны
Сокровища Алматы: озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны
Сокровища Алматы: озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны
Сокровища Алматы: озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны
Сокровища Алматы: озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны
Сокровища Алматы: озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны
Сокровища Алматы: озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны
Сокровища Алматы: озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны
Сокровища Алматы: озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны
Сокровища Алматы: озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны
Сокровища Алматы: озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны
Сокровища Алматы: озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны
Сокровища Алматы: озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны
Сокровища Алматы: озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны
Сокровища Алматы: озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны
Ближайшие даты:
28
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5 940 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

06:00 — 06:30 встреча и выезд из Алматы
09:30 — 11:30 прогулка по Чарынскому каньону (спуск в Долину Замков и путь до речки Чарын), время для съёмок
12:00 — 12:30 Чёрный каньон
13:00 — 14:00 обед в кафе или гостевом доме
14:00 — 16:00 подъезд максимально близко к озеру Каинды, небольшой треккинг до озера пешком (можно будет проехать на УАЗике или на лошадях), время для съёмок, прогулка
17:00 — 18:30 прибытие на озеро Кольсай, отдых, время для съёмок, прогулка
18:30 — 22:00 обратная дорога в Алматы

Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от физической подготовки и пунктуальности группы, ситуации на дорогах и границе, а также при непредвиденных обстоятельствах.

Организационные детали

  • После внесения предоплаты на сайте нужно не менее, чем за 48 часов до начала поездки оплатить остаток стоимости экскурсии переводом на российскую карту (реквизиты вы получите после бронирования)
  • В стоимость входит: трансфер на комфортном минивэне с профессиональным водителем, аптечка
  • Дополнительные расходы: входные билеты (экосборы) — 2700 тенге с человека, принимаются только наличные; питание — можно взять с собой или пообедать в кафе
  • Поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя-гида. Он покажет максимум, но главная цель — получение удовольствия от природных локаций, фото и видео.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Демьяна Бедного
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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