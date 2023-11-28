За один день вы соберёте целую коллекцию алматинских драгоценностей. Мы выедем рано, чтобы в каждой локации у вас было достаточно времени для осмотра и фотосессий. Вы увидите казахстанский Гранд-Каньон в утренних лучах солнца. Ощутите величие Долины замков. Оцените инопланетные пейзажи Чёрного каньона и озера с затопленными соснами. А на закате у озера Кольсай перенесётесь в Швейцарию.

Описание

Что вас ожидает

06:00 — 06:30 встреча и выезд из Алматы

09:30 — 11:30 прогулка по Чарынскому каньону (спуск в Долину Замков и путь до речки Чарын), время для съёмок

12:00 — 12:30 Чёрный каньон

13:00 — 14:00 обед в кафе или гостевом доме

14:00 — 16:00 подъезд максимально близко к озеру Каинды, небольшой треккинг до озера пешком (можно будет проехать на УАЗике или на лошадях), время для съёмок, прогулка

17:00 — 18:30 прибытие на озеро Кольсай, отдых, время для съёмок, прогулка

18:30 — 22:00 обратная дорога в Алматы

Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от физической подготовки и пунктуальности группы, ситуации на дорогах и границе, а также при непредвиденных обстоятельствах.

Организационные детали