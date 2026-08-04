За один день вы соберёте целую коллекцию алматинских драгоценностей. Мы выедем рано, чтобы в каждой локации у вас было достаточно времени для осмотра и фотосессий. Вы увидите казахстанский Гранд-Каньон в утренних лучах солнца. Ощутите величие Долины замков. Оцените инопланетные пейзажи Чёрного каньона и озера Каинды с затопленными соснами. А у озера Кольсай перенесётесь в Швейцарию.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

5:30–5:45 — сбор и выезд из Алматы

10:00–12:00 — подъезд к озеру Каинды, треккинг до озера пешком, на УАЗике или на лошадях, время для съёмок, прогулка

12:30–13:15 — обед в гостевом доме

13:45–14:45 — озеро Кольсай, отдых, время для съёмок, прогулка

15:45–16:00 — Чёрный каньон

16:30–18:30 — Чарынский каньон, Долина замков, река Чарын

21:00–22:00 — возвращение в Алматы

Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от физической подготовки и пунктуальности группы, ситуации на дорогах и границе, а также при непредвиденных обстоятельствах. Порядок прохождения локаций может меняться на усмотрение гида и зависит от погодных условий.

Эта экскурсия предполагает пешие прогулки и требует некоторой физической активности. Путешественникам, страдающим болезнями опорно-двигательного аппарата или иными заболеваниями, которые приводят к ограничению подвижности, следует предупредить гида — он предложит для вас облегчённый вариант экскурсии

Организационные детали

Оплата остатка производится не позднее чем за 24 часа до начала экскурсии. Доступные способы отправим после бронирования. При отмене заказа менее чем за 24 часа до начала экскурсии внесённая оплата не возвращается

При наборе группы до 5 человек едем на внедорожном автомобиле или минивэне, гид-водитель; до 9 человек — едем на небольшом минивэне, гид-водитель; 10-12 человек — едем на среднем минивэне, отдельно водитель и гид; 13-19 человек — едем на микроавтобусе Mercedes, отдельно водитель и гид

Если вам нужен трансфер из отеля, аэропорта или вы хотите поехать своей компанией, то эта экскурсия может быть проведена в индивидуальном формате. Стоимость уточняйте у организатора

В стоимость входят:

трансфер на комфортабельном минивэне

услуги профессионального водителя-гида либо отдельный гид на группу в машину

вода 0,5 л на каждого

Дополнительные расходы:

входные билеты (экосборы) — 5000 тенге с чел., принимаются только наличные. Необходимо передать водителю/гиду при посадке

питание — можно взять с собой или пообедать в гостевом доме/кафе (4000 тенге с чел.)

поездка на экотакси к озеру Каинды вместо прогулки пешком — 2000 тенге с чел. (в одну сторону)

поездка на лошади к озеру Каинды вместо прогулки пешком — 7000-8000 тенге с чел. (туда и обратно)

поездка на экотакси в Чарынском каньоне вместо прогулки пешком — 1000 тенге с чел. (в одну сторону)

платные туалеты — 100 тенге (желательно брать монетки)

Организатор не несёт ответственности за качество, стоимость и порядок оказания услуг, предоставляемых сторонними лицами на маршруте.