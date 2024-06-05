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нашего знакомства меня поразили его обширные знания и вежливое поведение. Машина, на которой мы ездили, была первоклассной. Она была чистой, удобной и оснащена всем необходимым для комфортной поездки. Во время экскурсии гид внимательно выслушал мои пожелания и составил маршрут, который идеально соответствовал моим интересам. Он показал мне все главные достопримечательности Алматы. Гид прекрасно владеет историей и культурой Алматы. Он дал мне подробные объяснения обо всех местах, которые мы посетили. Кроме того, он охотно отвечал на все мои вопросы и делился дополнительной информацией. Общение с гидом было настоящим удовольствием. Он был очень дружелюбным, веселым и обходительным. Я чувствовала себя очень комфортно в его компании. В целом, я осталась в восторге от экскурсии и настоятельно рекомендую этого гида всем, кто планирует посетить Алматы. Он на 100% заслуживает самых высоких оценок за профессионализм, знания и отличное обслуживание клиентов. Спасибо за незабываемый опыт!