Космические пейзажи Казахстана - в формате «всё включено»

Индивидуальная экскурсия в Алматы

Отправиться на внедорожнике из Алматы в озеру Кольсай, озеру Каинды и Чёрному каньону

Мы знаем: вы хотите это видеть! Точёные пики елей, пронзающие озеро Каинды. Таинственную гладь озера Кольсай, меняющего тёмно-синий цвет на изумрудный. Мистический Чёрный каньон — кусочек неизведанной планеты на Земле. Да, вы хотите это видеть — и вы не разочаруетесь! Тогда чего мы ждём? Скорее в путь!
Космические пейзажи Казахстана - в формате «всё включено»
Космические пейзажи Казахстана - в формате «всё включено»
Космические пейзажи Казахстана - в формате «всё включено»
Космические пейзажи Казахстана - в формате «всё включено»
Космические пейзажи Казахстана - в формате «всё включено»
Космические пейзажи Казахстана - в формате «всё включено»
Космические пейзажи Казахстана - в формате «всё включено»
Космические пейзажи Казахстана - в формате «всё включено»
Космические пейзажи Казахстана - в формате «всё включено»
Космические пейзажи Казахстана - в формате «всё включено»
Космические пейзажи Казахстана - в формате «всё включено»
Ближайшие даты:
7
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дек
9
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10
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Описание

Что вас ожидает

Озёра Кольсай и Каинды. Оба водоёма поразят вас уникальным цветом воды, который меняется от ярко-синего до изумрудного оттенка. Горные пики и живописные еловые леса вокруг озёр создают невероятные пейзажи, способные посоперничать с панорамами Альп.

Чёрный каньон. Впечатляющее место с загадочными угольно-чёрными скалами и фантастическими пейзажами, напоминающими ландшафт других планет. Вы прогуляетесь вдоль каньона и сполна насладитесь его красотой.

Ваше путешествие будет комфортным и безопасным благодаря нашим опытным гидам-водителям, которые всегда будут рядом с вами. Они не только красочно расскажут о здешних местах, но и ответят на все ваши вопросы и окажут необходимую помощь, если она потребуется.

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер на комфортабельном внедорожнике из вашего отеля, услуги профессионального гида-водителя, все экосборы, обед в кафе по дороге
  • Машина оснащена аптечкой с необходимыми медицинскими принадлежностями и лекарствами на случай непредвиденных ситуаций.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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