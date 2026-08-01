Мы знаем: вы хотите это видеть! Точёные пики елей, пронзающие озеро Каинды. Таинственную гладь озера Кольсай, меняющего тёмно-синий цвет на изумрудный. Мистический Чёрный каньон — кусочек неизведанной планеты на Земле. Да, вы хотите это видеть — и вы не разочаруетесь! Тогда чего мы ждём? Скорее в путь!

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Озёра Кольсай и Каинды. Оба водоёма поразят вас уникальным цветом воды, который меняется от ярко-синего до изумрудного оттенка. Горные пики и живописные еловые леса вокруг озёр создают невероятные пейзажи, способные посоперничать с панорамами Альп.

Чарынский каньон. В любое время года вы впечатлитесь его масштабами, сможете прогуляться по ущелью и полюбоваться утёсами, редкими растениями и бурной рекой в конце пути.

Чёрный каньон. Впечатляющее место с загадочными угольно-чёрными скалами и фантастическими пейзажами, напоминающими ландшафт других планет. Вы прогуляетесь вдоль каньона и сполна насладитесь его красотой.

Примерный тайминг:

Завтрак:

Если не успели позавтракать дома, можно перекусить прямо на месте сбора перед выездом. На заправке есть кофе, сэндвичи, круассаны

5:30 — сбор и выезд из Алматы. По дороге будет санитарная остановка на заправке.

9:30 — прибытие в Чёрный каньон. Осмотр со смотровой площадки

11:00 — прибытие на Озеро Каинды

12:30 — прибытие на Озеро Кольсай. Обед

15:00–15:30 — Чарынский каньон. Прогулка, Долина Замков, река Шарын. Для тех, кому сложно спускаться вниз, есть возможность прогуляться по верхней части. Также доступно экотакси — просьба предупредить заранее

17:00-17:30 — выезд в Алматы. По дороге будет санитарная остановка

21:00–21:30 — возвращение в Алматы

Ваше путешествие будет комфортным и безопасным благодаря нашим опытным гидам-водителям, которые всегда будут рядом с вами. Они не только красочно расскажут о здешних местах, но и ответят на все ваши вопросы и окажут необходимую помощь, если она потребуется.

Организационные детали

Вы вносите предоплату при бронировании на сайте, остальную сумму обязательно за день до экскурсии — мы пригласим вас в группу, пришлём всю информацию

В зависимости от размера группы поедем: на Toyota Land Cruiser или Toyota Sequoia — до 7 чел. с гидом-водителем; Toyota Grand HiAce или Toyota HiAce — до 12 чел. с гидом-водителем; Volkswagen Crafter или Mercedes-Benz Sprinter — до 18 чел. с гидом + водителем

Если вы хотите, чтобы вас забрали из отеля или аэропорта, можем организовать индивидуальную экскурсию с отдельным транспортом

Погода в горах переменчива: от зноя до холодного дождя и снега, возьмите необходимые вещи

Порядок посещения локаций может быть изменён в зависимости от погоды, дорожной ситуации, режима работы национального парка, загруженности объектов и других обстоятельств

В стоимость не входят:

Экосборы — 5000 тенге

Необязательно, по желанию: