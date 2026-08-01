Описание экскурсии
Озёра Кольсай и Каинды. Оба водоёма поразят вас уникальным цветом воды, который меняется от ярко-синего до изумрудного оттенка. Горные пики и живописные еловые леса вокруг озёр создают невероятные пейзажи, способные посоперничать с панорамами Альп.
Чарынский каньон. В любое время года вы впечатлитесь его масштабами, сможете прогуляться по ущелью и полюбоваться утёсами, редкими растениями и бурной рекой в конце пути.
Чёрный каньон. Впечатляющее место с загадочными угольно-чёрными скалами и фантастическими пейзажами, напоминающими ландшафт других планет. Вы прогуляетесь вдоль каньона и сполна насладитесь его красотой.
Примерный тайминг:
Завтрак:
Если не успели позавтракать дома, можно перекусить прямо на месте сбора перед выездом. На заправке есть кофе, сэндвичи, круассаны
5:30 — сбор и выезд из Алматы. По дороге будет санитарная остановка на заправке.
9:30 — прибытие в Чёрный каньон. Осмотр со смотровой площадки
11:00 — прибытие на Озеро Каинды
12:30 — прибытие на Озеро Кольсай. Обед
15:00–15:30 — Чарынский каньон. Прогулка, Долина Замков, река Шарын. Для тех, кому сложно спускаться вниз, есть возможность прогуляться по верхней части. Также доступно экотакси — просьба предупредить заранее
17:00-17:30 — выезд в Алматы. По дороге будет санитарная остановка
21:00–21:30 — возвращение в Алматы
Ваше путешествие будет комфортным и безопасным благодаря нашим опытным гидам-водителям, которые всегда будут рядом с вами. Они не только красочно расскажут о здешних местах, но и ответят на все ваши вопросы и окажут необходимую помощь, если она потребуется.
Организационные детали
- Вы вносите предоплату при бронировании на сайте, остальную сумму обязательно за день до экскурсии — мы пригласим вас в группу, пришлём всю информацию
- В зависимости от размера группы поедем: на Toyota Land Cruiser или Toyota Sequoia — до 7 чел. с гидом-водителем; Toyota Grand HiAce или Toyota HiAce — до 12 чел. с гидом-водителем; Volkswagen Crafter или Mercedes-Benz Sprinter — до 18 чел. с гидом + водителем
- Если вы хотите, чтобы вас забрали из отеля или аэропорта, можем организовать индивидуальную экскурсию с отдельным транспортом
- Погода в горах переменчива: от зноя до холодного дождя и снега, возьмите необходимые вещи
- Порядок посещения локаций может быть изменён в зависимости от погоды, дорожной ситуации, режима работы национального парка, загруженности объектов и других обстоятельств
В стоимость не входят:
- Экосборы — 5000 тенге
Необязательно, по желанию:
- Питание (можете взять перекус с собой или пообедать в кафе, средний чек — 3000–7000 тенге)
- Экотакси на локациях — 1000 тенге
ежедневно в 05:15, 05:30 и 05:45
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Индивидуальная 1-6
|57 000 ₽
|Мини группа до 6 участников
|12 000 ₽
|Стандартный
|5350 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
комфортная организация, никаких накладок. Особенно хочется
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Дмитрию за эту невероятную поездку! Это было настоящее приключение, которое превзошло все ожидания.
Мы успели увидеть всё самое главное: грандиозные Чёрный