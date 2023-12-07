Отправиться на внедорожнике из Алматы в озеру Кольсай, озеру Каинды и Чёрному каньону
Мы знаем: вы хотите это видеть! Точёные пики елей, пронзающие озеро Каинды. Таинственную гладь озера Кольсай, меняющего тёмно-синий цвет на изумрудный. Мистический Чёрный каньон — кусочек неизведанной планеты на Земле. Да, вы хотите это видеть — и вы не разочаруетесь! Тогда чего мы ждём? Скорее в путь!
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Озёра Кольсай и Каинды. Оба водоёма поразят вас уникальным цветом воды, который меняется от ярко-синего до изумрудного оттенка. Горные пики и живописные еловые леса вокруг озёр создают невероятные пейзажи, способные посоперничать с панорамами Альп.
Чёрный каньон. Впечатляющее место с загадочными угольно-чёрными скалами и фантастическими пейзажами, напоминающими ландшафт других планет. Вы прогуляетесь вдоль каньона и сполна насладитесь его красотой.
Ваше путешествие будет комфортным и безопасным благодаря нашим опытным гидам-водителям, которые всегда будут рядом с вами. Они не только красочно расскажут о здешних местах, но и ответят на все ваши вопросы и окажут необходимую помощь, если она потребуется.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на комфортабельном внедорожнике из вашего отеля, услуги профессионального гида-водителя, все экосборы, обед в кафе по дороге
- Машина оснащена аптечкой с необходимыми медицинскими принадлежностями и лекарствами на случай непредвиденных ситуаций.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего места проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Алматы
Привет всем! Меня зовут Юлия, и я представляю команду гидов в Алматы. Хотим поделиться с вами нашим богатым опытом в сфере путешествий. Гарантируем, что с нами вам скучно не будет 😉
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