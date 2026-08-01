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Всё включено: магия Чёрного и Чарынского каньонов, экзотика озёр Кольсай и Каинды

Отправиться в дружной компании к космическим пейзажам Казахстана
Мы знаем: вы хотите это видеть! Точёные пики елей, пронзающие озеро Каинды. Таинственную гладь озера Кольсай, меняющего тёмно-синий цвет на изумрудный. Мистический Чёрный каньон — кусочек неизведанной планеты на Земле. Да, вы хотите это видеть — и вы не разочаруетесь! Тогда чего мы ждём? Скорее в путь!
5
453 отзыва
Всё включено: магия Чёрного и Чарынского каньонов, экзотика озёр Кольсай и Каинды
Всё включено: магия Чёрного и Чарынского каньонов, экзотика озёр Кольсай и Каинды
Всё включено: магия Чёрного и Чарынского каньонов, экзотика озёр Кольсай и Каинды

Описание экскурсии

Озёра Кольсай и Каинды. Оба водоёма поразят вас уникальным цветом воды, который меняется от ярко-синего до изумрудного оттенка. Горные пики и живописные еловые леса вокруг озёр создают невероятные пейзажи, способные посоперничать с панорамами Альп.

Чарынский каньон. В любое время года вы впечатлитесь его масштабами, сможете прогуляться по ущелью и полюбоваться утёсами, редкими растениями и бурной рекой в конце пути.

Чёрный каньон. Впечатляющее место с загадочными угольно-чёрными скалами и фантастическими пейзажами, напоминающими ландшафт других планет. Вы прогуляетесь вдоль каньона и сполна насладитесь его красотой.

Примерный тайминг:

Завтрак:

Если не успели позавтракать дома, можно перекусить прямо на месте сбора перед выездом. На заправке есть кофе, сэндвичи, круассаны

5:30 — сбор и выезд из Алматы. По дороге будет санитарная остановка на заправке.

9:30 — прибытие в Чёрный каньон. Осмотр со смотровой площадки

11:00 — прибытие на Озеро Каинды

12:30 — прибытие на Озеро Кольсай. Обед

15:00–15:30 — Чарынский каньон. Прогулка, Долина Замков, река Шарын. Для тех, кому сложно спускаться вниз, есть возможность прогуляться по верхней части. Также доступно экотакси — просьба предупредить заранее

17:00-17:30 — выезд в Алматы. По дороге будет санитарная остановка

21:00–21:30 — возвращение в Алматы

Ваше путешествие будет комфортным и безопасным благодаря нашим опытным гидам-водителям, которые всегда будут рядом с вами. Они не только красочно расскажут о здешних местах, но и ответят на все ваши вопросы и окажут необходимую помощь, если она потребуется.

Организационные детали

  • Вы вносите предоплату при бронировании на сайте, остальную сумму обязательно за день до экскурсии — мы пригласим вас в группу, пришлём всю информацию
  • В зависимости от размера группы поедем: на Toyota Land Cruiser или Toyota Sequoia — до 7 чел. с гидом-водителем; Toyota Grand HiAce или Toyota HiAce — до 12 чел. с гидом-водителем; Volkswagen Crafter или Mercedes-Benz Sprinter — до 18 чел. с гидом + водителем
  • Если вы хотите, чтобы вас забрали из отеля или аэропорта, можем организовать индивидуальную экскурсию с отдельным транспортом
  • Погода в горах переменчива: от зноя до холодного дождя и снега, возьмите необходимые вещи
  • Порядок посещения локаций может быть изменён в зависимости от погоды, дорожной ситуации, режима работы национального парка, загруженности объектов и других обстоятельств

В стоимость не входят:

  • Экосборы — 5000 тенге

Необязательно, по желанию:

  • Питание (можете взять перекус с собой или пообедать в кафе, средний чек — 3000–7000 тенге)
  • Экотакси на локациях — 1000 тенге

ежедневно в 05:15, 05:30 и 05:45

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Индивидуальная 1-657 000 ₽
Мини группа до 6 участников12 000 ₽
Стандартный5350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Встречаемся на заправке Compass (Суюнбая)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:15, 05:30 и 05:45
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3184 туристов
Я сертифицированный гид, фотограф и организатор путешествий по Казахстану. Вместе с командой опытных гидов и джипперов (стаж до 20 лет) мы показываем не только известные достопримечательности, но и уникальные места, куда
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редко попадают обычные туристы. На сайте представлена лишь часть наших программ. Мы организуем групповые, индивидуальные, однодневные, многодневные, корпоративные и авторские туры, а также составляем индивидуальные маршруты по вашим пожеланиям. Профессиональная фотосъёмка и съёмка с дрона помогут сохранить лучшие моменты путешествия. Наша цель — не просто показать Казахстан, а подарить вам путешествие, после которого захочется вернуться снова.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 453 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
Отличная экскурсия! За один день удалось увидеть сразу несколько невероятно красивых мест — Чарынский каньон, озёра Кольсай и Каинды. Всё было хорошо организовано: выезд вовремя, комфортный транспорт, интересные рассказы гида
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и достаточно времени на каждой локации. Маршрут насыщенный, но при этом без спешки. Особенно впечатлило озеро Каинды с его затопленным лесом — место действительно уникальное. Спасибо организаторам Дмитрию, Юлии и водителю-гиду Досымжану за профессионализм, внимательное отношение и хорошую атмосферу в группе. Экскурсию однозначно рекомендую всем, кто хочет за один день увидеть одни из самых красивых мест Казахстана!

Отличная экскурсия! За один день удалось увидеть сразу несколько невероятно красивых мест — Чарынский каньон, озёра
Отличная экскурсия! За один день удалось увидеть сразу несколько невероятно красивых мест — Чарынский каньон, озёра
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Альбина
Недавно побывала на экскурсии по Казахстану «Всё включено: магия Чёрного и Чарынского каньонов, экзотика озёр Кольсай и Каинд» — и до сих пор под впечатлением!
комфортная организация, никаких накладок. Особенно хочется
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отметить гида‑водителя Дос —очень приятный и позитивный 👍Рассказывал интересно, много фактов, но без перегруза, делился лайфхаками и подсказывал лучшие ракурсы для фото. Плюс он отлично ориентировался на местности и выбирал удобные остановки — даже там, где казалось, что смотреть особо не на что, открывались потрясающие виды.
Сами локации — просто космос. Чарынский каньон поразил масштабом и причудливыми формами скал: будто попал на другую планету. Чёрный каньон — более загадочный, с особой атмосферой. А озёра Кольсай и Каинд… слов не хватает, чтобы описать эту красоту: прозрачная вода, горы вокруг, тишина, которую нарушает только шум ветра и пение птиц. Хочется возвращаться туда снова и снова.
Компания подобралась чудесная: все дружелюбные, общались легко. В целом — идеальный баланс приключений и комфорта. Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет увидеть настоящую природную магию Казахстана! 😊

Недавно побывала на экскурсии по Казахстану «Всё включено: магия Чёрного и Чарынского каньонов, экзотика озёр Кольсай
Недавно побывала на экскурсии по Казахстану «Всё включено: магия Чёрного и Чарынского каньонов, экзотика озёр Кольсай
Недавно побывала на экскурсии по Казахстану «Всё включено: магия Чёрного и Чарынского каньонов, экзотика озёр Кольсай
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Т
Планировали отпуск с друзьями, искали интересные места по Алмате, выбор упал на данную экскурсию, цена - качество оправданно 100%, много красивых локаций, нам еще очень повезло, мы были лишь своей
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компанией и крутой гид, с которым комфортно и приятно прошла вся дорога экскурсии, быстро нашли общий язык, много общались и смеялись, пока ехали от локации к локации, на самих локациях было достаточно времени на прогулки и фотосессии, по завершению дня остались максимально довольными и полными приятных эмоций, жаль что проводим мало дней в Алмате, хотелось бы еще вместе посетить интересные и красивые места в приятной компании Дмитрия)

Планировали отпуск с друзьями, искали интересные места по Алмате, выбор упал на данную экскурсию, цена -
Планировали отпуск с друзьями, искали интересные места по Алмате, выбор упал на данную экскурсию, цена -
Планировали отпуск с друзьями, искали интересные места по Алмате, выбор упал на данную экскурсию, цена -
Планировали отпуск с друзьями, искали интересные места по Алмате, выбор упал на данную экскурсию, цена -
Планировали отпуск с друзьями, искали интересные места по Алмате, выбор упал на данную экскурсию, цена -
Планировали отпуск с друзьями, искали интересные места по Алмате, выбор упал на данную экскурсию, цена -
Планировали отпуск с друзьями, искали интересные места по Алмате, выбор упал на данную экскурсию, цена -
Планировали отпуск с друзьями, искали интересные места по Алмате, выбор упал на данную экскурсию, цена -+2
Планировали отпуск с друзьями, искали интересные места по Алмате, выбор упал на данную экскурсию, цена -
Планировали отпуск с друзьями, искали интересные места по Алмате, выбор упал на данную экскурсию, цена -
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Варвара
Так много хочется сказать, но как будто даже нет слов от переполнения эмоций… Это было лучшее, что было в моей жизни, да, реально оочень сложно лезть, НО! У нас был
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Кудрат в виде гида. Это его дело жизни 100%, настолько задорно, весело мне давно не было, в конце я уже расплакалась от счастья. Когда нам шли навстречу с озера Каинды, мы были уставшие и спрашивали, сколько осталось, на что получали ответ, что ещё далеко и вообще идти 30 минут в гору и по ступеням… Кудрат развеял все эти предрассудки, подбодрил, и мы лезли дальше. По поводу видов даже говорить не буду, однозначно рекомендую, вода голубая-голубая, лазурная даже, на заднем фоне горы 😍😍😍 Сколько было песен, интерактива, смеха, сколько было обсуждено разных тем… Кудрат всем максимально уделял время, поддерживая абсолютно любую интересующую тему! В общем, если вы хотите экскурсию типа приехали, походили толпой, пофоткали, послушали одно и то же из интернета… Вам НЕ сюда однозначно. Но если же вы хотите быть на одной волне со всеми, смеяться, преодолевать себя, когда лезешь за красивыми видами на все горы, петь песни всем автобусом, искать вместе образы в образовавшемся Чарынском каньоне, ВАМ ТОЧНО НУЖНО БРАТЬ ЭТУ ЭКСУРСИЮ!!! По поводу организации. Она на высшем уровне, микроавтобус был чистый, с 3 кондиционерами, были бутылки воды 0,5 на каждого (но ещё берите с собой минимум литр), холодильник 🤯, водитель притормаживал перед каждым лежачим полицейским, от такой приятно езды мы даже ненадолго уснули по пути туда 😌 Итак, подводя итоги, могу сказать, что виды ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ как на фото в описании экскурсии, Юлией организовано все суперски, Кудрат- лучший гид в моей жизни 🥰 Если честно, я бы даже ещё раз туда вернулась за такими эмоциями, я, правда, давно не была так безусловно счастлива 🥹🥹🥹 пишу сейчас это и плачу, потому что после посещения этой экскурсии я была на других, где я проходила 5 часов с таким лицом 😒не было ни общности, ни единства, ни обмена какой-то энергией… ничего… Хочу ещё на Чарынский каньон 😅именно с командой Юлии, именно с этим водителем, с этим гидом, с этой компанией людей. До этого дня я считала себя интровертом… так вот из меня вытащили все мои экстравертные задатки 😏 и уже через несколько часов я смеялась громче всех 😂 Огромное спасибо всей команде, буду рекомендовать другим и, может, когда-нибудь туда вернусь 🥹🥹🥹просто спасибо за ту радость, эмоции, которым дарите людям 🫂💖🫶🏼

Так много хочется сказать, но как будто даже нет слов от переполнения эмоций… Это было лучшее,
Так много хочется сказать, но как будто даже нет слов от переполнения эмоций… Это было лучшее,
Так много хочется сказать, но как будто даже нет слов от переполнения эмоций… Это было лучшее,
Так много хочется сказать, но как будто даже нет слов от переполнения эмоций… Это было лучшее,
Так много хочется сказать, но как будто даже нет слов от переполнения эмоций… Это было лучшее,
Так много хочется сказать, но как будто даже нет слов от переполнения эмоций… Это было лучшее,
Так много хочется сказать, но как будто даже нет слов от переполнения эмоций… Это было лучшее,
Так много хочется сказать, но как будто даже нет слов от переполнения эмоций… Это было лучшее,+12
Так много хочется сказать, но как будто даже нет слов от переполнения эмоций… Это было лучшее,
Так много хочется сказать, но как будто даже нет слов от переполнения эмоций… Это было лучшее,
Так много хочется сказать, но как будто даже нет слов от переполнения эмоций… Это было лучшее,
Так много хочется сказать, но как будто даже нет слов от переполнения эмоций… Это было лучшее,
Так много хочется сказать, но как будто даже нет слов от переполнения эмоций… Это было лучшее,
Так много хочется сказать, но как будто даже нет слов от переполнения эмоций… Это было лучшее,
Так много хочется сказать, но как будто даже нет слов от переполнения эмоций… Это было лучшее,
Так много хочется сказать, но как будто даже нет слов от переполнения эмоций… Это было лучшее,
Так много хочется сказать, но как будто даже нет слов от переполнения эмоций… Это было лучшее,
Так много хочется сказать, но как будто даже нет слов от переполнения эмоций… Это было лучшее,
Так много хочется сказать, но как будто даже нет слов от переполнения эмоций… Это было лучшее,
Так много хочется сказать, но как будто даже нет слов от переполнения эмоций… Это было лучшее,
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Татьяна
Идеальное путешествие и отличная компания

Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Дмитрию за эту невероятную поездку! Это было настоящее приключение, которое превзошло все ожидания.

Мы успели увидеть всё самое главное: грандиозные Чёрный
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и Чарынский каньоны их масштаб просто захватывает дух! Также невероятные по красоте озёра Кольсай и Каинды. Это совершенно разные, но одинаково живописные места. Каинды с его затопленным лесом — это вообще что-то фантастическое!

Особая благодарность Дмитрию. Он не просто водитель, а настоящий друг и рассказчик. По пути он увлекательно рассказывал истории, делился местным колоритом, при этом общался с нами абсолютно на равных, без пафоса, создав очень тёплую и дружескую атмосферу в группе.

Отдельный плюс за комфорт: мощный Land Cruiser с кондиционером спас в жаркий день, а надёжная подвеска позволила не трястись по горным дорогам. Спасибо за эти выходные. Всем советую!

Идеальное путешествие и отличная компания
Идеальное путешествие и отличная компания
Идеальное путешествие и отличная компания
Идеальное путешествие и отличная компания
Идеальное путешествие и отличная компания
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Даниил
Мы впервые приехали в Алматы, и на второй день отправились на экскурсию — и не прогадали! Первым пунктом программы стал Чарынский каньон: решение гида начать именно с него оказалось очень
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удачным — к вечеру пошёл дождь, и каньон закрыли для посещения. Виды там просто невероятные, красота захватывает дух! 😍

После каньона посетили два озера — эта часть маршрута прошла более спокойно и расслабленно. Отдельно хочется отметить нашего гида: он был на высшем уровне, рассказывал интересно, но без «душных» историй — только самое важное и увлекательное.

Нам очень повезло, что экскурсия была индивидуальной — только для нашей группы из 4 человек. Комфорт добавлял и транспорт: ездили на надёжном «Ленд Крузере».

В общем, поездка получилась идеальной — ставим твёрдые 5 звёзд! 👍

Мы впервые приехали в Алматы, и на второй день отправились на экскурсию — и не прогадали!
Мы впервые приехали в Алматы, и на второй день отправились на экскурсию — и не прогадали!
Мы впервые приехали в Алматы, и на второй день отправились на экскурсию — и не прогадали!
Мы впервые приехали в Алматы, и на второй день отправились на экскурсию — и не прогадали!
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