Мы знаем: вы хотите это видеть! Точёные пики елей, пронзающие озеро Каинды. Таинственную гладь озера Кольсай, меняющего тёмно-синий цвет на изумрудный. Мистический Чёрный каньон — кусочек неизведанной планеты на Земле. Да, вы хотите это видеть — и вы не разочаруетесь! Тогда чего мы ждём? Скорее в путь!

Описание

Что вас ожидает

Озёра Кольсай и Каинды. Оба водоёма поразят вас уникальным цветом воды, который меняется от ярко-синего до изумрудного оттенка. Горные пики и живописные еловые леса вокруг озёр создают невероятные пейзажи, способные посоперничать с панорамами Альп.

Чёрный каньон. Впечатляющее место с загадочными угольно-чёрными скалами и фантастическими пейзажами, напоминающими ландшафт других планет. Вы прогуляетесь вдоль каньона и сполна насладитесь его красотой.

Ваше путешествие будет комфортным и безопасным благодаря нашим опытным гидам-водителям, которые всегда будут рядом с вами. Они не только красочно расскажут о здешних местах, но и ответят на все ваши вопросы и окажут необходимую помощь, если она потребуется.

Организационные детали