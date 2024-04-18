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"28панфиловцев", заглянули в "шкатулочный" Вознесенский собор, прошлись по празднично украшенному Арбату(Наурыз же), в заключение заглянули на Зелёный базар, где, конечно, трудно удержаться от соблазнов, но Елена подсказала, что и где лучше приобрести. Спасибо большое за прекрасную поездку(водитель Масхад- водитель высокого уровня), за организацию маршрута и особая благодарность Елене за её уважительности и даже в некотором смысле, опеку. Желаю всем отличного настроения, слаженной работы и просто будьте счастливы!