Медеу – экскурсии в Алматы

Найдено 5 экскурсий в категории «Медеу» в Алматы, цены от 17 617 ₸. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Алматы
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
33 отзыва
Обзорный тур по Алматы: культура, природа и гастрономия
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию по Алматы, где история и современность сливаются воедино
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 65 000 за человека
Алматы в окружении гор Тянь-Шаня: поездка в урочище Медеу
🚌 На автобусе
Мини-группа
3 часа
39 отзывов
Алматы в окружении гор Тянь-Шаня: поездка в урочище Медеу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: По будням в 10:00, по согласованию с гидом
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
17 617.78 за человека
Добро пожаловать в Алматы
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Добро пожаловать в Алматы: Путешествие по ключевым достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Алматы во время 3-4 часовой автомобильно-пешеходной экскурсии с личным гидом
Начало: Улица Гоголя, 49, Алматы
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
70 000 за всё до 5 чел.
Однодневный тур по вершинам Алматы
Индивидуальная
10 часов
Однодневный тур по вершинам Алматы
Начало: Ваш отель, либо центр города (Акимат)
Расписание: По будням в 8:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
170 000 за всё до 4 чел.
Медео, Шымбулак и обзорная экскурсия по городу Алматы - тур из Алматы
Индивидуальная
7 часов
Медео, Шымбулак и обзорная экскурсия по городу Алматы - тур из Алматы
Начало: Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Расписание: Каждый день в 9.00 утра старт
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
111 250 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инесса
    18 апреля 2024
    Алматы в окружении гор Тянь-Шаня: поездка в урочище Медеу
    Это было просто волшебно! Мира, благодарю! 🙏
  • В
    Волостнова
    23 марта 2024
    Обзорная экскурсия по Алматы
    У меня была индивидуальная экскурсия с высокопрофессиональным гидом Еленой, которая показала мне завораживающие красоты горы Шимбулак, каток Медеу, великолепный парк
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    "28панфиловцев", заглянули в "шкатулочный" Вознесенский собор, прошлись по празднично украшенному Арбату(Наурыз же), в заключение заглянули на Зелёный базар, где, конечно, трудно удержаться от соблазнов, но Елена подсказала, что и где лучше приобрести. Спасибо большое за прекрасную поездку(водитель Масхад- водитель высокого уровня), за организацию маршрута и особая благодарность Елене за её уважительности и даже в некотором смысле, опеку. Желаю всем отличного настроения, слаженной работы и просто будьте счастливы!

  • Е
    Евгения
    4 марта 2024
    Добро пожаловать в Алматы
    Интересно было познавательно Комфортно Узнали новое Понравилось Медеу Чинбулак Аль Фараби
  • И
    Иван
    21 января 2024
    Алматы в окружении гор Тянь-Шаня: поездка в урочище Медеу
    Я хоть не молодой но решил прокатиться на ледянке. Мне понравилось. Горы впечатлили. Зимой горы такие красивые!
  • Г
    Галкины
    20 декабря 2023
    Алматы в окружении гор Тянь-Шаня: поездка в урочище Медеу
    Такие шикарные горы. Какая красота! Такое хорошее впечатление получили от гор. Спасибо Мире за экскурсию.
  • Т
    Татьяна
    11 октября 2023
    Добро пожаловать в Алматы
    Юлия, огромное спасибо за поездку в горы. До сих пор находимся под впечатлением! Обязательно вернемся! Вам всего самого хорошего, удачи, комфортных гостей!
  • Д
    Дарья
    12 сентября 2023
    Добро пожаловать в Алматы
    Мое путешествие по Казахстану заканчивается. Позади несколько городов, но Алматы и окрестности я буду вспоминать с особой теплотой. Ни одно
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    фото не передаст эмоций от озер Кольсай и Каинды, Чарынского ущелья! Юлия, благодарю, что показала эти красоты, захватывающие дух виды и подарила незабываемые впечатления! Экскурсовод с таким знанием своего города и любовью к нему - это большая редкость!

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Медеу»

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  2. Самое главное
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Сколько стоит экскурсия по Алматы в июне 2024
Сейчас в Алматы в категории "Медеу" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 17 617 до 170 000. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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