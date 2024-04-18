1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Обзорный тур по Алматы: культура, природа и гастрономия
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию по Алматы, где история и современность сливаются воедино
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 65 000₸ за человека
Мини-группа
3 часа
Алматы в окружении гор Тянь-Шаня: поездка в урочище Медеу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: По будням в 10:00, по согласованию с гидом
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
17 617.78₸ за человека
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Алматы: Путешествие по ключевым достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Алматы во время 3-4 часовой автомобильно-пешеходной экскурсии с личным гидом
Начало: Улица Гоголя, 49, Алматы
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
70 000₸ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Однодневный тур по вершинам Алматы
Начало: Ваш отель, либо центр города (Акимат)
Расписание: По будням в 8:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
170 000₸ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Медео, Шымбулак и обзорная экскурсия по городу Алматы - тур из Алматы
Начало: Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Расписание: Каждый день в 9.00 утра старт
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
111 250₸ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнесса18 апреля 2024Это было просто волшебно! Мира, благодарю! 🙏
- ВВолостнова23 марта 2024У меня была индивидуальная экскурсия с высокопрофессиональным гидом Еленой, которая показала мне завораживающие красоты горы Шимбулак, каток Медеу, великолепный парк
- ЕЕвгения4 марта 2024Интересно было познавательно Комфортно Узнали новое Понравилось Медеу Чинбулак Аль Фараби
- ИИван21 января 2024Я хоть не молодой но решил прокатиться на ледянке. Мне понравилось. Горы впечатлили. Зимой горы такие красивые!
- ГГалкины20 декабря 2023Такие шикарные горы. Какая красота! Такое хорошее впечатление получили от гор. Спасибо Мире за экскурсию.
- ТТатьяна11 октября 2023Юлия, огромное спасибо за поездку в горы. До сих пор находимся под впечатлением! Обязательно вернемся! Вам всего самого хорошего, удачи, комфортных гостей!
- ДДарья12 сентября 2023Мое путешествие по Казахстану заканчивается. Позади несколько городов, но Алматы и окрестности я буду вспоминать с особой теплотой. Ни одно
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Медеу»
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