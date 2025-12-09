Мои заказы

Астана: от символов Независимости до новой мечети

Познакомьтесь с Астаной — столицей, где каждый уголок рассказывает историю Казахстана: от первых лет Независимости до современного динамичного будущего.

Во время экскурсии вы за несколько часов увидите главные символы города, почувствуете
его уникальную атмосферу и масштаб современной столицы.

Мы прогуляемся по культурному центру правого берега, полюбуемся архитектурными шедеврами, а затем на машине переместимся между левым и правым берегами, чтобы охватить все главные достопримечательности города. Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет быстро и комфортно познакомиться с Астаной.

Описание экскурсии

Познакомьтесь с Астаной — столицей, где каждый уголок отражает путь Казахстана от первых лет Независимости до современного будущего. За несколько часов вы увидите самые знаковые места города, прогуляетесь по культурному центру правого берега и почувствуете масштаб новой столицы, путешествуя по левому и правому берегу на машине. Важная информация: Пожалуйста, оденьтесь теплее и наденьте удобную обувь — нас ждёт прогулка по самым интересным местам Астаны! 👣✨

Экскурсия проводится по предварительной записи. ⏰

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 🌆 Правый берег - культурный центр старой Астаны
  • Дворец мира и согласия (Пирамида)
  • Дворец независимости и Монумент Независимости
  • Университет искусств «Шабыт» Национальный музей
  • Мечит Хазрет Султан
  • ✨Левый берег - сердце современной столицы
  • Монумент «Байтерек»
  • Ак Орда (Резиденция Президента)
  • Центральный концертный зал (ЦКЗ)
  • Новая мечеть Астаны
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Вход в монумент «Байтерек» 2500тг
  • Личные расходы и сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казахстан, Астана, проспект Тауелсиздик, 57
Завершение: Мангилик ел 65
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится по предварительной записи. ⏰
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Оденьтесь теплее и наденьте удобную обувь - нас ждёт прогулка по самым интересным местам Астаны! 👣✨
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Астаны

