Познакомьтесь с Астаной — столицей, где каждый уголок рассказывает историю Казахстана: от первых лет Независимости до современного динамичного будущего.
Описание экскурсииПознакомьтесь с Астаной — столицей, где каждый уголок отражает путь Казахстана от первых лет Независимости до современного будущего. За несколько часов вы увидите самые знаковые места города, прогуляетесь по культурному центру правого берега и почувствуете масштаб новой столицы, путешествуя по левому и правому берегу на машине. Важная информация: Пожалуйста, оденьтесь теплее и наденьте удобную обувь — нас ждёт прогулка по самым интересным местам Астаны! 👣✨
Экскурсия проводится по предварительной записи. ⏰
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 🌆 Правый берег - культурный центр старой Астаны
- Дворец мира и согласия (Пирамида)
- Дворец независимости и Монумент Независимости
- Университет искусств «Шабыт» Национальный музей
- Мечит Хазрет Султан
- ✨Левый берег - сердце современной столицы
- Монумент «Байтерек»
- Ак Орда (Резиденция Президента)
- Центральный концертный зал (ЦКЗ)
- Новая мечеть Астаны
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Вход в монумент «Байтерек» 2500тг
- Личные расходы и сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казахстан, Астана, проспект Тауелсиздик, 57
Завершение: Мангилик ел 65
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится по предварительной записи. ⏰
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Важная информация
- Оденьтесь теплее и наденьте удобную обувь - нас ждёт прогулка по самым интересным местам Астаны! 👣✨
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Астаны
Похожие экскурсии из Астаны
Групповая
до 18 чел.
Астана: город, который удивит
Погрузитесь в историю и современность Астаны, посетив её знаковые места и узнав, как традиции и инновации сочетаются в облике города
Начало: Возле городского цирка
14 дек в 14:30
21 дек в 14:30
1550 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
История и достопримечательности Астаны
Откройте для себя уникальную историю и архитектуру Астаны в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Дом министерств
13 дек в 10:00
15 дек в 10:00
4500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Здравствуй, Астана
Увидеть все достопримечательности города и узнать его историю на обзорной автомобильной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 248 ₽ за всё до 2 чел.