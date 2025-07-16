Т Татьяна

Алмагуль, спасибо огромное за экскурсию ♡, очень мне понравилось!!! Экскурсия была интересной, я первый раз в мечети, поэтому для меня всё новое, неизвестное. Время быстро пролетело. Алмагуль внимательная, получилась душевная экскурсия. Рекомендую от души.