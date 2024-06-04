Групповые экскурсии Астаны

Найдено 6 экскурсий в категории «Групповые» в Астане, цены от 1 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Современная Астана в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
2.5 часа
99 отзывов
Групповая экскурсия по современной Астане: архитектурные чудеса
Погрузитесь в мир современной архитектуры Астаны, узнайте уникальные факты и насладитесь видами города в уютной компании
Начало: От монумента Байтерек
Расписание: ежедневно в 13:30
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
2 900 за человека
Ежедневная прогулка по Астане
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
Ежедневная прогулка по Астане: от бульвара Нуржол до Хан Шатыра
Погрузитесь в атмосферу столицы Казахстана, исследуя её сердце вместе с опытным гидом. Познакомьтесь с культурой и историей города
Начало: На бульваре Нуржол
Расписание: ежедневно в 15:15
10 июня в 15:15
11 июня в 15:15
2 209 за человека
Астана - гордость Казахстана
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
2 часа
2 отзыва
Астана - гордость Казахстана: путешествие по символам столицы
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Астане, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: В районе Акорды
Расписание: ежедневно в 12:00
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
25002 250 за человека
Музей народных инструментов + чаепитие: групповая экскурсия в Астане
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
1 отзыв
Музей народных музыкальных инструментов + чаепитие: глубокое погружение в культуру Астаны
Вас ждет незабываемое путешествие по музыкальной культуре Казахстана с завершающим чаепитием в атмосферном месте
Начало: у ТРЦ Азия Парк
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00 и 15:00
15 июня в 11:00
16 июня в 11:00
3 576 за человека
Платежи гидов Спутнику
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Секретная экскурсия для гидов в Астане с оплатой комиссии
Гиды, оплатите комиссию легко и быстро! Создайте заказ, укажите сумму и получите ссылку для оплаты картой. Все деньги идут на развитие сайта
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 за человека
Тур-игра по барам Астаны
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
Незабываемый тур-игра по барам Астаны: пять уникальных мест
Погрузитесь в атмосферу ночной Астаны, посещая лучшие бары города. Вас ждут увлекательные задания, новые знакомства и незабываемые впечатления
Начало: В одном из баров в центре города
2 авг в 20:00
5 окт в 20:00
2 499 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    4 июня 2024
    Современная Астана в мини-группе
    Очень понравилась экскурсия! Перед началом Евгений уточнил какие предпочтения, и скорректирован был маршрут. Рекомендую!
  • Я
    Яна
    3 июня 2024
    Музей народных инструментов + чаепитие: групповая экскурсия в Астане
    Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно! Дочка-непоседа просидела экскурсию с любопытством и интересном,что меня очень
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    удивило. А после было чаепитие с очень вкусными баурсаками в очень хорошем ресторане национальной кухни (ресторан семьи Димаша Кудайбергенова) Жазира, благодарю за организацию!

    Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Современная Астана в мини-группе
    The best tour guide ever! Я, как человек, который работает с людьми, была в восторге от такта и деликатности Евгения. Он
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    учел все мои пожелания (а мне не хотелось много ходить, слушать из машины - ок) и рассказал, где вкусно кормят (посоветовал мне место, где делают бешмармак не только из конины, но из осетрины тоже). Хорошо поставленная речь, хороший русский язык (мне такое важно, не люблю косноязычных экскурсоводов).

  • Д
    Дина
    13 мая 2024
    Современная Астана в мини-группе
    Спасибо большое Евгению за прекрасную экскурсию и неожиданный презентик! Мини-группа это вообще здорово! Интересная экскурсия, которая открыла для меня Астану - новым, удивительным и восхишкнным взглядом! Рекомендую всем!
  • К
    Ксения
    25 апреля 2024
    Ежедневная прогулка по Астане
    Отличный экскурсовод, с глубоким знанием истории народа и страны.
  • Н
    Наталья
    12 апреля 2024
    Ежедневная прогулка по Астане
    Прогулка наша проходила по самому центру Астаны. Со второго раза (первой была два дня назад на машине с Евгением) совсем
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    все улеглось, и Астана стала совсем родным городом. Беседа с экскурсоводом проходила легко, на вопросы быстро давались ответы. Все прошло отлично, и два часа пролетели как один миг. Спасибо, Меруерт!

  • А
    Алексей
    7 января 2024
    Астана - гордость Казахстана
    Спасибо Меруерт за отличную экскурсию по Астане. Замечательный гид.
  • Е
    Екатерина
    8 ноября 2023
    Астана - гордость Казахстана
    Отлично организованная экскурсия. Кратко обо всех основных достопримечательностях. Маршрут проходит с учетом пожеланий туристов, очень комфортно. Гид Алмагуль увлекательно рассказывает о своём городе, отвечает на все вопросы. Смело выбирайте эту экскурсию!
  • А
    АННА
    23 сентября 2023
    Ежедневная прогулка по Астане
    Очень интересный рассказ о интересном городе.
    Очень интересный рассказ о интересном городеОчень интересный рассказ о интересном городе

Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Групповые»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Современная Астана в мини-группе
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  4. Музей народных инструментов + чаепитие: групповая экскурсия в Астане
  5. Платежи гидов Спутнику
Какие места ещё посмотреть в Астане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Башня «Байтерек»
  3. Бульвар Нуржол
  4. Торговый центр «Хан Шатыр»
  5. Мечеть Хазрет-Султан
  6. Выставочный комплекс «Экспо»
  7. Монумент Казак Ели
  8. Парк Влюбленных
  9. Площадь Независимости
  10. Поющий фонтан
Сколько стоит экскурсия по Астане в июне 2024
Сейчас в Астане в категории "Групповые" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 до 3 576 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
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