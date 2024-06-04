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По популярности
Мини-группа
2.5 часа
Групповая экскурсия по современной Астане: архитектурные чудеса
Погрузитесь в мир современной архитектуры Астаны, узнайте уникальные факты и насладитесь видами города в уютной компании
Начало: От монумента Байтерек
Расписание: ежедневно в 13:30
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
2 900₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Астане: от бульвара Нуржол до Хан Шатыра
Погрузитесь в атмосферу столицы Казахстана, исследуя её сердце вместе с опытным гидом. Познакомьтесь с культурой и историей города
Начало: На бульваре Нуржол
Расписание: ежедневно в 15:15
10 июня в 15:15
11 июня в 15:15
2 209₽ за человека
скидка
10%
Групповая
2 часа
Астана - гордость Казахстана: путешествие по символам столицы
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Астане, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: В районе Акорды
Расписание: ежедневно в 12:00
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
25002 250₽ за человека
Групповая
3 часа
Музей народных музыкальных инструментов + чаепитие: глубокое погружение в культуру Астаны
Вас ждет незабываемое путешествие по музыкальной культуре Казахстана с завершающим чаепитием в атмосферном месте
Начало: у ТРЦ Азия Парк
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00 и 15:00
15 июня в 11:00
16 июня в 11:00
3 576₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Секретная экскурсия для гидов в Астане с оплатой комиссии
Гиды, оплатите комиссию легко и быстро! Создайте заказ, укажите сумму и получите ссылку для оплаты картой. Все деньги идут на развитие сайта
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1₸ за человека
Групповая
3.5 часа
Незабываемый тур-игра по барам Астаны: пять уникальных мест
Погрузитесь в атмосферу ночной Астаны, посещая лучшие бары города. Вас ждут увлекательные задания, новые знакомства и незабываемые впечатления
Начало: В одном из баров в центре города
2 авг в 20:00
5 окт в 20:00
2 499₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория4 июня 2024Очень понравилась экскурсия! Перед началом Евгений уточнил какие предпочтения, и скорректирован был маршрут. Рекомендую!
- ЯЯна3 июня 2024Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно! Дочка-непоседа просидела экскурсию с любопытством и интересном,что меня очень
- ИИрина2 июня 2024The best tour guide ever! Я, как человек, который работает с людьми, была в восторге от такта и деликатности Евгения. Он
- ДДина13 мая 2024Спасибо большое Евгению за прекрасную экскурсию и неожиданный презентик! Мини-группа это вообще здорово! Интересная экскурсия, которая открыла для меня Астану - новым, удивительным и восхишкнным взглядом! Рекомендую всем!
- ККсения25 апреля 2024Отличный экскурсовод, с глубоким знанием истории народа и страны.
- ННаталья12 апреля 2024Прогулка наша проходила по самому центру Астаны. Со второго раза (первой была два дня назад на машине с Евгением) совсем
- ААлексей7 января 2024Спасибо Меруерт за отличную экскурсию по Астане. Замечательный гид.
- ЕЕкатерина8 ноября 2023Отлично организованная экскурсия. Кратко обо всех основных достопримечательностях. Маршрут проходит с учетом пожеланий туристов, очень комфортно. Гид Алмагуль увлекательно рассказывает о своём городе, отвечает на все вопросы. Смело выбирайте эту экскурсию!
- ААННА23 сентября 2023Очень интересный рассказ о интересном городе.
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