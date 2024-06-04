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учел все мои пожелания (а мне не хотелось много ходить, слушать из машины - ок) и рассказал, где вкусно кормят (посоветовал мне место, где делают бешмармак не только из конины, но из осетрины тоже). Хорошо поставленная речь, хороший русский язык (мне такое важно, не люблю косноязычных экскурсоводов).