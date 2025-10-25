Город, где сплетаются Восток и Запад, и важный центр международных событий, построенный в евроазиатском стиле – такую столицу вы увидите на этой экскурсии. Вы посетите удивительные архитектурные объекты, культурные и спортивные сооружения, узнаете о жизни президента, об архитекторах города, о традициях и символах.

Описание экскурсии

Главные места правого берега

Все самые интересные достопримечательности столицы Казахстана предстанут перед вами. Я расскажу об их истории, архитектурных особенностях, замысле и идее. В этой части экскурсии вы увидите:

Дворец мира и согласия — вы заглянете в необычную пирамиду авторства Нормана Фостера, которая является символом дружбы, единения и мира на земле Казахстана.

Музей Первого Президента Республики Казахстан — здесь вас ждут экспонаты, которые откроют историю современного Казахстана: уникальные архивные документы, подарки, награды, книги и другие предметы, связанные с деятельностью первого президента страны.

Мечеть Хазрет Султан — вы не только полюбуетесь роскошным белоснежным зданием с традиционными орнаментами, но и заглянете внутрь мечети, узнаете, в чем её уникальность.

Кроме того, вы увидите министерство финансов, дворец Независимости, памятник ханам Керею и Жанибеку, монумент «Казак елі» — символ независимости Казахстана, Русский драматический театр им. Горького, Казахский национальный университет «Шабыт» и усадьбу купца Кубрина — старейшее здание города.

Изюминки левого берега

Я расскажу вам об истории становления города и его активном развитии. Вы прогуляетесь по ультрасовременному бульвару Нуржол, посмотрите на здания Назарбаев центра и Государственного Театра оперы и балета, спортивную арену и Триумфальную арку. А также вас встретят главные символы города:

Монумент «Астана-Байтерек» — вы подниметесь на необычную башню, узнаете о её строительстве и символизме.

Торгово-развлекательный центр «Хан Шатыр» — вы посетите этот уникальный лайфстайл-комплекс, который удивит вас своими изюминками и количеством развлечений.

Кроме того, вы увидите территорию Экспо-городка, где в 2017 году проходила международная выставка, и подробнее узнаете об этом значимом событии в жизни новой столицы.

Организационные детали