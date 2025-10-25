Мои заказы

Здравствуй, Астана

Увидеть все достопримечательности города и узнать его историю на обзорной автомобильной экскурсии
Город, где сплетаются Восток и Запад, и важный центр международных событий, построенный в евроазиатском стиле – такую столицу вы увидите на этой экскурсии.

Вы посетите удивительные архитектурные объекты, культурные и спортивные сооружения, узнаете о жизни президента, об архитекторах города, о традициях и символах.
4.9
195 отзывов
Здравствуй, Астана
Здравствуй, АстанаФото из отзыва от Наташа
Здравствуй, АстанаФото из отзыва от Наташа
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Главные места правого берега

Все самые интересные достопримечательности столицы Казахстана предстанут перед вами. Я расскажу об их истории, архитектурных особенностях, замысле и идее. В этой части экскурсии вы увидите:

  • Дворец мира и согласия — вы заглянете в необычную пирамиду авторства Нормана Фостера, которая является символом дружбы, единения и мира на земле Казахстана.
  • Музей Первого Президента Республики Казахстан — здесь вас ждут экспонаты, которые откроют историю современного Казахстана: уникальные архивные документы, подарки, награды, книги и другие предметы, связанные с деятельностью первого президента страны.
  • Мечеть Хазрет Султан — вы не только полюбуетесь роскошным белоснежным зданием с традиционными орнаментами, но и заглянете внутрь мечети, узнаете, в чем её уникальность.

Кроме того, вы увидите министерство финансов, дворец Независимости, памятник ханам Керею и Жанибеку, монумент «Казак елі» — символ независимости Казахстана, Русский драматический театр им. Горького, Казахский национальный университет «Шабыт» и усадьбу купца Кубрина — старейшее здание города.

Изюминки левого берега

Я расскажу вам об истории становления города и его активном развитии. Вы прогуляетесь по ультрасовременному бульвару Нуржол, посмотрите на здания Назарбаев центра и Государственного Театра оперы и балета, спортивную арену и Триумфальную арку. А также вас встретят главные символы города:

  • Монумент «Астана-Байтерек» — вы подниметесь на необычную башню, узнаете о её строительстве и символизме.
  • Торгово-развлекательный центр «Хан Шатыр» — вы посетите этот уникальный лайфстайл-комплекс, который удивит вас своими изюминками и количеством развлечений.

Кроме того, вы увидите территорию Экспо-городка, где в 2017 году проходила международная выставка, и подробнее узнаете об этом значимом событии в жизни новой столицы.

Организационные детали

  • Остаток оплаты в день экскурсии вы оплачиваете гиду в местной валюте
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды
  • Транспортные расходы входят в стоимость экскурсии
  • Отдельно оплачиваются входные билеты на следующие экскурсионные объекты: Монумент «Астана-Байтерек» — 2500 тенге для взрослых (400 ₽), Дворец Мира и согласия — 2000 тенге (320 ₽)
  • Для посещения мечети Хазрет Султан на месте вам смогут выдать бесплатные накидки для женщин и мужчин
  • За дополнительную плату экскурсия может быть проведена на любом языке и для большего количества участников

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Салима
Салима — ваша команда гидов в Астане
Провели экскурсии для 2250 туристов
Я профессиональный сертифицированный гид-экскурсовод. Очень люблю путешествовать и понимаю, как важен профессиональный и надёжный гид в новом городе и в другой стране! Вместе со своим агентством провожу как обзорные экскурсии,
читать дальше

так и индивидуальные, групповые экскурсии по любой тематике и заказам. Мы даём самую важную и главную информацию. У нас творческий и индивидуальный подход к каждому клиенту. Практикуем креативный, современный и нестандартный подход. Намерена познакомить с Казахстаном весь мир, пригласить любителей всего нового, людей, которые любят познавать и путешествовать по всему миру.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 195 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
172
4
11
3
6
2
3
1
3

Фотографии от путешественников

Здравствуй, Астана (Наташа)Здравствуй, Астана (Наташа)Здравствуй, Астана (Наташа)Здравствуй, Астана (Наташа)Здравствуй, Астана (Наташа)Здравствуй, Астана (Яна)Здравствуй, Астана (Яна)Здравствуй, Астана (Яна)Здравствуй, Астана (Яна)Здравствуй, Астана (Яна)Здравствуй, Астана (Яна)Здравствуй, Астана (Яна)Здравствуй, Астана (Яна)Здравствуй, Астана (Елена)Здравствуй, Астана (Елена)Здравствуй, Астана (Елена)Здравствуй, Астана (Елена)Здравствуй, Астана (Елена)Здравствуй, Астана (Елена)Здравствуй, Астана (Елена)Здравствуй, Астана (Елена)Здравствуй, Астана (Елена)Здравствуй, Астана (Мамалагина)Здравствуй, Астана (Мамалагина)Здравствуй, Астана (Галина)Здравствуй, Астана (Галина)Здравствуй, Астана (Галина)Здравствуй, Астана (Галина)Здравствуй, Астана (Галина)Здравствуй, Астана (Вероника)
Э
Эльвира
25 окт 2025
Прекрасная экскурсия по Астане! Спасибо Салиме за организацию!
С
Светлана
17 окт 2025
Спасибо большое. Очень довольна. Супер гид-экскурсовод. Грамотная, добрая. Очень любящая свою страну, свою работу.
Н
Надежда
15 окт 2025
Огромное спасибо за экскурсию! Маршрут был немного изменен по нашей просьбе. За это отдельная благодарность. Очень понравилась подача: ненавязчиво, легко и с учетом наших запросов. Марат - знающий гид. Также благодарим Салиму за организацию и обратную связь.
С
Светлана
24 сен 2025
Впервые прилетела в Казахстан и побывала на 4х часовой индивидуальной экскурсии по Астане. Прочитала многочисленные положительные отзывы и выбрала в экскурсоводы Великолепную Салиму. От экскурсии полный восторг, за это время
читать дальше

посетили или увидели практически все основные знаковые места в столице. Салима очень грамотный, обладающий всесторонними знаниями, любящий свою страну,народ и глубокий профессионал своего дела. Очень интересно рассказывает и показывает то, что не всем удастся увидеть. Экскурсия дорогая, но она того стоит. Совет будущим экскурсантам, не задерживайтесь более получаса в Пирамиде, лучше побольше потратить это время на другие достопримечательности. Спасибо, гостеприимная Астана!

Э
Эльмира
24 сен 2025
Посетили с супругом экскурсию «Здравствуй, Астана!» с гидом Салимой. Перед самим мероприятием, она связалась с нами, уточнила все детали и порекомендовала взять необходимые вещи для посещения мечети, что было очень
читать дальше

уместно. Очень эрудированная и интеллигентная женщина. Экскурсия была насыщена интересным материалом и архитектурными объектами. Даже во время передвижения от одного объекта до другого, Салима делилась интересными фактами и историей данного города. Нам всё понравилось. Рекомендую для посещения.

К
Ксения
23 сен 2025
Нам очень понравилась экскурсия. Было очень интересно и содержательно. Были сомнения, так как нас объединили с другими парами. Хорошо, что мы не передумали😁
И
Изумруд
22 сен 2025
Прекрасно провела экскурсию! Рекомендую от души))
Иван
Иван
2 сен 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия, во время которой, мы осмотрели не только все основные знаковые места Астаны, но и многое узнали об истории самого города. Очень впечатлил Байтерек, откуда открывается красивейший вид на весь город. Экскурсию проводила Салима - очень милая и эрудированная женщина. Спасибо за интересную прогулку и увлеченность своей профессией!
O
Olga
21 авг 2025
Мы были на экскурсии с замечательной Салимой. Это удивительный интеллигентный гид, очень знающий и очень любящий свой край. Поэтому она не только провела прекрасную экскурсию, но и влюбила нас в
читать дальше

Астану! Салима очень отзывчиво отреагировала на все наши пожелания и просьбы, была пунктуальной, а главное рассказала и показала все самое главное и интересное. Мы были очень рады, что выбрали именно ее экскурсию! Советуем всем.

Н
Наташа
6 авг 2025
У нас был гид Манап. По приезду в Астану, город казался новым и бездушным, однако на экскурсии все переменилось, Манап очень хорошо, и показал, и рассказал нам историю города и
читать дальше

все достопримечательности, на сколько это было возможно за 4 часа, дополнительно, подождал нас во время обеда и отвез в аэропорт.
Мы очень взыскательные путешественники и я смело могу порекомендовать организатора, уважаемую Салиму, и, очень приятного в общения, гида Манапа.

У нас был гид Манап. По приезду в Астану, город казался новым и бездушным, однако наУ нас был гид Манап. По приезду в Астану, город казался новым и бездушным, однако наУ нас был гид Манап. По приезду в Астану, город казался новым и бездушным, однако наУ нас был гид Манап. По приезду в Астану, город казался новым и бездушным, однако наУ нас был гид Манап. По приезду в Астану, город казался новым и бездушным, однако на
А
Альбина
24 июл 2025
Здравствуйте! Выражаю благодарность за организацию и проведение экскурсии «Здравствуй, Астана!». Было очень интересно и познавательно. Познакомились со значимыми местами, историей Астаны. Желаю успехов и процветания, благодарных туристов. Удивительный, очень красивый город. Очень хотелось бы вернуться сюда, и не раз. Ведь осталось узнать еще очень много нового и интересного❤️
Татьяна
Татьяна
17 июн 2025
Было интересно
S
Sasha
27 мая 2025
Моим гидом была Регина, не хочу сказать ничего плохого о ней, как о человеке, но назвать Регину хорошим гидом нельзя. Мы проехали по городу, я посмотрел все знаковые места -
читать дальше

эта часть программы была выполнена. Но в остальном все было печально - говорт она очень быстро и очень сухо -"Это Байтерек - он высокий. Потом дом, там президент. Когда строили, много украли. Дальше улица, там рестораны, дальше мост - там правый берег". И все в таком духе - это просто не интересно.

Водитель был, кстати, местный и его мне было интереснее послушать. Он рассказывал что было раньше на этих местах, как все менялось, как развивался город - он в нем жил и об этом говорил с интересом.

Регина похоже не из Астаны и мало что интересного может рассказать, а знать формальные названия зданий это не гид.

Салима
Салима
Ответ организатора:
Здравствуйте, уважаемый Sasha!

Благодарю Вас за то, что Вы выбрали нашу экскурсию в Аcтане! Спасибо, что нашли время и оставили отзыв.
читать дальше

Уважаемый Sasha, в моей команде профессиональные гиды. Это многим становится понятным по отзывам с наших экскурсий на многих сайтах, а также наших постоянных клиентов. Для Вас проводила экскурсию очень опытный экскурсовод Регина, с опытом работы гидом с 2019 года, кроме русского языка также проводит экскурсии на английском и испанском языках. У Вас был очень срочный заказ. 3 апреля в 12:11 дня мы начали с Вами переписку, и уже в 14:30 должна была начаться экскурсия. За полчаса до начала экскурсии, когда и гид и водитель уже выехали к Вам, Вы сообщили о том что нужно вместо отеля встретить Вас в другом месте- в Центре обслуживания населения. Узнала мнение водителя об экскурсии и о работе гида. Он сказал, что гид рассказывала интересно, но гость очень торопился. Когда у человека есть важная задача в голове и он очень занят, то информация, как правило, на экскурсии никак не воспринимается. С гидом проведена работа по улучшению качеству проведения экскурсий. Я очень ценю все отзывы, которые помогают нам развиваться и становиться лучше для Вас, а также для других гостей нашей прекрасной страны.

И
Ирина
15 мая 2025
Марат- позитивный, доброжелательный рассказчик, хорошо знающий и любящий свой город.
Н
Наталия
9 мая 2025
Замечательная экскурсия! Очень хороший гид и водитель, всё понравилось!!!

Входит в следующие категории Астаны

Похожие экскурсии из Астаны

Астана: главное и необычное
На машине
3 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выбор
Уникальная экскурсия по Астане: архитектура, история и культура
Откройте для себя Астану с её небоскрёбами, футуристическими строениями и историческими кварталами. Посетите музей ювелирного искусства и восточный базар
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8500 ₽ за всё до 2 чел.
Астана старинная и современная
На машине
3 часа
162 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Астана старинная и современная
Погрузитесь в уникальное сочетание истории и современности Астаны, открывая для себя её архитектурные чудеса и культурное наследие
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Астана: город, который удивит
На автобусе
3 часа
5 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Астана: город, который удивит
Погрузитесь в историю и современность Астаны, посетив её знаковые места и узнав, как традиции и инновации сочетаются в облике города
Начало: Возле городского цирка
16 ноя в 14:30
23 ноя в 14:30
1550 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Астане. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Астане