Все самые интересные достопримечательности столицы Казахстана предстанут перед вами. Я расскажу об их истории, архитектурных особенностях, замысле и идее. В этой части экскурсии вы увидите:
Дворец мира и согласия — вы заглянете в необычную пирамиду авторства Нормана Фостера, которая является символом дружбы, единения и мира на земле Казахстана.
Музей Первого Президента Республики Казахстан — здесь вас ждут экспонаты, которые откроют историю современного Казахстана: уникальные архивные документы, подарки, награды, книги и другие предметы, связанные с деятельностью первого президента страны.
Мечеть Хазрет Султан — вы не только полюбуетесь роскошным белоснежным зданием с традиционными орнаментами, но и заглянете внутрь мечети, узнаете, в чем её уникальность.
Кроме того, вы увидите министерство финансов, дворец Независимости, памятник ханам Керею и Жанибеку, монумент «Казак елі» — символ независимости Казахстана, Русский драматический театр им. Горького, Казахский национальный университет «Шабыт» и усадьбу купца Кубрина — старейшее здание города.
Изюминки левого берега
Я расскажу вам об истории становления города и его активном развитии. Вы прогуляетесь по ультрасовременному бульвару Нуржол, посмотрите на здания Назарбаев центра и Государственного Театра оперы и балета, спортивную арену и Триумфальную арку. А также вас встретят главные символы города:
Монумент «Астана-Байтерек» — вы подниметесь на необычную башню, узнаете о её строительстве и символизме.
Торгово-развлекательный центр «Хан Шатыр» — вы посетите этот уникальный лайфстайл-комплекс, который удивит вас своими изюминками и количеством развлечений.
Кроме того, вы увидите территорию Экспо-городка, где в 2017 году проходила международная выставка, и подробнее узнаете об этом значимом событии в жизни новой столицы.
Организационные детали
Остаток оплаты в день экскурсии вы оплачиваете гиду в местной валюте
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды
Транспортные расходы входят в стоимость экскурсии
Отдельно оплачиваются входные билеты на следующие экскурсионные объекты: Монумент «Астана-Байтерек» — 2500 тенге для взрослых (400 ₽), Дворец Мира и согласия — 2000 тенге (320 ₽)
Для посещения мечети Хазрет Султан на месте вам смогут выдать бесплатные накидки для женщин и мужчин
За дополнительную плату экскурсия может быть проведена на любом языке и для большего количества участников
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Салима — ваша команда гидов в Астане
Провели экскурсии для 2250 туристов
Я профессиональный сертифицированный гид-экскурсовод. Очень люблю путешествовать и понимаю, как важен профессиональный и надёжный гид в новом городе и в другой стране! Вместе со своим агентством провожу как обзорные экскурсии, читать дальше
так и индивидуальные, групповые экскурсии по любой тематике и заказам. Мы даём самую важную и главную информацию. У нас творческий и индивидуальный подход к каждому клиенту. Практикуем креативный, современный и нестандартный подход. Намерена познакомить с Казахстаном весь мир, пригласить любителей всего нового, людей, которые любят познавать и путешествовать по всему миру.
Эльвира
25 окт 2025
Прекрасная экскурсия по Астане! Спасибо Салиме за организацию!
Светлана
17 окт 2025
Спасибо большое. Очень довольна. Супер гид-экскурсовод. Грамотная, добрая. Очень любящая свою страну, свою работу.
Надежда
15 окт 2025
Огромное спасибо за экскурсию! Маршрут был немного изменен по нашей просьбе. За это отдельная благодарность. Очень понравилась подача: ненавязчиво, легко и с учетом наших запросов. Марат - знающий гид. Также благодарим Салиму за организацию и обратную связь.
Светлана
24 сен 2025
Впервые прилетела в Казахстан и побывала на 4х часовой индивидуальной экскурсии по Астане. Прочитала многочисленные положительные отзывы и выбрала в экскурсоводы Великолепную Салиму. От экскурсии полный восторг, за это время читать дальше
посетили или увидели практически все основные знаковые места в столице. Салима очень грамотный, обладающий всесторонними знаниями, любящий свою страну,народ и глубокий профессионал своего дела. Очень интересно рассказывает и показывает то, что не всем удастся увидеть. Экскурсия дорогая, но она того стоит. Совет будущим экскурсантам, не задерживайтесь более получаса в Пирамиде, лучше побольше потратить это время на другие достопримечательности. Спасибо, гостеприимная Астана!
Эльмира
24 сен 2025
Посетили с супругом экскурсию «Здравствуй, Астана!» с гидом Салимой. Перед самим мероприятием, она связалась с нами, уточнила все детали и порекомендовала взять необходимые вещи для посещения мечети, что было очень читать дальше
уместно. Очень эрудированная и интеллигентная женщина. Экскурсия была насыщена интересным материалом и архитектурными объектами. Даже во время передвижения от одного объекта до другого, Салима делилась интересными фактами и историей данного города. Нам всё понравилось. Рекомендую для посещения.
Ксения
23 сен 2025
Нам очень понравилась экскурсия. Было очень интересно и содержательно. Были сомнения, так как нас объединили с другими парами. Хорошо, что мы не передумали😁
Изумруд
22 сен 2025
Прекрасно провела экскурсию! Рекомендую от души))
Иван
2 сен 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия, во время которой, мы осмотрели не только все основные знаковые места Астаны, но и многое узнали об истории самого города. Очень впечатлил Байтерек, откуда открывается красивейший вид на весь город. Экскурсию проводила Салима - очень милая и эрудированная женщина. Спасибо за интересную прогулку и увлеченность своей профессией!
Olga
21 авг 2025
Мы были на экскурсии с замечательной Салимой. Это удивительный интеллигентный гид, очень знающий и очень любящий свой край. Поэтому она не только провела прекрасную экскурсию, но и влюбила нас в читать дальше
Астану! Салима очень отзывчиво отреагировала на все наши пожелания и просьбы, была пунктуальной, а главное рассказала и показала все самое главное и интересное. Мы были очень рады, что выбрали именно ее экскурсию! Советуем всем.
Наташа
6 авг 2025
У нас был гид Манап. По приезду в Астану, город казался новым и бездушным, однако на экскурсии все переменилось, Манап очень хорошо, и показал, и рассказал нам историю города и читать дальше
все достопримечательности, на сколько это было возможно за 4 часа, дополнительно, подождал нас во время обеда и отвез в аэропорт. Мы очень взыскательные путешественники и я смело могу порекомендовать организатора, уважаемую Салиму, и, очень приятного в общения, гида Манапа.
Альбина
24 июл 2025
Здравствуйте! Выражаю благодарность за организацию и проведение экскурсии «Здравствуй, Астана!». Было очень интересно и познавательно. Познакомились со значимыми местами, историей Астаны. Желаю успехов и процветания, благодарных туристов. Удивительный, очень красивый город. Очень хотелось бы вернуться сюда, и не раз. Ведь осталось узнать еще очень много нового и интересного❤️
Татьяна
17 июн 2025
Было интересно
Sasha
27 мая 2025
Моим гидом была Регина, не хочу сказать ничего плохого о ней, как о человеке, но назвать Регину хорошим гидом нельзя. Мы проехали по городу, я посмотрел все знаковые места - читать дальше
эта часть программы была выполнена. Но в остальном все было печально - говорт она очень быстро и очень сухо -"Это Байтерек - он высокий. Потом дом, там президент. Когда строили, много украли. Дальше улица, там рестораны, дальше мост - там правый берег". И все в таком духе - это просто не интересно.
Водитель был, кстати, местный и его мне было интереснее послушать. Он рассказывал что было раньше на этих местах, как все менялось, как развивался город - он в нем жил и об этом говорил с интересом.
Регина похоже не из Астаны и мало что интересного может рассказать, а знать формальные названия зданий это не гид.
Салима
Ответ организатора:
Здравствуйте, уважаемый Sasha!
Благодарю Вас за то, что Вы выбрали нашу экскурсию в Аcтане! Спасибо, что нашли время и оставили отзыв. читать дальше
Уважаемый Sasha, в моей команде профессиональные гиды. Это многим становится понятным по отзывам с наших экскурсий на многих сайтах, а также наших постоянных клиентов. Для Вас проводила экскурсию очень опытный экскурсовод Регина, с опытом работы гидом с 2019 года, кроме русского языка также проводит экскурсии на английском и испанском языках. У Вас был очень срочный заказ. 3 апреля в 12:11 дня мы начали с Вами переписку, и уже в 14:30 должна была начаться экскурсия. За полчаса до начала экскурсии, когда и гид и водитель уже выехали к Вам, Вы сообщили о том что нужно вместо отеля встретить Вас в другом месте- в Центре обслуживания населения. Узнала мнение водителя об экскурсии и о работе гида. Он сказал, что гид рассказывала интересно, но гость очень торопился. Когда у человека есть важная задача в голове и он очень занят, то информация, как правило, на экскурсии никак не воспринимается. С гидом проведена работа по улучшению качеству проведения экскурсий. Я очень ценю все отзывы, которые помогают нам развиваться и становиться лучше для Вас, а также для других гостей нашей прекрасной страны.
Ирина
15 мая 2025
Марат- позитивный, доброжелательный рассказчик, хорошо знающий и любящий свой город.
Наталия
9 мая 2025
Замечательная экскурсия! Очень хороший гид и водитель, всё понравилось!!!