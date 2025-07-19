К Ксения Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны Остались очень довольны после проведения экскурсии! Альмагуль - замечательный экскурсовод, очень интересно рассказывала про саму мечеть, про традиции казахов, про религию и т. д. Мечеть потрясающая, узнали много интересных фактов про нее. 100% рекомендую!

Т Татьяна Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны Алмагуль, спасибо огромное за экскурсию ♡, очень мне понравилось!!! Экскурсия была интересной, я первый раз в мечети, поэтому для меня всё новое, неизвестное. Время быстро пролетело. Алмагуль внимательная, получилась душевная экскурсия. Рекомендую от души.