Загадать желание на поляне Абылай-хана и подняться на башню Байтерек
Будем гулять по историческому центру и исследовать новые архитектурные шедевры, поднимемся на башню Байтерек — главный символ нового Казахстана.
Во второй день загадаем желание на каменном троне Абылай-хана, поднимемся на гору Болектау и увидим каменный остров-загадку Жумбактас.
Вы услышите любопытные факты об этих местах и захватывающие легенды и увидите Казахстан таким, каким его видят местные жители.
сен
сен
сен
сен
сен
сен
сен
даты
Описание
Организационные детали
В холодное время года одевайтесь тепло и удобно.
Обязательна удобная обувь для подъема в гору.
Программа тура по дням
Астана
Начнем знакомство с Астаны. Вас ждёт обзорная экскурсия по столице, выросшей за 24 года из маленького провинциального городка с населением в двести тысяч человек до ультрасовременного мегаполиса, в котором проходят съезды лидеров мировых религий, ОБСЕ, СВМДА, Ironman и другие мероприятия мирового уровня.
Во время экскурсии прогуляемся по исторической части города, насладимся красотой купеческого Акмолинска, пройдемся по набережной — любимому месту горожан. Затем отправимся на площадь Казак Ели с самым большим количеством уникальных сооружений: монумент Независимости, Стена мира, Университет искусств, Казахский драматический театр, Дворец независимости, Дворец мира и согласия, мечеть Хазрет Султан и, конечно же, Национальный музей, который обязательно посетим.
Затем отправимся на левобережье столицы — ту часть города, которая просто не существовала до переноса столицы из Алматы. Поднимемся на башню Байтерек — главный символ нового Казахстана. Оттуда нам откроется завораживающий вид на резиденцию президента, дом министерств, аллею самых высоких и уникальных зданий в стране. Пообедав в аутентичном ресторане национальной кухни, отправимся в главную мечеть Казахстана. Она поразит вас своим великолепием и масштабами. Построенная за три года на пожертвования, мечеть вошла в десятку самых больших в мире.
А еще насладимся видом театров «Астана Опера» и «Астана Балет», посетим уникальное сооружение Хан Шатыр, вошедшее в Книгу рекордов Гиннеса, увидим, как развевается самый большой флаг в Казахстане и еще много-много интересного.
Бурабай
Утром второго дня мы отправимся в волшебный мир Бурабай, или Боровое, как его раньше называли. Оазис посреди степей — густой сосновый бор, горы и 14 чистейших озер вдруг вырастают из ниоткуда. С этой местностью связано много легенд и сказаний, а сколько загадок таит в себе Бурабай! Знакомство начнем с покорения горы Болектау, невысокой и доступной, но при этом с ее вершины открывается чарующий вид на Бурабай. Этот вид останется в вашей памяти навсегда!
Вдоволь насладившись им, отправимся в исторически значимое место курортной зоны — поляну Абылай-хана, на которой установлен природный каменный трон первого избранного хана всего казахского народа. Говорят, если загадать желание и обойти трон вокруг три раза, желание непременно сбудется. Давайте проверим! Пообедав в местном кафе вкуснейшим пловом, мантами или бешбармаком, при желании можно посетить мультимедийный комплекс и вслед за птицей Самрук совершить виртуальный полет над просторами Казахстана, узнать о казахском народе и истории его формирования и развития.
Ну и конечно, мы увидим главный символ Бурабая — каменный остров-загадку Жумбактас. Я поведаю вам легенду о его происхождении и ещё много других легенд и сказаний. В завершении посетим музей под открытым небом и узнаем, как жили люди, приручившие лошадей. Это воссозданное удивительное поселение пятитысячелетней Ботайской культуры. После этого мы отвезём вас обратно в Астану.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Астана, первая половина дняЗавершение: Астана, вторая половина дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.