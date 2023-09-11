Край легенд Бурабай и красавица Астана

Загадать желание на поляне Абылай-хана и подняться на башню Байтерек

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Это насыщенное и очень яркое двухдневное приключение в Казахстане, в котором вы подробно познакомитесь с двумя фантастически красивыми местами — столицей Астаной и Бурабаем.

Будем гулять по историческому центру и исследовать новые архитектурные шедевры, поднимемся на башню Байтерек — главный символ нового Казахстана.

Во второй день загадаем желание на каменном троне Абылай-хана, поднимемся на гору Болектау и увидим каменный остров-загадку Жумбактас.

Вы услышите любопытные факты об этих местах и захватывающие легенды и увидите Казахстан таким, каким его видят местные жители.
Край легенд Бурабай и красавица Астана
Край легенд Бурабай и красавица Астана
Край легенд Бурабай и красавица Астана
Край легенд Бурабай и красавица Астана
Край легенд Бурабай и красавица Астана
Край легенд Бурабай и красавица Астана
Край легенд Бурабай и красавица Астана
Край легенд Бурабай и красавица Астана
Край легенд Бурабай и красавица Астана
Край легенд Бурабай и красавица Астана
Край легенд Бурабай и красавица Астана
Ближайшие даты:
11
сен
13
сен
15
сен
17
сен
19
сен
21
сен
23
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В холодное время года одевайтесь тепло и удобно.
Обязательна удобная обувь для подъема в гору.

Программа тура по дням

1 день

Астана

Начнем знакомство с Астаны. Вас ждёт обзорная экскурсия по столице, выросшей за 24 года из маленького провинциального городка с населением в двести тысяч человек до ультрасовременного мегаполиса, в котором проходят съезды лидеров мировых религий, ОБСЕ, СВМДА, Ironman и другие мероприятия мирового уровня.

Во время экскурсии прогуляемся по исторической части города, насладимся красотой купеческого Акмолинска, пройдемся по набережной — любимому месту горожан. Затем отправимся на площадь Казак Ели с самым большим количеством уникальных сооружений: монумент Независимости, Стена мира, Университет искусств, Казахский драматический театр, Дворец независимости, Дворец мира и согласия, мечеть Хазрет Султан и, конечно же, Национальный музей, который обязательно посетим.

Затем отправимся на левобережье столицы — ту часть города, которая просто не существовала до переноса столицы из Алматы. Поднимемся на башню Байтерек — главный символ нового Казахстана. Оттуда нам откроется завораживающий вид на резиденцию президента, дом министерств, аллею самых высоких и уникальных зданий в стране. Пообедав в аутентичном ресторане национальной кухни, отправимся в главную мечеть Казахстана. Она поразит вас своим великолепием и масштабами. Построенная за три года на пожертвования, мечеть вошла в десятку самых больших в мире.

А еще насладимся видом театров «Астана Опера» и «Астана Балет», посетим уникальное сооружение Хан Шатыр, вошедшее в Книгу рекордов Гиннеса, увидим, как развевается самый большой флаг в Казахстане и еще много-много интересного.

АстанаАстанаАстанаАстана
2 день

Бурабай

Утром второго дня мы отправимся в волшебный мир Бурабай, или Боровое, как его раньше называли. Оазис посреди степей — густой сосновый бор, горы и 14 чистейших озер вдруг вырастают из ниоткуда. С этой местностью связано много легенд и сказаний, а сколько загадок таит в себе Бурабай! Знакомство начнем с покорения горы Болектау, невысокой и доступной, но при этом с ее вершины открывается чарующий вид на Бурабай. Этот вид останется в вашей памяти навсегда!

Вдоволь насладившись им, отправимся в исторически значимое место курортной зоны — поляну Абылай-хана, на которой установлен природный каменный трон первого избранного хана всего казахского народа. Говорят, если загадать желание и обойти трон вокруг три раза, желание непременно сбудется. Давайте проверим! Пообедав в местном кафе вкуснейшим пловом, мантами или бешбармаком, при желании можно посетить мультимедийный комплекс и вслед за птицей Самрук совершить виртуальный полет над просторами Казахстана, узнать о казахском народе и истории его формирования и развития.

Ну и конечно, мы увидим главный символ Бурабая — каменный остров-загадку Жумбактас. Я поведаю вам легенду о его происхождении и ещё много других легенд и сказаний. В завершении посетим музей под открытым небом и узнаем, как жили люди, приручившие лошадей. Это воссозданное удивительное поселение пятитысячелетней Ботайской культуры. После этого мы отвезём вас обратно в Астану.

БурабайБурабайБурабайБурабай

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Астана, первая половина дня
Завершение: Астана, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Астаны

Групповые
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
Многодневные туры
Башня «Байтерек»
Популярные места

Похожие туры из Астаны

Современный и нерукотворный Казахстан: Астана, Алматы и Чарынский каньон
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Современный и нерукотворный Казахстан: Астана, Алматы и Чарынский каньон
Увидеть 2 столицы, рассмотреть красно-оранжевые «замки» и полюбоваться городом с горы Кок-Тобе
Астана, аэропорт (точное место и время организатор...
8 окт
$960 за человека
У нас ещё много экскурсий в Астане. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Астане
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ