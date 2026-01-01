Край легенд Бурабай и красавица Астана
Погрузитесь в мир казахских легенд и архитектурных шедевров в туре, сочетающем историю и природу Астаны и Бурабая
Начало: Астана, 10:00 / время - по договорённости
29 апр в 08:00
30 апр в 08:00
21 063 ₽ за человека
Полный релакс в Боровом: индивидуальный тур «всё включено» с комфортом
Погулять по нацпарку «Бурабай», посетить мараловую ферму и посмотреть кино под звёздами
Начало: Астана, аэропорт или другое место, 7:00 или по дог...
Завтра в 07:00
2 фев в 08:00
$580 за всё до 2 чел.
-
10%
Современный и нерукотворный Казахстан: Астана, Алматы и Чарынский каньон
Увидеть 2 столицы, рассмотреть красно-оранжевые «замки» и полюбоваться городом с горы Кок-Тобе
Начало: Астана, аэропорт (точное место и время организатор...
5 апр в 08:00
25 апр в 08:00
$1301
$1445 за человека
