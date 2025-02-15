читать дальше были красочными для нас. Всем тем, кто собирается в Астану рекомендую взять экскурсионные сопровождение. После экскурсии гид остаётся на связи и продолжает уделять время и в следующие дни, чтобы посещение их города оставило прекраснейший след в Вашей памяти.

Время пролетело просто незаметно. Настолько восхитительно было все: маршрут, знания гида и возможность больше времени уделить в тех местах, которые