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Обзорные и познавательные туры Астаны

Найдено 3 тура в категории «Обзорные» в Астане, цены от 1300 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Край легенд Бурабай и красавица Астана
На машине
2 дня
8 отзывов
Насыщенное двухдневное приключение в Астане и Бурабае
Погрузитесь в мир казахских легенд и архитектурных шедевров в туре, сочетающем историю и природу Астаны и Бурабая
Начало: Астана, первая половина дня
«Знакомство начнем с покорения горы Болектау, невысокой и доступной, но при этом с ее вершины открывается чарующий вид на Бурабай»
9 июл в 08:00
20 июл в 08:00
21 063 ₽ за человека
Знаковые места столицы Казахстана в индивидуальном формате
На машине
2 дня
Знаковые места столицы Казахстана в индивидуальном формате
Посмотреть на Астану глазами местного жителя, заглянуть в музеи и попробовать локальные угощения
Начало: Астана, монумент Байтерек, 10:00
«В первый день вы познакомитесь с ключевыми архитектурными и культурными объектами столицы Казахстана»
2 июл в 10:00
5 июл в 10:00
29 000 ₽ за человека
Современный и нерукотворный Казахстан: Астана, Алматы и Чарынский каньон
На автобусе
6 дней
Современный и нерукотворный Казахстан: Астана, Алматы и Чарынский каньон
Увидеть 2 столицы, рассмотреть красно-оранжевые «замки» и полюбоваться городом с горы Кок-Тобе
Начало: Астана, аэропорт (точное место и время организатор...
«На этом мы сегодня и сделаем акцент в обзорной экскурсии»
13 сен в 14:00
28 сен в 14:00
$1300 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    15 февраля 2025
    Край легенд Бурабай и красавица Астана
    Очень понравилось, не смотря на зимнее время, и в Астане, и в Бурабае. Интересно, хотя в Казахстане и не в
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    первый раз. Приятное и доброжелательное общение, хорошая речь и интересные рассказы. Помогут и подскажут. Спасибо, Жанар и Азамат. Постараемся приехать еще;)

  • Д
    Диана
    9 ноября 2024
    Край легенд Бурабай и красавица Астана
    Замечательно провели время! Азамат отлично провел экскурсию!!! Рекомендую!
  • А
    Анастасия
    16 сентября 2024
    Край легенд Бурабай и красавица Астана
    Время пролетело просто незаметно. Настолько восхитительно было все: маршрут, знания гида и возможность больше времени уделить в тех местах, которые
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    были красочными для нас. Всем тем, кто собирается в Астану рекомендую взять экскурсионные сопровождение. После экскурсии гид остаётся на связи и продолжает уделять время и в следующие дни, чтобы посещение их города оставило прекраснейший след в Вашей памяти.

    Время пролетело просто незаметно. Настолько восхитительно было все: маршрут, знания гида и возможность больше времени уделитьВремя пролетело просто незаметно. Настолько восхитительно было все: маршрут, знания гида и возможность больше времени уделитьВремя пролетело просто незаметно. Настолько восхитительно было все: маршрут, знания гида и возможность больше времени уделитьВремя пролетело просто незаметно. Настолько восхитительно было все: маршрут, знания гида и возможность больше времени уделитьВремя пролетело просто незаметно. Настолько восхитительно было все: маршрут, знания гида и возможность больше времени уделитьВремя пролетело просто незаметно. Настолько восхитительно было все: маршрут, знания гида и возможность больше времени уделитьВремя пролетело просто незаметно. Настолько восхитительно было все: маршрут, знания гида и возможность больше времени уделитьВремя пролетело просто незаметно. Настолько восхитительно было все: маршрут, знания гида и возможность больше времени уделитьВремя пролетело просто незаметно. Настолько восхитительно было все: маршрут, знания гида и возможность больше времени уделитьВремя пролетело просто незаметно. Настолько восхитительно было все: маршрут, знания гида и возможность больше времени уделить

Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Обзорные»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Край легенд Бурабай и красавица Астана
  2. Знаковые места столицы Казахстана в индивидуальном формате
  3. Современный и нерукотворный Казахстан: Астана, Алматы и Чарынский каньон
Сколько стоит тур в Астане в июне 2025
Сейчас в Астане в категории "Обзорные" можно забронировать 3 тура от 1300 до 29 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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