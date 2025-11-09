Мои заказы

Прогулка по Нуржолу: где бьётся сердце столицы

Прогулка по Нуржолу: где бьётся сердце столицы

Описание экскурсии

Идея моей прогулки — показать Астану так, как её вижу я: молодой человек, который живёт здесь, дышит этим городом и каждый день открывает в нём что-то новое 🌆 Мы пройдём пешком от «Хан Шатыра» до «Ак Орды» — через самые яркие места столицы. Я расскажу, почему Бәйтерек стал символом Казахстана, какие мечты и смыслы скрыты в его архитектуре Важная информация: На этой пешей экскурсии вы услышите не только об архитектуре столицы, но и о её душе. Узнаете малоизвестные факты из истории Казахстана и почувствуете атмосферу города. Пожалуйста, оденьтесь теплее и наденьте удобную обувь — нас ждёт прогулка по самым интересным местам Астаны! 👣✨

Экскурсия проводится по предварительной записи. ⏰

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • ТРЦ «Хан Шатыр»
  • Каскад фонтанов у «Хан Шатыра»
  • ТРЦ «Керуен»
  • Национальный центр рукописей и редких книг
  • Бульвар Нұржол (бывший бульвар Бәйтерек)
  • Башня «Бәйтерек»
  • Дом министерств
  • Ак Орда - Резиденция Президента
  • Парк влюблённых
  • Центральный концертный зал «Казахстан»
  • Астана Опера
Что включено
  • Услуги гида
  • Готовый маршрут
Что не входит в цену
  • Вход на смотровую площадку «Бәйтерек» - 2500тг
  • Сувенир и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии у главного входа Хан Шатыром (проспект Туран 37)
Завершение: Ак орда (Мангилик ел 8/2)
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится по предварительной записи. ⏰
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • На этой пешей экскурсии вы услышите не только об архитектуре столицы, но и о её душе. Узнаете малоизвестные факты из истории Казахстана и почувствуете атмосферу города
  • Пожалуйста, оденьтесь теплее и наденьте удобную обувь - нас ждёт прогулка по самым интересным местам Астаны! 👣✨
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Армен
9 ноя 2025
Мне очень понравилась экскурсия)Балнұр очень приятный, вежливый и хорошо знающий город экскурсовод😍

