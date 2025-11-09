Описание Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы 5 1 отзыв

Балнұр Ваш гид в Астане Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-5 человек Как проходит Пешком Когда Экскурсия проводится по предварительной записи. ⏰ 15 000 ₸ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Идея моей прогулки — показать Астану так, как её вижу я: молодой человек, который живёт здесь, дышит этим городом и каждый день открывает в нём что-то новое 🌆 Мы пройдём пешком от «Хан Шатыра» до «Ак Орды» — через самые яркие места столицы. Я расскажу, почему Бәйтерек стал символом Казахстана, какие мечты и смыслы скрыты в его архитектуре Важная информация: На этой пешей экскурсии вы услышите не только об архитектуре столицы, но и о её душе. Узнаете малоизвестные факты из истории Казахстана и почувствуете атмосферу города. Пожалуйста, оденьтесь теплее и наденьте удобную обувь — нас ждёт прогулка по самым интересным местам Астаны! 👣✨

Экскурсия проводится по предварительной записи. ⏰ Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? ТРЦ «Хан Шатыр»

Каскад фонтанов у «Хан Шатыра»

ТРЦ «Керуен»

Национальный центр рукописей и редких книг

Бульвар Нұржол (бывший бульвар Бәйтерек)

Башня «Бәйтерек»

Дом министерств

Ак Орда - Резиденция Президента

Парк влюблённых

Центральный концертный зал «Казахстан»

Астана Опера Что включено Услуги гида

Готовый маршрут Что не входит в цену Вход на смотровую площадку «Бәйтерек» - 2500тг

Сувенир и личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Начало экскурсии у главного входа Хан Шатыром (проспект Туран 37) Завершение: Ак орда (Мангилик ел 8/2) Когда и сколько длится? Когда: Экскурсия проводится по предварительной записи. ⏰ Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек. Важная информация На этой пешей экскурсии вы услышите не только об архитектуре столицы, но и о её душе. Узнаете малоизвестные факты из истории Казахстана и почувствуете атмосферу города

Пожалуйста, оденьтесь теплее и наденьте удобную обувь - нас ждёт прогулка по самым интересным местам Астаны! 👣✨ Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.