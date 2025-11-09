Описание экскурсииИдея моей прогулки — показать Астану так, как её вижу я: молодой человек, который живёт здесь, дышит этим городом и каждый день открывает в нём что-то новое 🌆 Мы пройдём пешком от «Хан Шатыра» до «Ак Орды» — через самые яркие места столицы. Я расскажу, почему Бәйтерек стал символом Казахстана, какие мечты и смыслы скрыты в его архитектуре Важная информация: На этой пешей экскурсии вы услышите не только об архитектуре столицы, но и о её душе. Узнаете малоизвестные факты из истории Казахстана и почувствуете атмосферу города. Пожалуйста, оденьтесь теплее и наденьте удобную обувь — нас ждёт прогулка по самым интересным местам Астаны! 👣✨
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- ТРЦ «Хан Шатыр»
- Каскад фонтанов у «Хан Шатыра»
- ТРЦ «Керуен»
- Национальный центр рукописей и редких книг
- Бульвар Нұржол (бывший бульвар Бәйтерек)
- Башня «Бәйтерек»
- Дом министерств
- Ак Орда - Резиденция Президента
- Парк влюблённых
- Центральный концертный зал «Казахстан»
- Астана Опера
Что включено
- Услуги гида
- Готовый маршрут
Что не входит в цену
- Вход на смотровую площадку «Бәйтерек» - 2500тг
- Сувенир и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии у главного входа Хан Шатыром (проспект Туран 37)
Завершение: Ак орда (Мангилик ел 8/2)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Армен
9 ноя 2025
Мне очень понравилась экскурсия)Балнұр очень приятный, вежливый и хорошо знающий город экскурсовод😍
