Мини-группа
до 5 чел.
Прогулка по Нуржолу, где бьётся сердце столицы
Начало: Хан Шатыр
Расписание: Ежедневно в 11:00
23 ноя в 11:00
28 ноя в 11:00
15 000 ₸ за человека
Аудиогид
Вперед в будущее: аудиоэкскурсия по современной Астане
Начало: Проспект Туран, 37, Есильский район
Завтра в 09:00
23 ноя в 09:00
5150 ₸ за человека
-
15%
Индивидуальная
до 5 чел.
От идей к небоскрёбам: Астана XXI века
Начало: Алтын Орда
Расписание: Ежедневно в 12:30
Завтра в 12:30
23 ноя в 12:30
25 500 ₸
30 000 ₸ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий10 ноября 2025Прекрасная экскурсию по морозной Астане. Гид, солнышко, была очень мила и приятна. Рассказала много про город, про страну, людей. Ответила на все мои вопросы про жизнь казахов. Было очень непринужденное, дружеское общение.
- ААрмен9 ноября 2025Мне очень понравилась экскурсия)Балнұр очень приятный, вежливый и хорошо знающий город экскурсовод😍
Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Нуржол»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астане
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Астане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Астане в ноябре 2025
Сейчас в Астане в категории "Нуржол" можно забронировать 3 экскурсии от 5150 до 25 500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Астане на 2025 год по теме «Нуржол», 6 ⭐ отзывов, цены от 5150₸. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь