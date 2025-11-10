Д Дмитрий

Прекрасная экскурсию по морозной Астане. Гид, солнышко, была очень мила и приятна. Рассказала много про город, про страну, людей. Ответила на все мои вопросы про жизнь казахов. Было очень непринужденное, дружеское общение.