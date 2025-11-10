Мои заказы

Нуржол – экскурсии в Астане

Найдено 3 экскурсии в категории «Нуржол» в Астане, цены от 5150 ₸, скидки до 15%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Прогулка по Нуржолу, где бьётся сердце столицы
Пешая
2 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 5 чел.
Прогулка по Нуржолу, где бьётся сердце столицы
Начало: Хан Шатыр
Расписание: Ежедневно в 11:00
23 ноя в 11:00
28 ноя в 11:00
15 000 ₸ за человека
Вперед в будущее: аудиоэкскурсия по современной Астане
Пешая
2 часа
4 отзыва
Аудиогид
Вперед в будущее: аудиоэкскурсия по современной Астане
Начало: Проспект Туран, 37, Есильский район
Завтра в 09:00
23 ноя в 09:00
5150 ₸ за человека
От идей к небоскрёбам: Астана XXI века
Пешая
2 часа
-
15%
Индивидуальная
до 5 чел.
От идей к небоскрёбам: Астана XXI века
Начало: Алтын Орда
Расписание: Ежедневно в 12:30
Завтра в 12:30
23 ноя в 12:30
25 500 ₸30 000 ₸ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Нуржол»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астане
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка по Нуржолу, где бьётся сердце столицы
  2. Вперед в будущее: аудиоэкскурсия по современной Астане
  3. От идей к небоскрёбам: Астана XXI века
Какие места ещё посмотреть в Астане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Башня «Байтерек»
  2. Самое главное
  3. Торговый центр «Хан Шатыр»
  4. Мечеть Хазрет-Султан
  5. Выставочный комплекс «Экспо»
  6. Бульвар Нуржол
  7. Дворец мира и согласия
  8. Площадь Независимости
  9. Монумент Казак Ели
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Астане в ноябре 2025
Сейчас в Астане в категории "Нуржол" можно забронировать 3 экскурсии от 5150 до 25 500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Астане на 2025 год по теме «Нуржол», 6 ⭐ отзывов, цены от 5150₸. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь