Как только солнце скрывается за горизонтам, Астана украшает себя тысячами огней.
Мы приглашаем ей полюбоваться — поверьте, это будет впечатляющая прогулка! Только вечером вы сможете увидеть, как зажигается люстра из 1 360 000 кристаллов Swarovski в Главной мечети.
А взглянув на сияющую Акорду, поймёте, почему она входит в топ-10 самых красивых президентских резиденций мира.
Мы приглашаем ей полюбоваться — поверьте, это будет впечатляющая прогулка! Только вечером вы сможете увидеть, как зажигается люстра из 1 360 000 кристаллов Swarovski в Главной мечети.
А взглянув на сияющую Акорду, поймёте, почему она входит в топ-10 самых красивых президентских резиденций мира.
Описание экскурсии
Мы проедем по городу и рассмотрим все визитные карточки Астаны в обрамлении ночных огней:
- Центральную набережную и мост Атырау
- Резиденцию президента — архитектурный ансамбль Акорда
- Главную мечеть Казахстана (зайдём внутрь)
- Монумент Байтерек
- Площадь Независимости и монумент Казак Ели
- Торгово-развлекательный центр «Хан Шатыр»
- Театр Astana Opera
- Объекты наследия EXPO-2017
По пути расскажем, как в бескрайней степи один за другим появлялись уникальные строения Левобережья — и Астана на глазах превратилась из провинциального городка в эффектный мегаполис, которому отдали статус столицы.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле KIA SOUL. По запросу предоставим детское кресло
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанар — ваша команда гидов в Астане
Провели экскурсии для 2222 туристов
Салем, достар! Привет, друзья! Мы — группа активных гидов по Астане и Бурабаю: Азамат, Жанар и Ардак. Живём здесь более 18 лет и большую часть этого времени знакомим гостей сЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
С
Светлана
6 окт 2025
Смотрели с Жанар вечернюю Астану! С прекрасной подачей материала, еще больше влюбляешься в этот город! Рассказывает Жанар очень легко и интересно, приятная, улыбчивая и располагающая к себе собеседница!
Рекомендую тем, кто хочет зарядиться и увидеть красоты ночного города!
Рекомендую тем, кто хочет зарядиться и увидеть красоты ночного города!
Н
Наталья
8 сен 2025
6 сентября 2025 мы были на экскурсии Тысячи огней столицы. Нам очень хотелось посмотреть на ночную, сверкающую Астану. Нашим гидом стал Азамат. Азамат с интересом, с большой любовью и гордостью
И
Инна
26 авг 2025
Все понравилось! Знающий, улыбчивый и увлекающий гид! Советую
Голованова
21 авг 2025
Экскурсия прошла отлично, ночная Астана очень красивая и яркая! (Астана вообще на свете не экономит😂) все в огнях, каждое здание с подсветкой!! Обязательно прокатитесь!
Е
Елена
19 июл 2025
Заказывали "Тысячи огней", думая что будет просто обзорная экскурсия по вечерней Астане. Приехал экскурсовод Азамат, заранее согласовав место встречи. Очень эрудированный, тактичный, доброжелательный. Экскурсия получилась очень насыщенная, с глубоким историческим погружение. Остались просто в восторге. Очень рекомендую! Азамату всего наилучшего! Спасибо Вам!
Т
Татьяна
9 июл 2025
Спасибо,за интересную экскурсию. 🥰
Н
Наталья
30 июн 2025
Добрый день! Остались под большим впечатлением от экскурсии. Жанар просто на первых минутах захватила все наше внимание, слушали просто открыв рот! Молодец. Очень хорошо знает историю, интересные факты приводит. Видно,
М
Марина
27 июн 2025
Нам очень понравилось.
Потрясающий гид, умный, вежливый, интересно рассказывал.
Машина приехала вовремя, гид Азамат встретил нас в холле гостиницы с зонтиком.
Даже дождь не испортил эту прекрасную экскурсию.
Потрясающий гид, умный, вежливый, интересно рассказывал.
Машина приехала вовремя, гид Азамат встретил нас в холле гостиницы с зонтиком.
Даже дождь не испортил эту прекрасную экскурсию.
К
Ксения
26 июн 2025
За такой короткий срок мы столько увидели и узнали об Астане! Спасибо Азамату за интересную экскурсию, чувство юмора, галантность и заражающую любовь к свой стране!
Юлия
24 июн 2025
❤️❤️
А
Александр
21 июн 2025
Экскурсию по прекрасному городу нам проводил Азамат. Очень приятный, дружелюбный и открытый человек. Конечно 2,5 часа маловато для стольких достопримечательностей, но однозначно того стоит. Решайтесь и бронируйте прямо сейчас!
О
Оксана
9 июн 2025
Жанар отличный экскурсовод, слышит клиента, широта мышления подстраивается под слушателей, ориентируется на возрастной контингент и предоставляет интересную информацию. ♥️Спасибо за мечеть, мы влюбились.
Алексей
28 апр 2025
Экскурсия прошла легко и непринужденно. Наша замечательная экскурсовод,Алмагуль, была на высоте. Не смотря на то, что это был наш последний день пребывания в столице Казахстана и за спиной было шесть
Е
Евгений
19 апр 2025
Жанар рассказывает невероятно интересно и прекрасно знает историю города и страны.
Советую взять эту экскурсию в первую очередь, тогда у вас будет список мест, которые захочется посетить позже, а все секреты и рекомендации Жанар расскажет по пути!
Советую взять эту экскурсию в первую очередь, тогда у вас будет список мест, которые захочется посетить позже, а все секреты и рекомендации Жанар расскажет по пути!
Л
Людмила
8 апр 2025
Очень счастливы, что заказали эту экскурсию и благодарны нашему гиду Ардак, которая нас сопровождала. Мы увидели даже не тысячу, а миллионы разноцветных огней Астаны, побывали там, куда, точно не успели
Входит в следующие категории Астаны
Похожие экскурсии из Астаны
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выборУникальная экскурсия по Астане: архитектура, история и культура
Откройте для себя Астану с её небоскрёбами, футуристическими строениями и историческими кварталами. Посетите музей ювелирного искусства и восточный базар
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
8500 ₽ за всё до 2 чел.
Групповая
до 18 чел.
Астана: город, который удивит
Погрузитесь в историю и современность Астаны, посетив её знаковые места и узнав, как традиции и инновации сочетаются в облике города
Начало: Возле городского цирка
16 ноя в 14:30
23 ноя в 14:30
1550 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
История и достопримечательности Астаны
Откройте для себя уникальную историю и архитектуру Астаны в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Дом министерств
16 ноя в 09:00
17 ноя в 09:00
4500 ₽ за всё до 4 чел.