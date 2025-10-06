С Светлана Смотрели с Жанар вечернюю Астану! С прекрасной подачей материала, еще больше влюбляешься в этот город! Рассказывает Жанар очень легко и интересно, приятная, улыбчивая и располагающая к себе собеседница!

Рекомендую тем, кто хочет зарядиться и увидеть красоты ночного города!

Н Наталья читать дальше за свой город знакомил нас с вечерней Астаной. Мы восхитились красотой и величием главной мечети города, посетили старый и новый город, останавливались и рассматривали объекты под интересное повествование Азамата. Что хочу отметить, что Азамат знает историю своего города, края, народа и с удовольствием этим делится, слушать было очень интересно.

Я благодарю Азамата за столь интересную экскурсию и рекомендую ее для посещения. 6 сентября 2025 мы были на экскурсии Тысячи огней столицы. Нам очень хотелось посмотреть на ночную, сверкающую Астану. Нашим гидом стал Азамат. Азамат с интересом, с большой любовью и гордостью

И Инна Все понравилось! Знающий, улыбчивый и увлекающий гид! Советую

Голованова Экскурсия прошла отлично, ночная Астана очень красивая и яркая! (Астана вообще на свете не экономит😂) все в огнях, каждое здание с подсветкой!! Обязательно прокатитесь!

Е Елена Заказывали "Тысячи огней", думая что будет просто обзорная экскурсия по вечерней Астане. Приехал экскурсовод Азамат, заранее согласовав место встречи. Очень эрудированный, тактичный, доброжелательный. Экскурсия получилась очень насыщенная, с глубоким историческим погружение. Остались просто в восторге. Очень рекомендую! Азамату всего наилучшего! Спасибо Вам!

Т Татьяна Спасибо,за интересную экскурсию. 🥰

Н Наталья читать дальше что человек увлеченный! Показала Астану во всей красе. Мы целый день ходили по достопримечательностям, и думали что уже все видели. Но нет! С таким экскурсоводом не заскучаешь. Интересно думаю будет людям любого возраста, к тому же на автомобиле. Огромное спасибо и водителю.

Пожалели что были только на одной экскурсии. Однозначно приедем еще! Добрый день! Остались под большим впечатлением от экскурсии. Жанар просто на первых минутах захватила все наше внимание, слушали просто открыв рот! Молодец. Очень хорошо знает историю, интересные факты приводит. Видно,

М Марина Нам очень понравилось.

Потрясающий гид, умный, вежливый, интересно рассказывал.

Машина приехала вовремя, гид Азамат встретил нас в холле гостиницы с зонтиком.

Даже дождь не испортил эту прекрасную экскурсию.

К Ксения За такой короткий срок мы столько увидели и узнали об Астане! Спасибо Азамату за интересную экскурсию, чувство юмора, галантность и заражающую любовь к свой стране!

Юлия ❤️❤️

А Александр Экскурсию по прекрасному городу нам проводил Азамат. Очень приятный, дружелюбный и открытый человек. Конечно 2,5 часа маловато для стольких достопримечательностей, но однозначно того стоит. Решайтесь и бронируйте прямо сейчас!

О Оксана Жанар отличный экскурсовод, слышит клиента, широта мышления подстраивается под слушателей, ориентируется на возрастной контингент и предоставляет интересную информацию. ♥️Спасибо за мечеть, мы влюбились.

Алексей читать дальше дней самостоятельного обследования достопримечательностей этого прекрасного города, Алмагуль сумела открыть нам много интересных фактов об уже увиденном и показать много нового.

2,5 часа пронеслись не заметно.

После таких экскурсий возникает только одно желание - продолжать познавать дальше. Большое спасибо Алмагуль за проделанную работу. Экскурсия прошла легко и непринужденно. Наша замечательная экскурсовод,Алмагуль, была на высоте. Не смотря на то, что это был наш последний день пребывания в столице Казахстана и за спиной было шесть

Е Евгений Жанар рассказывает невероятно интересно и прекрасно знает историю города и страны.

Советую взять эту экскурсию в первую очередь, тогда у вас будет список мест, которые захочется посетить позже, а все секреты и рекомендации Жанар расскажет по пути!