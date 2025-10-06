Мои заказы

Тысячи огней столицы

Увидеть самые сияющие ракурсы главных достопримечательностей Астаны
Как только солнце скрывается за горизонтам, Астана украшает себя тысячами огней.

Мы приглашаем ей полюбоваться — поверьте, это будет впечатляющая прогулка! Только вечером вы сможете увидеть, как зажигается люстра из 1 360 000 кристаллов Swarovski в Главной мечети.

А взглянув на сияющую Акорду, поймёте, почему она входит в топ-10 самых красивых президентских резиденций мира.
Описание экскурсии

Мы проедем по городу и рассмотрим все визитные карточки Астаны в обрамлении ночных огней:

  • Центральную набережную и мост Атырау
  • Резиденцию президента — архитектурный ансамбль Акорда
  • Главную мечеть Казахстана (зайдём внутрь)
  • Монумент Байтерек
  • Площадь Независимости и монумент Казак Ели
  • Торгово-развлекательный центр «Хан Шатыр»
  • Театр Astana Opera
  • Объекты наследия EXPO-2017

По пути расскажем, как в бескрайней степи один за другим появлялись уникальные строения Левобережья — и Астана на глазах превратилась из провинциального городка в эффектный мегаполис, которому отдали статус столицы.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле KIA SOUL. По запросу предоставим детское кресло
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Жанар
Жанар — ваша команда гидов в Астане
Провели экскурсии для 2222 туристов
Салем, достар! Привет, друзья! Мы — группа активных гидов по Астане и Бурабаю: Азамат, Жанар и Ардак. Живём здесь более 18 лет и большую часть этого времени знакомим гостей с
читать дальше

нашим прекрасным городом! Открывая миру свою красоту, Астана зовёт нас на дружескую экскурсию. Присоединяйтесь! А со своей стороны мы обещаем вам увлекательный рассказ о жизни современного Казахстана в незыблемом тандеме с древними традициями и обычаями. Создадим уют и атмосферу. Поделимся лучшими локациями, где покушать и захватить домой сувенирчики. Если вы хотите посмотреть на город с высоты птичьего полета, узнать историю и традиции, попить чайку на вершине горы — мы легко сделаем это для вас. Опыт, гостеприимство и радушие — вот, что мы закладываем в наши встречи. Всё, что мы делаем, — делаем с любовью к городу и его гостям. С удовольствием познакомим вас с нашим краем!

Фотографии от путешественников

С
Светлана
6 окт 2025
Смотрели с Жанар вечернюю Астану! С прекрасной подачей материала, еще больше влюбляешься в этот город! Рассказывает Жанар очень легко и интересно, приятная, улыбчивая и располагающая к себе собеседница!
Рекомендую тем, кто хочет зарядиться и увидеть красоты ночного города!
Н
Наталья
8 сен 2025
6 сентября 2025 мы были на экскурсии Тысячи огней столицы. Нам очень хотелось посмотреть на ночную, сверкающую Астану. Нашим гидом стал Азамат. Азамат с интересом, с большой любовью и гордостью
читать дальше

за свой город знакомил нас с вечерней Астаной. Мы восхитились красотой и величием главной мечети города, посетили старый и новый город, останавливались и рассматривали объекты под интересное повествование Азамата. Что хочу отметить, что Азамат знает историю своего города, края, народа и с удовольствием этим делится, слушать было очень интересно.
Я благодарю Азамата за столь интересную экскурсию и рекомендую ее для посещения.

И
Инна
26 авг 2025
Все понравилось! Знающий, улыбчивый и увлекающий гид! Советую
Голованова
Голованова
21 авг 2025
Экскурсия прошла отлично, ночная Астана очень красивая и яркая! (Астана вообще на свете не экономит😂) все в огнях, каждое здание с подсветкой!! Обязательно прокатитесь!
Е
Елена
19 июл 2025
Заказывали "Тысячи огней", думая что будет просто обзорная экскурсия по вечерней Астане. Приехал экскурсовод Азамат, заранее согласовав место встречи. Очень эрудированный, тактичный, доброжелательный. Экскурсия получилась очень насыщенная, с глубоким историческим погружение. Остались просто в восторге. Очень рекомендую! Азамату всего наилучшего! Спасибо Вам!
Т
Татьяна
9 июл 2025
Спасибо,за интересную экскурсию. 🥰
Н
Наталья
30 июн 2025
Добрый день! Остались под большим впечатлением от экскурсии. Жанар просто на первых минутах захватила все наше внимание, слушали просто открыв рот! Молодец. Очень хорошо знает историю, интересные факты приводит. Видно,
читать дальше

что человек увлеченный! Показала Астану во всей красе. Мы целый день ходили по достопримечательностям, и думали что уже все видели. Но нет! С таким экскурсоводом не заскучаешь. Интересно думаю будет людям любого возраста, к тому же на автомобиле. Огромное спасибо и водителю.
Пожалели что были только на одной экскурсии. Однозначно приедем еще!

М
Марина
27 июн 2025
Нам очень понравилось.
Потрясающий гид, умный, вежливый, интересно рассказывал.
Машина приехала вовремя, гид Азамат встретил нас в холле гостиницы с зонтиком.
Даже дождь не испортил эту прекрасную экскурсию.
К
Ксения
26 июн 2025
За такой короткий срок мы столько увидели и узнали об Астане! Спасибо Азамату за интересную экскурсию, чувство юмора, галантность и заражающую любовь к свой стране!
Юлия
Юлия
24 июн 2025
❤️❤️
А
Александр
21 июн 2025
Экскурсию по прекрасному городу нам проводил Азамат. Очень приятный, дружелюбный и открытый человек. Конечно 2,5 часа маловато для стольких достопримечательностей, но однозначно того стоит. Решайтесь и бронируйте прямо сейчас!
О
Оксана
9 июн 2025
Жанар отличный экскурсовод, слышит клиента, широта мышления подстраивается под слушателей, ориентируется на возрастной контингент и предоставляет интересную информацию. ♥️Спасибо за мечеть, мы влюбились.
Алексей
Алексей
28 апр 2025
Экскурсия прошла легко и непринужденно. Наша замечательная экскурсовод,Алмагуль, была на высоте. Не смотря на то, что это был наш последний день пребывания в столице Казахстана и за спиной было шесть
читать дальше

дней самостоятельного обследования достопримечательностей этого прекрасного города, Алмагуль сумела открыть нам много интересных фактов об уже увиденном и показать много нового.
2,5 часа пронеслись не заметно.
После таких экскурсий возникает только одно желание - продолжать познавать дальше. Большое спасибо Алмагуль за проделанную работу.

Е
Евгений
19 апр 2025
Жанар рассказывает невероятно интересно и прекрасно знает историю города и страны.
Советую взять эту экскурсию в первую очередь, тогда у вас будет список мест, которые захочется посетить позже, а все секреты и рекомендации Жанар расскажет по пути!
Л
Людмила
8 апр 2025
Очень счастливы, что заказали эту экскурсию и благодарны нашему гиду Ардак, которая нас сопровождала. Мы увидели даже не тысячу, а миллионы разноцветных огней Астаны, побывали там, куда, точно не успели
читать дальше

бы зайти из-за ограниченности во времени. Общение с Ардак было очень приятным, мы узнали много интересного, в целом организация экскурсии на высоте. Это первое знакомство с городом и мы получили массу прекрасных впечатлений, а также, получили много полезных идей и рекомендаций, как провести остаток времени. Спасибо!

