Комфортабельный трансфер для тех, кто ценит свое время. Водитель встретит в назначенное время с именной табличкой и поможет с багажом. В пути можно увидеть достопримечательности и получить советы от местного
6 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфорт и удобство
- 🕒 Экономия времени
- 📍 Индивидуальный подход
- ✈️ Отслеживание рейса
- 👨✈️ Профессиональные водители
- 🎵 Управление музыкой и кондиционером
Что можно увидеть
- Достопримечательности города
Описание трансферПодтверждение бронирования Клиенты получают подтверждение по электронной почте или в смс с данными бронирования, включая контактную информацию водителя, тип автомобиля и время подачи. Вы можете указать ваши пожелания при бронировании (тип автомобиля, особые пожелания (например, детское кресло, дополнительный багаж) и предпочтительный маршрут). Встреча и приветствие Профессиональный водитель встретит вас в зоне прилета с именной табличкой для легкой идентификации и поможет вам с багажом. Отслеживание рейса в режиме реального времени Водитель отслеживает статус рейса, чтобы компенсировать любые задержки или ранние прибытия, гарантируя своевременную посадку. Плата за ожидание в случае задержки рейса не взимается. Плавная поездка Мы обеспечим комфортную и безопасную поездку. Наши профессиональные водители соблюдают правила дорожного движения и выбирают оптимальные маршруты, чтобы избежать задержек. Вы сможете управлять настройками кондиционера и музыкой. Водитель может поделиться с вами полезной информацией о местных достопримечательностях и ресторанах. Прибытие в пункт назначения На месте водитель поможет вам выгрузить багаж. Высадка возможна в любом удобном месте Астаны.
В любое удобное время
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер (чистый автомобиль с кондиционером, Wi-Fi, водой, удобными сиденьями и достаточным пространством для багажа)
- Услуги англоязычного водителя
- Все сборы, плата за парковку и налоги
- Время ожидания в аэропорту 90 минут
- Мониторинг рейсов на предмет задержек или раннего прибытия.
Что не входит в цену
- Еда
- Чаевые.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: В любое удобное время
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
Ян
20 июн 2025
Сегодня впервые прилетел в Астану. Поездка до моего места размещения прошла идеально, водитель очень дружелюбен, аккуратен, поделился ценными советами о местах, куда точно стоит сходить. Очень доволен!
