Трансфер в Астане

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер» в Астане, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Надёжный трансфер в Астане
На машине
2 отзыва
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Надёжный трансфер в Астане
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Нурсултан Назарбаев и доставит по нужному адресу. Комфорт и безопасность гарантированы
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Сегодня в 11:00
1 авг в 00:00
3 100 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта или вокзала Астаны в любую точку города
На машине
4 отзыва
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта или вокзала Астаны в любую точку города
Организую для вас комфортный индивидуальный трансфер из аэропорта или вокзала Астаны в любую точку города. Без лишних хлопот и ожиданий
Начало: В аэропорту или на вокзале с табличкой
«Трансфер проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Camry (есть детское кресло)»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2 500 за всё до 4 чел.
Гастрономическая экспедиция, или Стрит-фуд в Астане
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Гастрономическая экспедиция, или Стрит-фуд в Астане
Начало: Как будет удобно / В стоимость включен трансфер
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
99 999 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    16 июля 2024
    Трансфер из аэропорта или вокзала Астаны в любую точку города
    Всё прошло замечательно! Еркебулан приехал чуть раньше указанного нами времени, сразу позвонил. Помог купить сим-карту, отнёс вещи в машину, дал
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    ценные советы по времяпрепровождению в городе. Машина чистая, комфортная, есть питьевая вода для гостей. Еркебулан отличный рассказчик, и внимательный, вежливый человек, нам было с первых минут легко и интересно в его обществе. Рекомендую!

  • О
    Ольга
    15 июля 2024
    Трансфер из аэропорта или вокзала Астаны в любую точку города
    Отличный сервис! Встретили, автомобиль чистый, доехали приятно и быстро!
  • С
    Светлана
    4 июля 2024
    Трансфер из аэропорта или вокзала Астаны в любую точку города
    Спасибо огромное Еркебулану! Все четко, быстро, аккуратно. Машина чистая. Молодой человек очень приятный. Помог с чемоданами, подсказал и подвез даже к банкомату. Одно удовольствие. Обязательно воспользуюсь еще.
  • Ю
    Юлия
    22 апреля 2024
    Надёжный трансфер в Астане
    Спасибо. Все хорошо организовано. Водитель очень вежливый, много всего интересного узнали по пути следования
  • А
    Алжана
    13 апреля 2024
    Надёжный трансфер в Астане
    Все прошло замечательно, нас встретили, еще и много нового и интересного рассказали

Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Трансфер»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астане
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Надёжный трансфер в Астане
  2. Трансфер из аэропорта или вокзала Астаны в любую точку города
  3. Гастрономическая экспедиция, или Стрит-фуд в Астане
Какие места ещё посмотреть в Астане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
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  2. Башня «Байтерек»
  3. Бульвар Нуржол
  4. Торговый центр «Хан Шатыр»
  5. Выставочный комплекс «Экспо»
  6. Мечеть Хазрет-Султан
  7. Площадь Независимости
  8. Монумент Казак Ели
  9. Парк Влюбленных
  10. Дворец мира и согласия
Сколько стоит экскурсия по Астане в июле 2024
Сейчас в Астане в категории "Трансфер" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 99 999. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
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