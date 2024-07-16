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1 час

Организую для вас комфортный индивидуальный трансфер из аэропорта или вокзала Астаны в любую точку города. Без лишних хлопот и ожиданий

Начало: В аэропорту или на вокзале с табличкой

«Трансфер проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Camry (есть детское кресло)»