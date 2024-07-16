30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Надёжный трансфер в Астане
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Нурсултан Назарбаев и доставит по нужному адресу. Комфорт и безопасность гарантированы
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Сегодня в 11:00
1 авг в 00:00
3 100₽ за всё до 3 чел.
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта или вокзала Астаны в любую точку города
Организую для вас комфортный индивидуальный трансфер из аэропорта или вокзала Астаны в любую точку города. Без лишних хлопот и ожиданий
Начало: В аэропорту или на вокзале с табличкой
«Трансфер проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Camry (есть детское кресло)»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2 500₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Гастрономическая экспедиция, или Стрит-фуд в Астане
Начало: Как будет удобно / В стоимость включен трансфер
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
99 999₸ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья16 июля 2024Всё прошло замечательно! Еркебулан приехал чуть раньше указанного нами времени, сразу позвонил. Помог купить сим-карту, отнёс вещи в машину, дал
- ООльга15 июля 2024Отличный сервис! Встретили, автомобиль чистый, доехали приятно и быстро!
- ССветлана4 июля 2024Спасибо огромное Еркебулану! Все четко, быстро, аккуратно. Машина чистая. Молодой человек очень приятный. Помог с чемоданами, подсказал и подвез даже к банкомату. Одно удовольствие. Обязательно воспользуюсь еще.
- ЮЮлия22 апреля 2024Спасибо. Все хорошо организовано. Водитель очень вежливый, много всего интересного узнали по пути следования
- ААлжана13 апреля 2024Все прошло замечательно, нас встретили, еще и много нового и интересного рассказали
Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Трансфер»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астане
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Астане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Астане в июле 2024
Сейчас в Астане в категории "Трансфер" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 99 999. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
Забронируйте экскурсию в Астане на 2024 год по теме «Трансфер», 6 ⭐ отзывов, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь