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Трансфер из аэропорта Астаны

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер из аэропорта» в Астане, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Трансфер из аэропорта или вокзала Астаны в любую точку города
На машине
1 час
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта или вокзала Астаны в любую точку города
Организую для вас комфортный индивидуальный трансфер из аэропорта или вокзала Астаны в любую точку города. Без лишних хлопот и ожиданий
Начало: В аэропорту или на вокзале с табличкой
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
2500 ₽ за всё до 4 чел.
Надёжный трансфер в Астане
На машине
30 минут
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Надёжный трансфер в Астане
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Нурсултан Назарбаев и доставит по нужному адресу. Комфорт и безопасность гарантированы
Завтра в 11:00
7 авг в 00:00
3100 ₽ за всё до 3 чел.
Премиальный трансфер из аэропорта/в аэропорт Астаны
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
до 20 чел.
Премиальный трансфер из аэропорта/в аэропорт Астаны
Начало: По договоренности
Расписание: В любое удобное время
Завтра в 06:00
7 авг в 00:00
19 495 ₸ за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Трансфер из аэропорта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астане
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Трансфер из аэропорта или вокзала Астаны в любую точку города
  2. Надёжный трансфер в Астане
  3. Премиальный трансфер из аэропорта/в аэропорт Астаны
Какие места ещё посмотреть в Астане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Башня «Байтерек»
  3. Торговый центр «Хан Шатыр»
  4. Выставочный комплекс «Экспо»
  5. Мечеть Хазрет-Султан
  6. Дворец мира и согласия
  7. Монумент Казак Ели
  8. Бульвар Нуржол
  9. Площадь Независимости
  10. Парк Влюбленных
Сколько стоит экскурсия по Астане в августе 2025
Сейчас в Астане в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 19 495. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Закажите заранее трансфер из аэропорта Астаны, вас встретят и довезут до вашего отеля в заранее назначенное время, это упростит задачу в поиске такси, а цена будет фиксированна и без сюрпризов. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2025