Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта или вокзала Астаны в любую точку города
Организую для вас комфортный индивидуальный трансфер из аэропорта или вокзала Астаны в любую точку города. Без лишних хлопот и ожиданий
Начало: В аэропорту или на вокзале с табличкой
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
2500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Надёжный трансфер в Астане
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Нурсултан Назарбаев и доставит по нужному адресу. Комфорт и безопасность гарантированы
Завтра в 11:00
7 авг в 00:00
3100 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Премиальный трансфер из аэропорта/в аэропорт Астаны
Начало: По договоренности
Расписание: В любое удобное время
Завтра в 06:00
7 авг в 00:00
19 495 ₸ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛира11 июня 2025Очень вежливый водитель, аккуратное вождение, новая и чистая машина.
- ЕЕвгений2 мая 2025Все прошло просто отлично. Еркебулан приехал заранее и сразу же написал мне об этом. Комфортабельный автомобиль. В дороге рассказал много интересного об Астане и Казахстане. Всем советую!!!
- ККарина16 апреля 2025Прежде всего это очень удобно, это комфортно и эстетично. Хорошая машина, хороший водитель и мини экскурсия по ходу движения. Отлично!!!
- ККарпова10 декабря 2024Мы остались очень довольны трансфером из аэропорта. Встретил нас Еркебулан вовремя, быстро доставил до отеля. По дороге много рассказывал о городе. Машина чистая комфортабельная. Большое спасибо. Будем рекомендовать своим знакомым.
- ИИрина1 декабря 2024Огромное спасибо Абиркхану. Встретил с табличкой, помог сдать багаж. Ночной рейс, еще и задержали. Отлично провел экскурсию. Все замечательно!
- ССветлана13 ноября 2024Очень удобный сайт, быстро ответили, водитель молодец, ещё попутно много интересного узнала о городе, спасибо.
- ККаримова17 октября 2024Здравствуйте! Мы с подругой очень рады, что воспользовались такой услугой как трансфер из аэропорта. Нас встретил приятный молодой человек Абирхан,
- RRoman15 октября 2024Ерке встретил моих 75ти летних родителей, отвез то адресу, помог со связью и другими мелкими проблемами пожилых путешественников. Все было отлично! Рекомендую!
- ИИгорь15 октября 2024Все было чётко и оперативно!
- ББаирма25 сентября 2024Все отлично, без проблем! По дороге обменяли валюту, вкратце ответил на все интересующие нас вопросы)
- ББорис16 сентября 2024День в день договорились, быстренько скоординировались. Встретили хорошо, на все вопросы ответили, оставили контакты для связи. Очень понравилось отцу, а ему трудно угодить.
- ААлександр16 сентября 2024Благодарен за экскурсию, проведенную Еркебаном, очень эрудированное сопровождение по Астане, узнал много нового! Буду рад приехать в следующий раз на более длительное время! Еще раз, спасибо!
- аанна15 августа 2024Все отлично и удобно), и почему я не делала так раньше
- ВВиктория12 августа 2024Очень вежливый молодой человек, встретил нас у вагона поезда, донес сумки и рюкзаки. Машина новая, чистая, приятно, с комфортом и быстро доехали до нужного места. Будем обращаться еще!
- ННаталья16 июля 2024Всё прошло замечательно! Еркебулан приехал чуть раньше указанного нами времени, сразу позвонил. Помог купить сим-карту, отнёс вещи в машину, дал
- ООльга15 июля 2024Отличный сервис! Встретили, автомобиль чистый, доехали приятно и быстро!
- ССветлана4 июля 2024Спасибо огромное Еркебулану! Все четко, быстро, аккуратно. Машина чистая. Молодой человек очень приятный. Помог с чемоданами, подсказал и подвез даже к банкомату. Одно удовольствие. Обязательно воспользуюсь еще.
- ААнжела7 июня 2024Очень внимательный водитель. Советую
- ЮЮлия22 апреля 2024Спасибо. Все хорошо организовано. Водитель очень вежливый, много всего интересного узнали по пути следования
- ААлжана13 апреля 2024Все прошло замечательно, нас встретили, еще и много нового и интересного рассказали
Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Трансфер из аэропорта»
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Сколько стоит экскурсия по Астане в августе 2025
Сейчас в Астане в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 19 495. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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