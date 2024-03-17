Нам очень понравилась множество фактов и структурированность информации. Евгений сделал чудо - и за 2 часа сумел рассказать и показать Астану так, что мы узнали всю главную географию города и даже успели побывать в главной мечети и постоять на самом большом ковре в мире! 😉

Интеллигентный экскурсовод и приятный молодой человек, который сделал множество чудесных фотографий нас (не с заваленным горизонтом, а так, что можно сразу же выкладывать в инстаграм).

Ещё, по нашей просьбе он подсказал несколько мест, в которые нам надо было заехать во время экскурсии. И мы успели сделать и это!!

Экскурсовод - быстр как молния, но при этом четок как Шерлок Холмс и интеллигентен как истинный Петербуржец!

Вишенкой на торте стал музей, который он рекомендовал посетить и мы там провели 4,5 часа! Полных восторга и удовольствия!

В общем, очень рекомендую обращаться за полноценной экскурсией, длительностью в 2 часа! 😉