Познакомьтесь с Астаной за 2 часа: от центральной мечети до Байтерека. Идеально для тех, кто в городе проездом
Представьте, что у вас есть всего несколько часов, чтобы познакомиться с Астаной, и вы хотите использовать это время максимально эффективно. Экспресс-экскурсия по Астане - это ваш идеальный выбор.
Встреча в аэропорту или на вокзале, откуда начнется ваше незабываемое путешествие по столице Казахстана.
Всего за 2 часа вы увидите самые значимые и красивые места города: от величественной Центральной мечети до современного архитектурного чуда - здания Экспо.
Мы пройдем мимо Триумфальной арки, взглянем на Байтерек - символ города, а также осмотрим уникальные небоскребы бульвара Нуржол и посетим необычный торговый центр «Хан Шатыр». Площадь Независимости также войдет в наш маршрут.
Эта экскурсия подарит вам возможность увидеть главное, погрузиться в душевную атмосферу города и узнать интересные факты о каждом месте, которое мы посетим.
Автомобильная экскурсия предусматривает короткие остановки у каждой достопримечательности, так что вы сможете сделать фотографии и немного отдохнуть. Экспресс-Астана - это идеальный способ увидеть город для тех, кто ценит свое время
Встреча в аэропорту или на вокзале, откуда начнется ваше незабываемое путешествие по столице Казахстана.
Всего за 2 часа вы увидите самые значимые и красивые места города: от величественной Центральной мечети до современного архитектурного чуда - здания Экспо.
Мы пройдем мимо Триумфальной арки, взглянем на Байтерек - символ города, а также осмотрим уникальные небоскребы бульвара Нуржол и посетим необычный торговый центр «Хан Шатыр». Площадь Независимости также войдет в наш маршрут.
Эта экскурсия подарит вам возможность увидеть главное, погрузиться в душевную атмосферу города и узнать интересные факты о каждом месте, которое мы посетим.
Автомобильная экскурсия предусматривает короткие остановки у каждой достопримечательности, так что вы сможете сделать фотографии и немного отдохнуть. Экспресс-Астана - это идеальный способ увидеть город для тех, кто ценит свое время
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Наша программа-минимум:
- Центральная мечеть
- Современное эффектное здание «Экспо»
- Триумфальная арка
- Байтерек — 100-метровый монумент, увенчанный шаром
- Небоскрёбы бульвара Нуржол
- Необычный ТЦ «Хан Шатыр»
- Площадь Независимости
Душевная атмосфера и только интересные факты будут сопровождать вас всю нашу непродолжительную поездку.
Организационные детали
Это автомобильная экскурсия с возможностью остановок на 5 мин. или дольше, в зависимости от вашего времени, у достопримечательностей.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в аэропорту, отеле или на вокзале
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Астане
Провёл экскурсии для 523 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Евгений, я живу в Астане относительно недавно, но уже успел в неё влюбиться и узнать лучше, чем родную Москву. Астана каждый день удивляет меня: она семимильными шагами идет в будущее. Я с радостью расскажу вам о плюсах жизни в столице Казахстана, её современной архитектуре, климате и многом другом. Обещаю, что вы останетесь довольны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владимир
17 мар 2024
Гид встретил рядом на машине с указанным мной местом, после чего сразу же началась экспресс-экскурсия. Маршрут поездки был построен с учётом моих ограничений по времени и желаемой конечной точкой.
Спасибо, Евгений, за оперативный экскурс в историю города!
Спасибо, Евгений, за оперативный экскурс в историю города!
А
Александра
16 мар 2024
Большое спасибо Евгению за познавательную экскурсию по Астане.
И
Ирина
8 мар 2024
Тем, у кого ограничения по времени и мобильности очень рекомендую!!!! Евгению всяческих успехов, спасибо большое ☀️☀️☀️
С
Светлана
6 мар 2024
Нам очень понравилась экспресс экскурсия. Мы узнали много интересных фактов, посмотрели красивую архитектуру города. Евгений прекрасный рассказчик. Если будем в Астане, обязательно закажем более расширенную экскурсию. Спасибо
О
Оксана
23 фев 2024
Экскурсия прошла отлично, несмотря на мороз в этот день. Евгений встретил нас на вокзале, связь была через Ватсап, так как мы были с Омска. Показал основные достопримечательности Астаны, рассказал много интересного. Возникло желание приехать летом и ещё раз проехаться по городу. По совету Евгения после экскурсии зашли в Экспо центр. Очень понравилось. В общем остались довольны. Спасибо
Т
Татьяна
19 фев 2024
Экскурсия четко структуирована, показаны все основные достопримечательности Астаны. Осталось желание еще раз приехать и показать город внукам. Получилось много хороших фото
А
Анастасия
18 фев 2024
Евгений прекрасный гид по Астане, особенно для тех, кто первый раз приехал в город с туристическим визитом и не знает точных маршрутов к достопримечательностям. Он нас (были втроем, с друзьями)встретил в аэропорту, а далее не только показал нам главные достопримечательности, но и незаурядно рассказал о каждой, и о жизни страны в целом. За 2 часа мы узнали много интересного, если вы будете в Астане проездом, да и не только, рекомендую обратиться за экскурсией именно у нему, точно не пожалеете.
Е
Елена
14 фев 2024
Экскурсия очень понравилась, в адрес Евгения можно высказать только слова благодарности!!!! Экскурсию можно охарактеризовать как кратко и ёмко. Это действительно для тех, кто хочет получить достаточное представление о городе за короткий промежуток времени, идеально подходит для того, чтобы создать впечатление о городе, его структуре, дает возможность для определения конкретных мест, с которыми хотелось бы познакомиться поближе. Евгений отлично владеет информацией как исторической, так и современной, в том числе и о принципах строительства города, об архитекторах, инфраструктуре города, с легкостью отвечает на вопросы.
А
Алексей
12 фев 2024
Евгений хорошо знает город, и любит его! Много знает про Астану. Нам очень понравилось, забрали из гостиницы, закончили экскурсию уже в аэропорту, что очень удобно, когда мало времени. Рекомендую!
Т
Татьяна
10 фев 2024
Сегодня мы знакомились с Астаной с прекрасным гидом Евгением. Во-первых, нам было тепло несмотря на погоду, потому что экскурсия на автомобиле.
Во-вторых, Евгений учел все наши пожелания по маршруту и закончил экскурсию в самом подходящем для нашей группы месте.
Мне очень понравилось уважительное отношение гида к Астане, чувствуется позитивный настрой относительно всех поднимаемых тем: архитектура, кухня, жизнь горожан, градостроение, история. О городе не только сложилось приятное впечатление, но даже захотелось вернуться сюда летом. Спасибо!
Во-вторых, Евгений учел все наши пожелания по маршруту и закончил экскурсию в самом подходящем для нашей группы месте.
Мне очень понравилось уважительное отношение гида к Астане, чувствуется позитивный настрой относительно всех поднимаемых тем: архитектура, кухня, жизнь горожан, градостроение, история. О городе не только сложилось приятное впечатление, но даже захотелось вернуться сюда летом. Спасибо!
Е
Елена
8 фев 2024
Нам очень понравилась множество фактов и структурированность информации. Евгений сделал чудо - и за 2 часа сумел рассказать и показать Астану так, что мы узнали всю главную географию города и даже успели побывать в главной мечети и постоять на самом большом ковре в мире! 😉
Интеллигентный экскурсовод и приятный молодой человек, который сделал множество чудесных фотографий нас (не с заваленным горизонтом, а так, что можно сразу же выкладывать в инстаграм).
Ещё, по нашей просьбе он подсказал несколько мест, в которые нам надо было заехать во время экскурсии. И мы успели сделать и это!!
Экскурсовод - быстр как молния, но при этом четок как Шерлок Холмс и интеллигентен как истинный Петербуржец!
Вишенкой на торте стал музей, который он рекомендовал посетить и мы там провели 4,5 часа! Полных восторга и удовольствия!
В общем, очень рекомендую обращаться за полноценной экскурсией, длительностью в 2 часа! 😉
Интеллигентный экскурсовод и приятный молодой человек, который сделал множество чудесных фотографий нас (не с заваленным горизонтом, а так, что можно сразу же выкладывать в инстаграм).
Ещё, по нашей просьбе он подсказал несколько мест, в которые нам надо было заехать во время экскурсии. И мы успели сделать и это!!
Экскурсовод - быстр как молния, но при этом четок как Шерлок Холмс и интеллигентен как истинный Петербуржец!
Вишенкой на торте стал музей, который он рекомендовал посетить и мы там провели 4,5 часа! Полных восторга и удовольствия!
В общем, очень рекомендую обращаться за полноценной экскурсией, длительностью в 2 часа! 😉
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