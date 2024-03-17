Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
Индивидуальная экскурсия в Астане

Познакомьтесь с Астаной за 2 часа: от центральной мечети до Байтерека. Идеально для тех, кто в городе проездом

5
11 отзывов
Представьте, что у вас есть всего несколько часов, чтобы познакомиться с Астаной, и вы хотите использовать это время максимально эффективно. Экспресс-экскурсия по Астане - это ваш идеальный выбор.

Встреча в аэропорту или на вокзале, откуда начнется ваше незабываемое путешествие по столице Казахстана.

Всего за 2 часа вы увидите самые значимые и красивые места города: от величественной Центральной мечети до современного архитектурного чуда - здания Экспо.

Мы пройдем мимо Триумфальной арки, взглянем на Байтерек - символ города, а также осмотрим уникальные небоскребы бульвара Нуржол и посетим необычный торговый центр «Хан Шатыр». Площадь Независимости также войдет в наш маршрут.

Эта экскурсия подарит вам возможность увидеть главное, погрузиться в душевную атмосферу города и узнать интересные факты о каждом месте, которое мы посетим.

Автомобильная экскурсия предусматривает короткие остановки у каждой достопримечательности, так что вы сможете сделать фотографии и немного отдохнуть. Экспресс-Астана - это идеальный способ увидеть город для тех, кто ценит свое время
Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
Ближайшие даты:
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даты

Описание

Что вас ожидает

Наша программа-минимум:

  • Центральная мечеть
  • Современное эффектное здание «Экспо»
  • Триумфальная арка
  • Байтерек — 100-метровый монумент, увенчанный шаром
  • Небоскрёбы бульвара Нуржол
  • Необычный ТЦ «Хан Шатыр»
  • Площадь Независимости

Душевная атмосфера и только интересные факты будут сопровождать вас всю нашу непродолжительную поездку.

Организационные детали

Это автомобильная экскурсия с возможностью остановок на 5 мин. или дольше, в зависимости от вашего времени, у достопримечательностей.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в аэропорту, отеле или на вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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В
17 мар 2024
Гид встретил рядом на машине с указанным мной местом, после чего сразу же началась экспресс-экскурсия. Маршрут поездки был построен с учётом моих ограничений по времени и желаемой конечной точкой.
Спасибо, Евгений, за оперативный экскурс в историю города!
Гид встретил рядом на машине с указанным мной местом, после чего сразу же началась экспресс-экскурсия. МаршрутГид встретил рядом на машине с указанным мной местом, после чего сразу же началась экспресс-экскурсия. МаршрутГид встретил рядом на машине с указанным мной местом, после чего сразу же началась экспресс-экскурсия. МаршрутГид встретил рядом на машине с указанным мной местом, после чего сразу же началась экспресс-экскурсия. Маршрут
А
16 мар 2024
Большое спасибо Евгению за познавательную экскурсию по Астане.
И
8 мар 2024
Тем, у кого ограничения по времени и мобильности очень рекомендую!!!! Евгению всяческих успехов, спасибо большое ☀️☀️☀️
С
6 мар 2024
Нам очень понравилась экспресс экскурсия. Мы узнали много интересных фактов, посмотрели красивую архитектуру города. Евгений прекрасный рассказчик. Если будем в Астане, обязательно закажем более расширенную экскурсию. Спасибо
О
23 фев 2024
Экскурсия прошла отлично, несмотря на мороз в этот день. Евгений встретил нас на вокзале, связь была через Ватсап, так как мы были с Омска. Показал основные достопримечательности Астаны, рассказал много интересного. Возникло желание приехать летом и ещё раз проехаться по городу. По совету Евгения после экскурсии зашли в Экспо центр. Очень понравилось. В общем остались довольны. Спасибо
Экскурсия прошла отлично, несмотря на мороз в этот день. Евгений встретил нас на вокзале, связь была
Т
19 фев 2024
Экскурсия четко структуирована, показаны все основные достопримечательности Астаны. Осталось желание еще раз приехать и показать город внукам. Получилось много хороших фото
А
18 фев 2024
Евгений прекрасный гид по Астане, особенно для тех, кто первый раз приехал в город с туристическим визитом и не знает точных маршрутов к достопримечательностям. Он нас (были втроем, с друзьями)встретил в аэропорту, а далее не только показал нам главные достопримечательности, но и незаурядно рассказал о каждой, и о жизни страны в целом. За 2 часа мы узнали много интересного, если вы будете в Астане проездом, да и не только, рекомендую обратиться за экскурсией именно у нему, точно не пожалеете.
Е
14 фев 2024
Экскурсия очень понравилась, в адрес Евгения можно высказать только слова благодарности!!!! Экскурсию можно охарактеризовать как кратко и ёмко. Это действительно для тех, кто хочет получить достаточное представление о городе за короткий промежуток времени, идеально подходит для того, чтобы создать впечатление о городе, его структуре, дает возможность для определения конкретных мест, с которыми хотелось бы познакомиться поближе. Евгений отлично владеет информацией как исторической, так и современной, в том числе и о принципах строительства города, об архитекторах, инфраструктуре города, с легкостью отвечает на вопросы.
А
12 фев 2024
Евгений хорошо знает город, и любит его! Много знает про Астану. Нам очень понравилось, забрали из гостиницы, закончили экскурсию уже в аэропорту, что очень удобно, когда мало времени. Рекомендую!
Евгений хорошо знает город, и любит его! Много знает про Астану. Нам очень понравилось, забрали из
Т
10 фев 2024
Сегодня мы знакомились с Астаной с прекрасным гидом Евгением. Во-первых, нам было тепло несмотря на погоду, потому что экскурсия на автомобиле.
Во-вторых, Евгений учел все наши пожелания по маршруту и закончил экскурсию в самом подходящем для нашей группы месте.
Мне очень понравилось уважительное отношение гида к Астане, чувствуется позитивный настрой относительно всех поднимаемых тем: архитектура, кухня, жизнь горожан, градостроение, история. О городе не только сложилось приятное впечатление, но даже захотелось вернуться сюда летом. Спасибо!
Сегодня мы знакомились с Астаной с прекрасным гидом Евгением. Во-первых, нам было тепло несмотря на погоду, потому что экскурсия на автомобиле.
Е
8 фев 2024
Нам очень понравилась множество фактов и структурированность информации. Евгений сделал чудо - и за 2 часа сумел рассказать и показать Астану так, что мы узнали всю главную географию города и даже успели побывать в главной мечети и постоять на самом большом ковре в мире! 😉
Интеллигентный экскурсовод и приятный молодой человек, который сделал множество чудесных фотографий нас (не с заваленным горизонтом, а так, что можно сразу же выкладывать в инстаграм).
Ещё, по нашей просьбе он подсказал несколько мест, в которые нам надо было заехать во время экскурсии. И мы успели сделать и это!!
Экскурсовод - быстр как молния, но при этом четок как Шерлок Холмс и интеллигентен как истинный Петербуржец!
Вишенкой на торте стал музей, который он рекомендовал посетить и мы там провели 4,5 часа! Полных восторга и удовольствия!
В общем, очень рекомендую обращаться за полноценной экскурсией, длительностью в 2 часа! 😉

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