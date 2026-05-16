Начните или завершите своё путешествие по Астане с комфортом: трансфер из/в аэропорт на премиальном минивэне Toyota Vellfire (Alphard).
Просторный салон с мягкими креслами, 3-зонным климат-контролем, YouTube и зарядками для смартфонов —
Описание трансфер
Организованный трансфер из или в аэропорт Астаны — это не просто поездка, а комфортный старт или завершение вашего путешествия. Вас встретит просторный минивэн Toyota Vellfire (Alphard), рассчитанный на 5–7 человек, в зависимости от объёма багажа. Для 3–4 пассажиров поездка будет особенно удобной — с ощущением персонального бизнес-класса. Салон оборудован всем для приятной дороги:
регулируемые кресла с подлокотниками и мягкими подушками, климат-контроль в трёх зонах, большой мультимедийный экран с доступом к You
Tube и музыке. В салоне — театральная подсветка, удобные зарядки для смартфонов, подстаканники и мини-холодильник для бутылок и банок. Автоматические сдвижные двери с обеих сторон облегчают посадку и высадку. Безопасность и плавность хода соответствуют японским стандартам, а за рулём — опытный водитель с 30-летним стажем. При необходимости он поможет с багажом, а также порекомендует, где вкусно поесть или что посмотреть в городе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Поездка из/в аэропорт Астаны на минивэне Toyota Vellfire (Alphard)
- Услуги водителя со стажем более 30 лет
Место начала и завершения?
Казахстан, Астана, Есильский район
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
20 000 ₸ за экскурсию