Откройте для себя главный курорт Казахстана не как обычный турист, а как желанный гость.
Это индивидуальное знакомство с красотами Борового в сопровождении личного гида, с комфортным трансфером и программой, которая легко подстраивается под ваши интересы. Без больших групп, суеты и спешки — только вы и природа.
Описание экскурсии
Мы покажем вам ключевые локации, каждая из которых раскроет свой уникальный секрет:
- скала Окжетпес — узнаете историю скалы-символа, чьё название означает «не достать стрелой»
- скала Жумбактас — познакомитесь с загадочным «Сфинксом», в чьих очертаниях угадываются несколько образов
- национальный парк «Бурабай» — ощутите атмосферу древнего заповедного леса на неспешной прогулке
- Иманайский родник — попробуете чистейшую и вкусную минеральную воду из природного источника
- Гора Бөлектау — подниметесь на смотровую точку, чтобы запечатлеть панорамный вид
- озеро Бурабай — увидите бирюзовую гладь, обрамлённую соснами и причудливыми скалами
- Голубой залив — сделаете потрясающие фотографии на фоне одного из самых живописных видов курорта
- поляна Абылайхана — прикоснётесь к истории на месте, хранящем память о великом казахском хане
- скала «Ракушка» — рассмотрите удивительное творение природы, напоминающее о древнем океане
- смотровая площадка в Щучинске — подведёте итог путешествию, насладившись финальной панорамой всего региона
За три часа пути и во время прогулок наш гид поделится не сухими фактами, а живыми историями, которые создадут эффект полного погружения. Вот некоторые из них:
- традиции и современность Казахстана: как древние обычаи уклада кочевников гармонично существуют в жизни современной страны
- разнообразие регионов: чем уникальны разные области Казахстана, их культурные особенности и природные богатства
- язык и диалекты: как звучат некоторые любопытные местные выражения
- легенды края: в каких преданиях скалы и озёра — герои древних эпических сказаний
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер и сопровождение гида-водителя на всём маршруте
- Дополнительно оплачиваются: обед, развлечения, сувениры, прогулка на лодке
- Ограничений по возрасту и физподготовке нет
- Специальная одежда не требуется — достаточно удобного повседневного комплекта
- Предусмотрен обед в кафе (оплачивается отдельно)
- С вами будет один из гидов-водителей нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наз — ваша команда гидов в Астане
Провели экскурсии для 599 туристов
Вместе с коллегами мы не просто покажем вам Казахстан, мы поможем почувствовать его душу. Каждое место — не только интересная локация, а часть большой живой истории, которую с любовью рассказываем
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывах
Дина
20 окт 2025
Мы брали индивидуальную поездку в Боровое на двоих. Места очень красивые, однозначно рекомендуем к посещению! Гид была молодая девушка, нельзя сказать, что она рассказывала супер интересно, но всю информацию давала
Наз

Здравствуйте!
Благодарим вас за подробный отзыв и за то, что отметили профессиональную работу гида 🌿
Я как организатор в курсе этой ситуации.

Я как организатор в курсе этой ситуации.
Т
Татьяна
16 окт 2025
Добрый вечер. Поездка в Боровое была просто чудесной! Спасибо нашему организатору и гиду Назерке и водителю автобуса. Все наши пожелания учитывали с момента планирования экскурсии и до возвращения в отель после поездки. Все места по локации экскурсии мы посетили. Группе нашей все очень понравилось. Просто круто и слова благодарности, однозначно буду рекомендовать друзьям и знакомым. Спасибо большое
