читать дальше

и на все вопросы отвечала без проблем - поэтому претензий нет. Но был интересный момент, перед обедом нас спросили, в какое место мы бы хотели поехать на обед: попроще, но с красивой верандой или в новое модное место. Сначала мы выбрали с верандой, но приехав туда выяснилось, что там нет воды и света и особо еды, соответственно 😁 Поэтому нас повезли в «дорогое» место. По приезду в ресторан нас сразу немного удивило, что гид и водитель (который вообще не разговаривает по-русски и не говорил с нами) без вопросов сразу сели к нам за стол. (Мы путешественники с опытом и я сама работаю в туризме - такое у нас впервые, всегда на таких экскурсиях гиды либо оставляют гостей в ресторане, либо гид садится за столик подальше, в таких случаях мы всегда сами приглашаем к нам и с радостью болтаем. Тут вопрос этики: где мы вдвоем на индивидуальной не дешевой экскурсии предполагающей НАШ комфорт.) Дальше, гид и водитель заказывают как и мы по меню несколько позиций (без вопросов и обсуждений, что как бы вроде сначала ок). В конце обеда нам с подругой приносят счет за всех:)) Гид и водитель как не в чем не бывало, встают и уходят, оставляя нас с подругой в легком замешательстве, почему мы оплачиваем счет за них в самом дорогом, особенно по местным меркам, ресторане (стол на всех вышел в 57 тыс тенге). Далее мы отправились кататься на лодке, где у нас уже не хватало наличных на лодку, гид сказала «я вам добавлю, в конце экскурсии отдадите» 😁 Тут мы уже не понимали как себя вести всю оставшуюся экскурсию. Еще нюанс, что мы обсудили с организатором, что мы едем на экскурсию в день, когда у нас был вечерний вылет из Астаны и нам надо вернуться в Астану к 18.00, что организатор согласовала без проблем - тут однозначно спасибо, НО тут понятно, что маршрут нам сократили, а стоимость была полной, в течении дня наш рейс сдвинулся на попозже, мы сказали гиду, что можем задержаться и посмотреть еще локации по маршруту, но она проигнорировала, а тут еще прикол с оплатой обеда:)) по возвращению в Астану, гид начала прощаться как ни в чем не бывало, но мы достали «туз» он же чек из рукава и сказали, что нам надо рассчитаться за обед и вычесть из их долга то, что мы взяли за лодку:))) тут настроение у гида явно испортилось и деньги она отдавала очень грустно. Мы так и не поняли, что это было - местная афера или глупость, но ситуация не приятная:))