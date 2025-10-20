Мои заказы

Лучший старт в Казахстане: индивидуальная поездка в Боровое

Знакомство с легендами и природой края - с личным гидом и трансфером из Астаны
Откройте для себя главный курорт Казахстана не как обычный турист, а как желанный гость.

Это индивидуальное знакомство с красотами Борового в сопровождении личного гида, с комфортным трансфером и программой, которая легко подстраивается под ваши интересы. Без больших групп, суеты и спешки — только вы и природа.
2 отзыва
Описание экскурсии

Мы покажем вам ключевые локации, каждая из которых раскроет свой уникальный секрет:

  • скала Окжетпес — узнаете историю скалы-символа, чьё название означает «не достать стрелой»
  • скала Жумбактас — познакомитесь с загадочным «Сфинксом», в чьих очертаниях угадываются несколько образов
  • национальный парк «Бурабай» — ощутите атмосферу древнего заповедного леса на неспешной прогулке
  • Иманайский родник — попробуете чистейшую и вкусную минеральную воду из природного источника
  • Гора Бөлектау — подниметесь на смотровую точку, чтобы запечатлеть панорамный вид
  • озеро Бурабай — увидите бирюзовую гладь, обрамлённую соснами и причудливыми скалами
  • Голубой залив — сделаете потрясающие фотографии на фоне одного из самых живописных видов курорта
  • поляна Абылайхана — прикоснётесь к истории на месте, хранящем память о великом казахском хане
  • скала «Ракушка» — рассмотрите удивительное творение природы, напоминающее о древнем океане
  • смотровая площадка в Щучинске — подведёте итог путешествию, насладившись финальной панорамой всего региона

За три часа пути и во время прогулок наш гид поделится не сухими фактами, а живыми историями, которые создадут эффект полного погружения. Вот некоторые из них:

  • традиции и современность Казахстана: как древние обычаи уклада кочевников гармонично существуют в жизни современной страны
  • разнообразие регионов: чем уникальны разные области Казахстана, их культурные особенности и природные богатства
  • язык и диалекты: как звучат некоторые любопытные местные выражения
  • легенды края: в каких преданиях скалы и озёра — герои древних эпических сказаний

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер и сопровождение гида-водителя на всём маршруте
  • Дополнительно оплачиваются: обед, развлечения, сувениры, прогулка на лодке
  • Ограничений по возрасту и физподготовке нет
  • Специальная одежда не требуется — достаточно удобного повседневного комплекта
  • Предусмотрен обед в кафе (оплачивается отдельно)
  • С вами будет один из гидов-водителей нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наз
Наз — ваша команда гидов в Астане
Провели экскурсии для 599 туристов
Вместе с коллегами мы не просто покажем вам Казахстан, мы поможем почувствовать его душу. Каждое место — не только интересная локация, а часть большой живой истории, которую с любовью рассказываем
читать дальше

гостям. Наши экскурсии — это неспешные прогулки в своём ритме: с остановками в самых живописных местах. Знаем, где открываются лучшие виды, где спрятаны атмосферные кадры и куда ложится свет так, что хочется остановить мгновение.

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дина
Дина
20 окт 2025
Мы брали индивидуальную поездку в Боровое на двоих. Места очень красивые, однозначно рекомендуем к посещению! Гид была молодая девушка, нельзя сказать, что она рассказывала супер интересно, но всю информацию давала
читать дальше

и на все вопросы отвечала без проблем - поэтому претензий нет. Но был интересный момент, перед обедом нас спросили, в какое место мы бы хотели поехать на обед: попроще, но с красивой верандой или в новое модное место. Сначала мы выбрали с верандой, но приехав туда выяснилось, что там нет воды и света и особо еды, соответственно 😁 Поэтому нас повезли в «дорогое» место. По приезду в ресторан нас сразу немного удивило, что гид и водитель (который вообще не разговаривает по-русски и не говорил с нами) без вопросов сразу сели к нам за стол. (Мы путешественники с опытом и я сама работаю в туризме - такое у нас впервые, всегда на таких экскурсиях гиды либо оставляют гостей в ресторане, либо гид садится за столик подальше, в таких случаях мы всегда сами приглашаем к нам и с радостью болтаем. Тут вопрос этики: где мы вдвоем на индивидуальной не дешевой экскурсии предполагающей НАШ комфорт.) Дальше, гид и водитель заказывают как и мы по меню несколько позиций (без вопросов и обсуждений, что как бы вроде сначала ок). В конце обеда нам с подругой приносят счет за всех:)) Гид и водитель как не в чем не бывало, встают и уходят, оставляя нас с подругой в легком замешательстве, почему мы оплачиваем счет за них в самом дорогом, особенно по местным меркам, ресторане (стол на всех вышел в 57 тыс тенге). Далее мы отправились кататься на лодке, где у нас уже не хватало наличных на лодку, гид сказала «я вам добавлю, в конце экскурсии отдадите» 😁 Тут мы уже не понимали как себя вести всю оставшуюся экскурсию. Еще нюанс, что мы обсудили с организатором, что мы едем на экскурсию в день, когда у нас был вечерний вылет из Астаны и нам надо вернуться в Астану к 18.00, что организатор согласовала без проблем - тут однозначно спасибо, НО тут понятно, что маршрут нам сократили, а стоимость была полной, в течении дня наш рейс сдвинулся на попозже, мы сказали гиду, что можем задержаться и посмотреть еще локации по маршруту, но она проигнорировала, а тут еще прикол с оплатой обеда:)) по возвращению в Астану, гид начала прощаться как ни в чем не бывало, но мы достали «туз» он же чек из рукава и сказали, что нам надо рассчитаться за обед и вычесть из их долга то, что мы взяли за лодку:))) тут настроение у гида явно испортилось и деньги она отдавала очень грустно. Мы так и не поняли, что это было - местная афера или глупость, но ситуация не приятная:))

Мы брали индивидуальную поездку в Боровое на двоих. Места очень красивые, однозначно рекомендуем к посещению! Гид
Наз
Наз
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Благодарим вас за подробный отзыв и за то, что отметили профессиональную работу гида 🌿

Я как организатор в курсе этой ситуации.
читать дальше

Обычно у нас действительно бывает, что туристы сами угощают гида и водителя — это доброжелательная традиция, но, конечно, всё должно происходить только с согласия гостей. В вашем случае гид, к сожалению, по привычке села за стол и не уточнила, что можно ли присоединиться — за это мы уже провели разбор и сделали выводы.

Что касается оплаты счёта — да, в тот момент возникло недоразумение. Позже гид оплатила свой обед, и все расходы легли на меня как организатора. Ситуация действительно неприятная, и мы постарались, чтобы подобное больше не повторилось.

По поводу ресторана — сейчас в Бурабае работают фактически два заведения, одно в более «лакшери»-формате, другое — попроще, с восточной кухней. Мы уже не раз сталкивались с тем, что в некоторых кафе просто подогревают еду, поэтому теперь заранее предупреждаем туристов и советуем брать лёгкие перекусы с собой 🌸

Спасибо, что выбрали нас и нашли время поделиться своими впечатлениями.
Ждём вас снова — обещаю, в следующий раз будет без подобных «приключений», только комфорт и приятные эмоции 🤭💛

Т
Татьяна
16 окт 2025
Добрый вечер. Поездка в Боровое была просто чудесной! Спасибо нашему организатору и гиду Назерке и водителю автобуса. Все наши пожелания учитывали с момента планирования экскурсии и до возвращения в отель после поездки. Все места по локации экскурсии мы посетили. Группе нашей все очень понравилось. Просто круто и слова благодарности, однозначно буду рекомендовать друзьям и знакомым. Спасибо большое

Входит в следующие категории Астаны

