Организуется индивидуальный трансфер из аэропорта или вокзала Астаны на комфортабельном автомобиле Toyota Camry. Вам не придётся тратить время на поиск такси или сверяться с расписанием автобусов. Встреча в назначенное время,
6 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортабельный автомобиль Toyota Camry
- 🕒 Встреча в назначенное время
- 📦 Помощь с багажом
- 📍 Доставка по нужному адресу
- 😊 Дружелюбная атмосфера
- 🗺️ Полезные рекомендации по городу
Что можно увидеть
- Аэропорт Астаны
- Вокзал Астаны
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Я встречу вас в аэропорту или на вокзале Астаны на современном комфортабельном автомобиле Toyota Camry. По желанию в пути поделюсь полезными практическими рекомендациями: что посмотреть в городе, где вкусно поесть и. т. д. Обещаю, что всё пройдёт оперативно, безопасно и в дружелюбной атмосфере.
Организационные детали
- Трансфер проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Camry (есть детское кресло)
- При бронировании, пожалуйста, укажите номер рейса, время прилёта, название отеля
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту или на вокзале с табличкой
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Еркебулан — ваш гид в Астане
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Еркебулан (можно просто Ерке). Я живу в Астане более 15 лет. Провожу познавательные и безопасные экскурсии на машине. Встретил более 1000 гостей из разных стран. Люблю путешествовать с семьёй и знаю, чего хотят путешественники.Задать вопрос
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