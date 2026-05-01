Из Шымкента - на верховую прогулку по заповеднику Аксу-Жабаглы
Приготовьтесь к погружению в сердце дикой природы и живых традиций Казахстана! Лошадь — ваш верный спутник — прокатит вас по секретным тропам, недоступным для автомобилей. Вы увидите хвойный лес и реки, которые остаются домом для редких животных и растений. И познакомитесь с бытом и обычаями местных жителей, чья жизнь веками связана с этими горами.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из города. По дороге в посёлок Жабаглы вы увидите, как степи постепенно сменяются предгорьями.
10:30 — прибытие в офис заповедника. Оформление пропусков и начало экскурсии в местном музее. Здесь вы узнаете об истории этих мест, уникальной флоре и фауне
11:30 — знакомство с лошадьми. Рядом с конюшней вас будет ждать ваш четвероногий спутник. Инструктор научит правильно общаться с животным и расскажет о технике безопасности
12:00 — начало конной прогулки. Первые 5 километров мы будем неторопливо двигаться по ровной долине — этого времени будет достаточно, чтобы вы почувствовали себя в седле уверенно
13:00 — в глубине заповедника. От кордона начинается заповедная зона. Нас ждёт путь протяжённостью около 6 километров в одну сторону. Мы сделаем несколько остановок у лучших видовых точек
14:30 — возвращение. Закончив маршрут, мы вернёмся к кордону, где вас будет ждать лёгкий перекус и транспорт для обратной дороги в город
16:00 — прибытие в город
Организационные детали
Из города до офиса заповедника и обратно поедем на легковой машине
Входные билеты, аренда лошадей и билеты в музей входят в стоимость
Участников сопровождаю я — профессиональный гид и участник соревнований по конкуру — а также егерь заповедника
Для вашего комфорта
Рекомендуется удобная одежда, желательно высокие ботинки или плотные носки, закрывающие ноги
В финале будет лёгкий перекус: блинчики с начинкой (один сытный и один сладкий) и горячий чай на горных травах
Безопасность
Перед выходом на маршрут — обязательный инструктаж
Вся амуниция в исправном состоянии и регулярно проверяется сотрудниками заповедника
Не допускаются беременные женщины, дети до 16 лет, люди с заболеваниями опорно-двигательной системы
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Шымкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я ваш гид по самым интересным и необычным местам Туркестанской области, Туркестана и Шымкента.
Подбираю маршруты для путешественников, максимально закрывая их потребности и интересы, будь то любители дикой природы или желающие читать дальшеуменьшить
почувствовать силу и духовность святых мест.
В арсенале есть множество пеших маршрутов, тропы для прогулки верхом, места для пассивного отдыха с чашечкой ароматного чая и несколько уникальных маршрутов по теме краеведения и истории.
С радостью встречу вас и покажу все грани нашего края.
Входит в следующие категории Шымкента
Похожие экскурсии на «На лошадях по Западному Тянь-Шаню»