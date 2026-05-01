Мои заказы

На лошадях по Западному Тянь-Шаню

Из Шымкента - на верховую прогулку по заповеднику Аксу-Жабаглы
Приготовьтесь к погружению в сердце дикой природы и живых традиций Казахстана! Лошадь — ваш верный спутник — прокатит вас по секретным тропам, недоступным для автомобилей. Вы увидите хвойный лес и реки, которые остаются домом для редких животных и растений. И познакомитесь с бытом и обычаями местных жителей, чья жизнь веками связана с этими горами.
На лошадях по Западному Тянь-Шаню
На лошадях по Западному Тянь-Шаню
На лошадях по Западному Тянь-Шаню

Описание экскурсии

9:00 — выезд из города. По дороге в посёлок Жабаглы вы увидите, как степи постепенно сменяются предгорьями.

10:30 — прибытие в офис заповедника. Оформление пропусков и начало экскурсии в местном музее. Здесь вы узнаете об истории этих мест, уникальной флоре и фауне

11:30 — знакомство с лошадьми. Рядом с конюшней вас будет ждать ваш четвероногий спутник. Инструктор научит правильно общаться с животным и расскажет о технике безопасности

12:00 — начало конной прогулки. Первые 5 километров мы будем неторопливо двигаться по ровной долине — этого времени будет достаточно, чтобы вы почувствовали себя в седле уверенно

13:00 — в глубине заповедника. От кордона начинается заповедная зона. Нас ждёт путь протяжённостью около 6 километров в одну сторону. Мы сделаем несколько остановок у лучших видовых точек

14:30 — возвращение. Закончив маршрут, мы вернёмся к кордону, где вас будет ждать лёгкий перекус и транспорт для обратной дороги в город

16:00 — прибытие в город

Организационные детали

  • Из города до офиса заповедника и обратно поедем на легковой машине
  • Входные билеты, аренда лошадей и билеты в музей входят в стоимость
  • Участников сопровождаю я — профессиональный гид и участник соревнований по конкуру — а также егерь заповедника

Для вашего комфорта

  • Рекомендуется удобная одежда, желательно высокие ботинки или плотные носки, закрывающие ноги
  • В финале будет лёгкий перекус: блинчики с начинкой (один сытный и один сладкий) и горячий чай на горных травах

Безопасность

  • Перед выходом на маршрут — обязательный инструктаж
  • Вся амуниция в исправном состоянии и регулярно проверяется сотрудниками заповедника
  • Не допускаются беременные женщины, дети до 16 лет, люди с заболеваниями опорно-двигательной системы

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид в Шымкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я ваш гид по самым интересным и необычным местам Туркестанской области, Туркестана и Шымкента. Подбираю маршруты для путешественников, максимально закрывая их потребности и интересы, будь то любители дикой природы или желающие
читать дальшеуменьшить

почувствовать силу и духовность святых мест. В арсенале есть множество пеших маршрутов, тропы для прогулки верхом, места для пассивного отдыха с чашечкой ароматного чая и несколько уникальных маршрутов по теме краеведения и истории. С радостью встречу вас и покажу все грани нашего края.

Входит в следующие категории Шымкента

Похожие экскурсии на «На лошадях по Западному Тянь-Шаню»

Добро пожаловать в Шымкент
Пешая
4.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Шымкент
Познакомьтесь с Шымкентом через его извилистые улочки и купеческие кварталы. Откройте для себя местные традиции и архитектуру 20 века
31 мая в 10:00
1 июн в 10:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Пещера Ак мечеть, мавзолей Домалак Ана и главные места Шымкента
На машине
6.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Пещера Ак мечеть, мавзолей Домалак Ана и главные места Шымкента
Погрузитесь в атмосферу юга Казахстана, посетив пещеру Ак мечеть, мавзолей Домалак Ана и другие символы Шымкента. Ощутите дух истории и культуры
Завтра в 08:00
31 мая в 08:00
17 500 ₽ за человека
Из Шымкента - в древние горы Каратау
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Шымкента - в древние горы Каратау
Погрузитесь в атмосферу древности и природных чудес, отправившись в горы Каратау. Узнайте историю региона и насладитесь великолепными видами
31 мая в 08:00
1 июн в 08:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Древний и современный Шымкент: путешествие во времени
Пешая
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Древний и современный Шымкент: путешествие во времени
Узнайте, как Шымкент развивался сквозь века: от кочевых стоянок до центра современного Казахстана. Путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: Ж/д вокзал
1 июн в 09:00
2 июн в 09:00
7500 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Шымкенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Шымкенте
от 15 000 ₽ за человека