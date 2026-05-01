Приготовьтесь к погружению в сердце дикой природы и живых традиций Казахстана! Лошадь — ваш верный спутник — прокатит вас по секретным тропам, недоступным для автомобилей. Вы увидите хвойный лес и реки, которые остаются домом для редких животных и растений. И познакомитесь с бытом и обычаями местных жителей, чья жизнь веками связана с этими горами.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

9:00 — выезд из города. По дороге в посёлок Жабаглы вы увидите, как степи постепенно сменяются предгорьями.

10:30 — прибытие в офис заповедника. Оформление пропусков и начало экскурсии в местном музее. Здесь вы узнаете об истории этих мест, уникальной флоре и фауне

11:30 — знакомство с лошадьми. Рядом с конюшней вас будет ждать ваш четвероногий спутник. Инструктор научит правильно общаться с животным и расскажет о технике безопасности

12:00 — начало конной прогулки. Первые 5 километров мы будем неторопливо двигаться по ровной долине — этого времени будет достаточно, чтобы вы почувствовали себя в седле уверенно

13:00 — в глубине заповедника. От кордона начинается заповедная зона. Нас ждёт путь протяжённостью около 6 километров в одну сторону. Мы сделаем несколько остановок у лучших видовых точек

14:30 — возвращение. Закончив маршрут, мы вернёмся к кордону, где вас будет ждать лёгкий перекус и транспорт для обратной дороги в город

16:00 — прибытие в город

Организационные детали

Из города до офиса заповедника и обратно поедем на легковой машине

Входные билеты, аренда лошадей и билеты в музей входят в стоимость

Участников сопровождаю я — профессиональный гид и участник соревнований по конкуру — а также егерь заповедника

Для вашего комфорта

Рекомендуется удобная одежда, желательно высокие ботинки или плотные носки, закрывающие ноги

В финале будет лёгкий перекус: блинчики с начинкой (один сытный и один сладкий) и горячий чай на горных травах

Безопасность