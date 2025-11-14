Отправляйтесь в захватывающее путешествие по горам Каратау, где вас ждут уникальные природные и исторические объекты. Увидите святой родник, гигантскую Столовую гору и петроглифы бронзового века.
В живописной долине реки Боралдай откроются невероятные виды, а рассказы о древних письменах и культовых местах добавят глубины вашему путешествию. Это идеальная возможность для любителей природы и истории
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные объекты
- 🗿 Древние петроглифы
- 🚙 Комфортное путешествие на джипе
- 📜 Исторические рассказы
- 🍃 Живописные виды
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Святой родник
- Столовая гора
- Петроглифы эпохи бронзы
- Тысячелетний курган
- Долина реки Боралдай
- Современный менгир
Описание экскурсии
- Святой родник — источник, вытекающий из недр древнего поселения.
- Столовая гора — самая большая в Средней Азии, с гигантской пещерой и дикорастущими тутовниками.
- Петроглифы эпохи бронзы — наскальные рисунки, оставленные древними жителями.
- Тысячелетний курган — памятник эпохи Железного века.
- Долина реки Боралдай — живописные виды и встреча с эндемиками.
- Современный менгир — культовое место силы.
- Пикник — остановка в красивом месте, чтобы подкрепиться.
- Рассказы — о древних письменах и природных особенностях Каратау.
Организационные детали
- Дорога в одну сторону занимает 2,5–3 часа. Общая продолжительность поездки — минимум 8 часов.
- Маршрут включает автомобильную часть и короткие пешие прогулки и не требует специальной физической подготовки.
- Подходит участникам от 8 до 80 лет.
- Рекомендуется спортивная одежда и добротная треккинговая обувь.
- Передвижение на джипе Mitsubishi Pajero Sport.
- Возьмите с собой любимую еду для пикника.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ислам — ваш гид в Шымкенте
Провёл экскурсии для 21 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Ислам, я профессиональный гид, А также историк, краевед и путешественник. С радостью стану вашим проводником по древним городам и природным сокровищам Казахстана.Задать вопрос
