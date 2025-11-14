Мои заказы

Из Шымкента - в древние горы Каратау

Погрузитесь в атмосферу древности и природных чудес, отправившись в горы Каратау. Узнайте историю региона и насладитесь великолепными видами
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по горам Каратау, где вас ждут уникальные природные и исторические объекты. Увидите святой родник, гигантскую Столовую гору и петроглифы бронзового века.

В живописной долине реки Боралдай откроются невероятные виды, а рассказы о древних письменах и культовых местах добавят глубины вашему путешествию. Это идеальная возможность для любителей природы и истории

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные объекты
  • 🗿 Древние петроглифы
  • 🚙 Комфортное путешествие на джипе
  • 📜 Исторические рассказы
  • 🍃 Живописные виды
Что можно увидеть

  • Святой родник
  • Столовая гора
  • Петроглифы эпохи бронзы
  • Тысячелетний курган
  • Долина реки Боралдай
  • Современный менгир

Описание экскурсии

  • Святой родник — источник, вытекающий из недр древнего поселения.
  • Столовая гора — самая большая в Средней Азии, с гигантской пещерой и дикорастущими тутовниками.
  • Петроглифы эпохи бронзы — наскальные рисунки, оставленные древними жителями.
  • Тысячелетний курган — памятник эпохи Железного века.
  • Долина реки Боралдай — живописные виды и встреча с эндемиками.
  • Современный менгир — культовое место силы.
  • Пикник — остановка в красивом месте, чтобы подкрепиться.
  • Рассказы — о древних письменах и природных особенностях Каратау.

Организационные детали

  • Дорога в одну сторону занимает 2,5–3 часа. Общая продолжительность поездки — минимум 8 часов.
  • Маршрут включает автомобильную часть и короткие пешие прогулки и не требует специальной физической подготовки.
  • Подходит участникам от 8 до 80 лет.
  • Рекомендуется спортивная одежда и добротная треккинговая обувь.
  • Передвижение на джипе Mitsubishi Pajero Sport.
  • Возьмите с собой любимую еду для пикника.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ислам
Ислам — ваш гид в Шымкенте
Провёл экскурсии для 21 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Ислам, я профессиональный гид, А также историк, краевед и путешественник. С радостью стану вашим проводником по древним городам и природным сокровищам Казахстана.
Задать вопрос

