Индивидуальная
до 5 чел.
Древний и современный Шымкент
Узнайте, как Шымкент развивался сквозь века: от кочевых стоянок до центра современного Казахстана. Путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: Ж/д вокзал
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
7500 ₽ за всё до 5 чел.
Доломитовые горы и легенда о каменной невесте - из Шымкента
Исследовать горы Каратау и увидеть наскальные рисунки
Начало: У гостиницы Grand Shymkent
12 дек в 07:00
13 дек в 07:00
56 000 ₽ за всё до 5 чел.
Пещера Ак мечеть и главные места Шымкента
Погрузитесь в атмосферу юга Казахстана, посетив пещеру Ак мечеть, мавзолей Домалак Ана и другие символы Шымкента. Ощутите дух истории и культуры
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
17 500 ₽ за человека
