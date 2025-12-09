Мои заказы

Древний и современный Шымкент: путешествие во времени
Пешая
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Древний и современный Шымкент
Узнайте, как Шымкент развивался сквозь века: от кочевых стоянок до центра современного Казахстана. Путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: Ж/д вокзал
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
7500 ₽ за всё до 5 чел.
Доломитовые горы и легенда о каменной невесте - из Шымкента
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Доломитовые горы и легенда о каменной невесте - из Шымкента
Исследовать горы Каратау и увидеть наскальные рисунки
Начало: У гостиницы Grand Shymkent
12 дек в 07:00
13 дек в 07:00
56 000 ₽ за всё до 5 чел.
Пещера Ак мечеть, мавзолей Домалак Ана и главные места Шымкента
На машине
6.5 часов
Индивидуальная
Пещера Ак мечеть и главные места Шымкента
Погрузитесь в атмосферу юга Казахстана, посетив пещеру Ак мечеть, мавзолей Домалак Ана и другие символы Шымкента. Ощутите дух истории и культуры
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
17 500 ₽ за человека

