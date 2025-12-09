Найдено 3 экскурсии в категории « Выездные » в Шымкенте, цены от 7500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3.5 часа 1 отзыв Индивидуальная до 5 чел. Древний и современный Шымкент Узнайте, как Шымкент развивался сквозь века: от кочевых стоянок до центра современного Казахстана. Путешествие, полное открытий и впечатлений Начало: Ж/д вокзал 7500 ₽ за всё до 5 чел. На машине 13 часов Индивидуальная до 5 чел. Доломитовые горы и легенда о каменной невесте - из Шымкента Исследовать горы Каратау и увидеть наскальные рисунки Начало: У гостиницы Grand Shymkent 56 000 ₽ за всё до 5 чел. На машине 6.5 часов Индивидуальная Пещера Ак мечеть и главные места Шымкента Погрузитесь в атмосферу юга Казахстана, посетив пещеру Ак мечеть, мавзолей Домалак Ана и другие символы Шымкента. Ощутите дух истории и культуры 17 500 ₽ за человека Другие экскурсии Шымкента

