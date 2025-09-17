Эта экскурсия для тех, кто влюблён или желает обрести любовь.
Я расскажу про свадебные традиции киприотов, о семейном укладе, о том какие из киприотов получаются мужья, а из киприоток жены, о ролях в семье, отношении к старшему поколению и воспитании детей.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ждет На этой экскурсии мы посетим самые романтичные и фотогеничные места на острове. Около молодежного шумного курорта, где так часто соединяются юные сердца, есть культовое место — мост влюбленных. По легенде, на этом мосту, надо побывать со своим возлюбленным, чтобы на всю жизнь стать неразлучными. Мы поедем к дереву желания, на котором завязывают ленточки, загадывая самое сокровенное. Недалеко от города Никосия мы посетим уникальный храм Богородицы Золотой пещеры. В высеченном в скале храме девушки и юноши молятся Божьей Матери, чтобы она помогла встретить суженного/суженую. А те, кто уже обрел любовь, благодарят за это и просят благословления. Мы проведем время в одной из самых живописных горных деревушек Кипра — Какопетрие. Мы прогуляемся пешим маршрутом вдоль горной реки, сделаем красивые фотографии на узких улочках, сможем пообедать в одной из традиционных кипрских таверн. Важно знать Эта экскурсия на весь день. Вам понадобиться удобная обувь и головной убор. Возьмите с собой питьевую воду. В стоимость экскурсии включено:
• услуги гида, • транспорт. Туристы оплачивают самостоятельно:
питание, • личные расходы.
Любой день, кроме понедельника
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мост влюблённых
- Храм пророка Ильи
- Дерево желаний
- Обзорная площадка на курорт Протарас
- Пещерный храм Богородицы Золотой пещеры
- Горная деревня Какопетрия
Что включено
- Услуги гида,
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание,
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день, кроме понедельника
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
