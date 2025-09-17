Что вас ждет На этой экскурсии мы посетим самые романтичные и фотогеничные места на острове. Около молодежного шумного курорта, где так часто соединяются юные сердца, есть культовое место — мост влюбленных. По легенде, на этом мосту, надо побывать со своим возлюбленным, чтобы на всю жизнь стать неразлучными. Мы поедем к дереву желания, на котором завязывают ленточки, загадывая самое сокровенное. Недалеко от города Никосия мы посетим уникальный храм Богородицы Золотой пещеры. В высеченном в скале храме девушки и юноши молятся Божьей Матери, чтобы она помогла встретить суженного/суженую. А те, кто уже обрел любовь, благодарят за это и просят благословления. Мы проведем время в одной из самых живописных горных деревушек Кипра — Какопетрие. Мы прогуляемся пешим маршрутом вдоль горной реки, сделаем красивые фотографии на узких улочках, сможем пообедать в одной из традиционных кипрских таверн. Важно знать Эта экскурсия на весь день. Вам понадобиться удобная обувь и головной убор. Возьмите с собой питьевую воду. В стоимость экскурсии включено:

• услуги гида, • транспорт. Туристы оплачивают самостоятельно:

питание, • личные расходы.