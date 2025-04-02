Водная прогулка
Ловля басса на Кипре с профессиональным гидом в Айя Напа
Забудьте о заботах поиска идеального места для рыбалки. Присоединяйтесь к нам для незабываемого приключения по ловле басса на Кипре
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Романтическая экскурсия по Айе-Напе
Погрузитесь в мир кипрских традиций и романтики! Экскурсия по Айя Напа откроет вам секреты семейного счастья и места, где любовь живет вечно
Начало: У вашего отеля
Расписание: Любой день, кроме понедельника
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€220 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Паломнический тур по святыням Айя-Напы и Ларнаки: духовное путешествие
Посетите сердце православия Кипра в уникальном паломническом туре. Откройте для себя древние храмы, монастыри и святые мощи
Начало: У вашего отеля
Расписание: Любой день, кроме воскресенья
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Айе-Напе в категории «Морские пещеры Айя-Напы»
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