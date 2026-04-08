22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

читать дальше уменьшить

из Айя-Напы до границы была достаточно быстрой и комфортной: автомобиль просторный, Ирина комментировала то, что проезжаем, а также рассказывала историческую подводку. Также Ирина подстроила под нас маршрут с учётом наших пожеланий, сделав акцент на более интересных для нас моментах. Экскурсию очень советуем, т. к. она и насыщенна информацией, и есть, что посмотреть - 20 км покинутого квартала Вароша, собор св. Николая (сейчас мечеть) и театр Саламина особенно впечатлили. Что радует, в отличие от массовых экскурсий везде, куда мы приезжали, практически не было туристов, так что экскурсия вышла очень индивидуальной. На обратном пути с интересом узнали от Ирины об особенностях жизни на Кипре, а также задали интересующие нас вопросы.

Ещё раз спасибо Ирине от Татьяны, Татьяны и Алёны:)