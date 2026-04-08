22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

На этой экскурсии вы будете знакомиться с историей Кипра, путешествуя во времени: средневековье откроется в старом городе-крепости Фамагусте, события 20 века — в квартале-призраке Вароша.
Я расскажу о двух значимых городах в эволюции острова, об их расцветах и падениях, сражениях, культурах, их населявших, и конфликте жителей, который привел к разделению территории Кипра.
Я расскажу о двух значимых городах в эволюции острова, об их расцветах и падениях, сражениях, культурах, их населявших, и конфликте жителей, который привел к разделению территории Кипра.
Описание экскурсии
- Средневековье. Фамагуста. Я расскажу, как из рыбацкого поселка Фамагуста превратилась в в один из богатейших центров христианского мира и один из крупнейших средиземноморских портов. Здесь у вас будет свободное время, чтобы пообедать и погулять по улицам средневекового города
- Новейшая история. Вароша. Вы узнаете историю конфликта греко- и турок-киприотов 1974 года, за которым последовало разделение острова на Северный и Южный. Я также расскажу о роскошном прошлом заброшенного квартала Вароша, который до 1974 года был известным на весь мир туристическим центром, а теперь является «зоной отчуждения», закрытый турецкими силами и охраняемый войсками ООН
В результате вы узнаете, какие события сопутствовали развитию острова со времен средневековья до наших дней, увидите ценное наследие разных эпох, станете лучше понимать не только историю Кипра и его жителей, но также политическую систему и современный международный статус. И, конечно, у вас останутся самые яркие впечатления от насыщенного путешествия во времени!
Маршрут
- Средневековая крепость Фамагусты
- Старый город Фамагусты (Католический Собор святого Николая, замок Отелло, королевская площадь, развалины королевского дворца, бастион, тюрьма Намика Кемаля)
- Квартал-призрак Вароша (прогулка по кварталу-призраку и купание на легендарном пляже Фамагусты)
Организационные детали
- На экскурсию необходимо взять с собой загранпаспорт
- Дополнительные расходы: входные билеты на бастион Равелин (взрослые — €1,5, дети — бесплатно), расходы на аренду транспорта в Вароше: самокаты, велосипеды, гольф-кары
- Продлить экскурсию на 1,5-2 часа и посетить античный город Саламис — €60
Трансфер
- Включён в стоимость, поедем на автомобиле Nissan Serena 2016 года с кондиционером
- Цена указана за трансфер из Айа-Напы, Протараса, города Паралимни и из самой Фамагусты (Северный Кипр)
- Доплата за трансфер из других районов оплачивается отдельно:
— из Искеле (Северный Кипр) — €50
— из Ларнаки и других населённых пунктов между Ларнакой и Айа-Напой — €50
- Не организую трансфер из Лимассола и Пафоса; путешественники из этих городов могут добраться до Айа-Напы, Протараса или Ларнаки самостоятельно, проведу экскурсию с доплатой по указанным выше ценам
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Айе-Напе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1437 туристов
Я с радостью познакомлю вас с красотами Кипра, а также с историей и культурными особенностями этой замечательной страны. Живу здесь с 2005 года, экскурсии провожу с 2014 года. Знаю не
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 35 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная экскурсия, Ирина профессиональный гид с глубокими и интересными знаниями о истории и традициях Кипра. 6 часов пролетели как несколько минут. Очень рекомендую!
Ирина
Ответ организатора:
Очень рада, что экскурсия понравилась! Приятно было с вами общаться) Огромная благодарность за отзыв!
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V
Огромное спасибо Ирине за подробный и содержательный рассказ. Все очень интересно и познавательно. Рекомендую всем.
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На Кипре были впервые, приехали на неделю, решили помимо прекрасного пляжного отдыха взять экскурсию у Ирины. Похоже, как и у нескольких комментаторов, с нами тоже была подруга Ирины Ирина:) Поездка
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Т
Это был прекрасный гид, прекрасный тур и суперская погода! Нам проводила экскурсию гид Ольга, прекрасно владеющая знаниями об истории острова. Описать можно было бы так:"Разжевала и в рот положила всю
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А
Огромное спасибо Ирине за интереснейшую экскурсию! Мы путешественники со стажем, видели много всего, но Ирина настолько интересно рассказывала, что время пролетело незаметно! Она адаптировала маршрут более удобным образом, потому что
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Мы получили огромное удовольствие и массу впечатлений от экскурсии,Ольге-огромное спасибо,всё рассказала,показала,не было каких-то неловких пауз,ощущение было,что не с гидом идёшь,которому бы только по программе отстрелять,а со знакомой,очень непринуждённо,но оочень интересно.
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