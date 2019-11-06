22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Открыть историю Кипра и его жителей на авто-экскурсии по двум эпохальным городам острова

Ирина
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Ирина – представитель гидов
На этой экскурсии вы будете знакомиться с историей Кипра, путешествуя во времени: античные времена откроются в городе Саламин, средневековье — в крепости и старом городе Фамагусты, события 20 века — в квартале-призраке Вароша.

Я расскажу о двух значимых городах в эволюции острова, об их расцветах и падениях, сражениях, культурах, их населявших, и конфликте жителей, который привел к разделению территории Кипра.
170 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии22 отзыва
4.86
Саламин — Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр
Саламин — Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр

Что вас ожидает

  • Античность. Саламин — город, основанный в 13 веке до н.э. героем Троянской войны Тэвкром. Я расскажу, почему Тэвкр, будучи жителем другого острова, приехал на Кипр и построил здесь город. Вы узнаете историю древнего Саламина: о расцвете международной торговли и огромном влиянии города на весь остров и последующем разрушении, в результате которого его жители переселились в Фамагусту. Античная часть города была похоронена в песках в течение почти тысячелетия и посему дошла до наших дней в хорошем состоянии.
  • Средневековье. Фамагуста. Я расскажу, как из рыбацкого поселка Фамагуста превратилась в в один из богатейших центров христианского мира и один из крупнейших средиземноморских портов. О героическом противостоянии превосходившим по числу турецким захватчикам, об эпохе турецкой власти и многом другом.
  • Новейшая история. Вароша. Вы узнаете историю конфликта греко- и турок-киприотов 1974 года, за которым последовало разделение острова на Северный и Южный. Я также расскажу о роскошном прошлом заброшенного квартала Вароша, который до 1974 года был известным на весь мир туристическим центром, а теперь является «зоной отчуждения», закрытый турецкими силами и охраняемый войсками ООН.

В результате вы узнаете, какие события сопутствовали развитию острова с античных времен и до наших дней, увидите ценное наследие всех эпох, станете лучше понимать не только историю Кипра и его жителей, но также политическую систему и современный международный статус. И, конечно, у вас останутся самые яркие впечатления от насыщенного путешествия во времени!

Маршрут

  • Развалины античного города Саламин
  • Средневековая крепость Фамагусты
  • Старый город Фамагусты (Готический Собор святого Николая, а также при желании: Замок Отелло, гробница апостола Варнавы)
  • Квартал-призрак Вароша (с купанием на легендарном пляже Фамагусты)

Организационные детали

  • Транспортные расходы (автомобиль с кондиционером Toyota Vitz 2011 года) включены в стоимость экскурсии
  • На экскурсию необходимо взять с собой загранпаспорт
  • Начальный пунктом экскурсии также может быть город Протарас
  • Дополнительные расходы: входные билеты в замок Отелло (взрослые 3 евро, дети бесплатно); входные билеты в Саламин (взрослые 3 евро, дети бесплатно)
Саламин — Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр
Саламин — Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр
Саламин — Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр
Саламин — Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина. Я и наша небольшая команда гидов с радостью познакомит вас с красотами Кипра. Все мы живем здесь не меньше 14 лет, знаем не только историю острова, но и его обычаи, традиции и законы (некоторые из них весьма необычны). Наши друзья и родственники сами творили эту историю — можно сказать, что мы получаем информацию «из первых рук». Мы любим Кипр и его жителей и стараемся, чтобы наши путешественники также полюбили этот благословенный остров, чтоб у них остались сладкие воспоминания от поездок и желание возвращаться сюда снова и снова. До встречи!
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22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

6 ноября 2019
Хочу поблагодарить Ольгу за проведенную экскурсию. Очень приятная, не утомительная поездка.Очень хороший исторический экскурс. Ольга - интересный собеседник, очень хорошая речь, образная. Кроме того, было любопытно узнать о жизни наших людей. Нашей группе было очень комфортно.
2 ноября 2019
Спасибо Ирине за интересную экскурсию и внимательное отношение.
24 октября 2019
Экскурсия понравилась, Ирина приветливая и достаточно много знает, видно, что она любит Кипр и его культуру.

Из плюсов - хорошая программа, интересные места, комфорт в поездке, не высокая цена за индивидуальную экскурсию, Ирина приятный рассказчик и порядочный отзывчивый человек, знает много дополнительных интересных мест.

Из минусов - хочется в каждом блоке экскурсии всё-таки больше разных рассказов, мифов, легенд, историй. А то получилось так, что большая часть знаний - взяты из общих источников, для меня вот например не было практически никакой новой информации в блоке про разделение Кипра и некоторые интересные факты даже пришлось выведывать самому, задавая наводящие вопросы. В античном блоке просто хочется больше разной информации про предысторию, может быть про завоевание Кипра Александром Македонским, Римской республикой и др.
Наталия
19 октября 2019
Ирина прекрасно подстраивается под разные интересы - мы хотели истории и этнографии, поэтому Ирина показала нам несколько интересных дополнительных точек вместо пляжа. Сама часть Северного Кипра и история очень интересна. Узнали много нового в удобном формате - без жары и стертых ног.
11 октября 2019
Спасибо, всё понравилось! Были с 2 небольшими детьми, это не стало проблемой. Ирина шла навстречу и была готова по ситуации сориентироваться и немного изменить маршрут, пока дети спали в машине. Мы довольны 👍
23 сентября 2019
Добрый день! Легкая, ненавязчивая, в целом интересная экскурсия. Пожалуй, самая большая концентрация античности и средневековья на Кипре.
20 сентября 2019
Хорошая экскурсия. Не слишком обширная, но достаточная, чтоб ознакомиться с Северной частью Кипра и не устать от жары. Всё очень интересно и познавательно. Ирина отличный гид и рассказчик. Спасибо
9 сентября 2019
На Кипре были впервые, приехали на неделю, решили помимо прекрасного пляжного отдыха взять экскурсию у Ирины. Похоже, как и у нескольких комментаторов, с нами тоже была подруга Ирины Ирина:) Поездка из Айя-Напы до границы была достаточно быстрой и комфортной: автомобиль просторный, Ирина комментировала то, что проезжаем, а также рассказывала историческую подводку. Также Ирина подстроила под нас маршрут с учётом наших пожеланий, сделав акцент на более интересных для нас моментах. Экскурсию очень советуем, т.к. она и насыщенна информацией, и есть, что посмотреть - 20 км покинутого квартала Вароша, собор св.Николая (сейчас мечеть) и театр Саламина особенно впечатлили. Что радует, в отличие от массовых экскурсий везде, куда мы приезжали, практически не было туристов, так что экскурсия вышла очень индивидуальной. На обратном пути с интересом узнали от Ирины об особенностях жизни на Кипре, а также задали интересующие нас вопросы.
Ещё раз спасибо Ирине от Татьяны, Татьяны и Алёны:)
12 июля 2019
Огромное спасибо Ирине за интереснейшую экскурсию! Мы путешественники со стажем, видели много всего, но Ирина настолько интересно рассказывала, что время пролетело незаметно! Она адаптировала маршрут более удобным образом, потому что с нами были дети, младшей 1,5 года. Ира знает огромное количество исторической информации, а также рассказывает про современные реалии жизни на Кипре. Мы узнали много нового, почувствовали контраст между северным и южным Кипром и даже искупались около квартала-призрака Вароша:)! Спасибо, Ира! Всем рекомендуем экскурсию, не пожалеете!
3 июля 2019
Интересно, познавательно! Однозначно рекомендую экскурсию и Ирину как гида.
Ещё 12 отзывов

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