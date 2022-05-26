Экскурсии от вашего отеля в Айе-Напе

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Айе-Напе на русском языке, цены от €185. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сокровище Кипра - мыс Греко
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Сокровище Кипра - мыс Греко: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по живописным уголкам Айя-Напы. Узнайте об истории и географии Кипра, насладитесь видами Средиземного моря и попробуйте местную кухню
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 08:30
3 июля в 08:30
199 за всё до 4 чел.
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
Индивидуальная экскурсия по Айе-Напе: верблюды, озера и мозаика. Увлекательное путешествие для всей семьи
Начало: У вашего отеля в городе и его окрестностях
Завтра в 08:00
4 июля в 08:00
185 за всё до 4 чел.
В гости к осликам Кипра: семейное путешествие
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
В гости к осликам Кипра: семейное путешествие
Откройте для себя Кипр с новой стороны! Ферма с осликами, этнографический музей и город-призрак Вароша ждут вас. Увлекательное путешествие для всей семьи
Начало: У вашего отеля в городе и окрестностях
Завтра в 08:00
4 июля в 08:00
185 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    26 мая 2022
    Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
    Очень понравилось. Комфортно, интересно, с учётом наших пожеланий. Экскурсия насыщенная, гид Ирина тактичная, факты излагала нетривиальные, держала внимание всех. Мы были с детьми. Когда дети утомлялись и начинали гундеть, гид делала паузы, очень деликатно встраивая детские капризки в ритм экскурсии.
  • И
    Ирина
    26 мая 2022
    Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
    Великолепная Ирина! Были на экскурсии, она учла особенности поездки с нашими двумя детьми, 2 года и 9 лет. Детям было
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    не скучно, а взрослым интересно. Поездка до достопримечательностей была максимально комфортная. Очень живой гармоничный рассказ о Кипре, с любопытными фактами и просто зарисовками из обычной жизни, мы были в восторге. Гид подстроила экскурсию под наши особенности и (Аллилуйя!) младшую не стошнило в пути, старшая не гундела от скуки, а нам, родителям, было очень развлекательно и познавательно. Интерес не угасал) Рекомендую!

  • Л
    Леонид
    11 октября 2021
    Сокровище Кипра - мыс Греко
    3,5 часа прошли очень быстро. Серго профессионально и бережно провез и провел двух немолодых москвичей по "ударным" точкам мыса Греко.
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    Помимо местных красот мы успели обсудить уйму всего от менталитета местных спортсменов (Серго в недавнем прошлом профессиональный спортсмен) до статуса британских военных баз на Кипре в понимании киприотов. Приятным сюрпризом стал устроенный Серго для нас небольшой пикник в красивом месте с вином и фруктами. Хороший русский язык, такт и уважение к гостям, пунктуальность, детальное знание предмета и маршрута, влюбленность в природу Кипра, легкая самоирония - чего еще желать от гида? Смело выбирайте Серго! Он не подведет и не разочарует!

  • Т
    Татьяна
    20 сентября 2021
    Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
    Спасибо Ирине за очень интересную и познавательную экскурсию, столько глубоких знаний у гида про историю Кипра, про святыни, про жизненный
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    быт и уклад киприотов. Были на соленом озере и в двух церквях - мусульманской мечети и кипрской. Ребёнку, конечно же, понравились верблюды, кормили, катались на паровозике, на ослике, посмотрели сам парк, интересно и взрослым и детям.

Ответы на вопросы от путешественников по Айе-Напе в категории «От вашего отеля»

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Сколько стоит экскурсия по Айе-Напе в июле 2024
Сейчас в Айе-Напе в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 185 до 199. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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