1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Сокровище Кипра - мыс Греко: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по живописным уголкам Айя-Напы. Узнайте об истории и географии Кипра, насладитесь видами Средиземного моря и попробуйте местную кухню
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 08:30
3 июля в 08:30
€199 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
Индивидуальная экскурсия по Айе-Напе: верблюды, озера и мозаика. Увлекательное путешествие для всей семьи
Начало: У вашего отеля в городе и его окрестностях
Завтра в 08:00
4 июля в 08:00
€185 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
В гости к осликам Кипра: семейное путешествие
Откройте для себя Кипр с новой стороны! Ферма с осликами, этнографический музей и город-призрак Вароша ждут вас. Увлекательное путешествие для всей семьи
Начало: У вашего отеля в городе и окрестностях
Завтра в 08:00
4 июля в 08:00
€185 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина26 мая 2022Очень понравилось. Комфортно, интересно, с учётом наших пожеланий. Экскурсия насыщенная, гид Ирина тактичная, факты излагала нетривиальные, держала внимание всех. Мы были с детьми. Когда дети утомлялись и начинали гундеть, гид делала паузы, очень деликатно встраивая детские капризки в ритм экскурсии.
- ИИрина26 мая 2022Великолепная Ирина! Были на экскурсии, она учла особенности поездки с нашими двумя детьми, 2 года и 9 лет. Детям было
- ЛЛеонид11 октября 20213,5 часа прошли очень быстро. Серго профессионально и бережно провез и провел двух немолодых москвичей по "ударным" точкам мыса Греко.
- ТТатьяна20 сентября 2021Спасибо Ирине за очень интересную и познавательную экскурсию, столько глубоких знаний у гида про историю Кипра, про святыни, про жизненный
Ответы на вопросы от путешественников по Айе-Напе в категории «От вашего отеля»
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Сколько стоит экскурсия по Айе-Напе в июле 2024
Сейчас в Айе-Напе в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 185 до 199. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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