Индивидуальная
до 6 чел.
Веселый день для всей семьи в парке развлечений
Подарите себе и детям незабываемый день в Ларнаке! В программе: общение с животными, шоу попугаев, ботанический сад и аква-шоу
5 янв в 10:00
6 янв в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
Узнать и полюбить остров в нескучном путешествии от морского побережья до гор Троодос
Начало: У вашего отеля
2 янв в 08:00
3 янв в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровище Кипра - мыс Греко (из Ларнаки)
Впечатлиться природой острова на восточном побережье
Начало: У места вашего проживания
9 янв в 08:00
10 янв в 08:00
€255
€299 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения19 октября 20254.10.2025 мы побывали на экскурсии "Мыс Греко" из Ларнаки с гидом Серго. Одна из дочерей(подросток) решила не присоединяться к экскурсии
- ИИрина28 сентября 2025Чем 100 раз говорить, лучше один раз услышать. Экскурсия Супер!!!
Серго просто мастер своего дела. Экскурсовод и Человек на все 💯.
Спасибо большое за прекрасно проведенное время.
Очень всем советую!
- ННаталья28 сентября 2025Прекрасная экскурсия - интересная и замечательно организованная. Серго - великолепный рассказчик, знающий и внимательный гид. Мы узнали много нового и интересного о Кипре, поездка была скорректирована под наши физические ограничения и мы получили искреннее удовольствие. Спасибо, Серго!
- JJulia19 мая 2025Потрясающая экскурсия с потрясающим гидом Серго!
На большой удобной машине нам показали красивейшие и живописные места на Кипре. Узнали много интересного,
- ААнна3 мая 2025Благодарим Серго за эту незабываемую экскурсию! Без гида просто невозможно увидеть столько красот за несколько часов. Серго очень позитивный, общительный,
- ССергей4 февраля 2025Огромное спасибо Серго за чудесно проведённый день! Он замечательный рассказчик и собеседник, прекрасно разбирающийся в природе и географии Кипра. Серго
- LLev10 октября 2024Подбирать экскурсоводов,которые Более свободно владеют русским языком и знают язык этой страны. Хотелось бы сделать круговой маршрут и не возвращаться по одной и той же дороге. По моему мнению цена была завышена и не соответствовала качеству экскурсии.
- ММарина25 сентября 2024Огромное спасибо чудесному душевному Серго за экскурсию! Серго - великолепный рассказчик, располагает к себе с первой минуты встречи! Создается ощущение,
- ААлександра14 августа 2024Для нас поездка с Серго прошла,как встреча со старым добрым другом. Настолько все легко, уютно, с юмором. Сам маршрут максимально
- ККирилл27 апреля 2024Нам понравился гид Артур, прекрасный человек! Реально благодарим от души! Очень эрудированный, обладает полной информацией об острове, его жизни и достопримечательностях! Спасибо большое!
