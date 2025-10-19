читать дальше

не смотря на все уговоры,но Серго несколько раз перезванивал и попросил всё-таки постараться её уговорить и в последний момент она к нам присоединилась ☺️

Серго, огромное спасибо, прежде всего, за человечность, что Вам было важно, чтобы вся семья побывала на этой экскурсии, что Вы это делаете от всей души и с любовью и большим уважением относитесь к своему клиенту. Человеческие качества гида Серго сочетаются с его высоким профессионализмом, любовью к своей работе, знание истории,умение её преподнести и умение контактировать с людьми.

Если нам посчастливится ещё раз побывать на Кипре, мы с удовольствием поедем на экскурсию с Серго.

Спасибо за незабываемые эмоции и впечатления ❤️