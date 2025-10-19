Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Ларнаке

Найдено 3 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Ларнаке на русском языке, цены от €255, скидки до 15%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Веселый день для всей семьи в парке развлечений
На машине
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Веселый день для всей семьи в парке развлечений
Подарите себе и детям незабываемый день в Ларнаке! В программе: общение с животными, шоу попугаев, ботанический сад и аква-шоу
5 янв в 10:00
6 янв в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
На машине
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
Узнать и полюбить остров в нескучном путешествии от морского побережья до гор Троодос
Начало: У вашего отеля
2 янв в 08:00
3 янв в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
Сокровище Кипра - мыс Греко (из Ларнаки)
На машине
4 часа
-
15%
31 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровище Кипра - мыс Греко (из Ларнаки)
Впечатлиться природой острова на восточном побережье
Начало: У места вашего проживания
9 янв в 08:00
10 янв в 08:00
€255€299 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    19 октября 2025
    Сокровище Кипра - мыс Греко (из Ларнаки)
    4.10.2025 мы побывали на экскурсии "Мыс Греко" из Ларнаки с гидом Серго. Одна из дочерей(подросток) решила не присоединяться к экскурсии
    читать дальше

    не смотря на все уговоры,но Серго несколько раз перезванивал и попросил всё-таки постараться её уговорить и в последний момент она к нам присоединилась ☺️
    Серго, огромное спасибо, прежде всего, за человечность, что Вам было важно, чтобы вся семья побывала на этой экскурсии, что Вы это делаете от всей души и с любовью и большим уважением относитесь к своему клиенту. Человеческие качества гида Серго сочетаются с его высоким профессионализмом, любовью к своей работе, знание истории,умение её преподнести и умение контактировать с людьми.
    Если нам посчастливится ещё раз побывать на Кипре, мы с удовольствием поедем на экскурсию с Серго.
    Спасибо за незабываемые эмоции и впечатления ❤️

  • И
    Ирина
    28 сентября 2025
    Сокровище Кипра - мыс Греко (из Ларнаки)
    Чем 100 раз говорить, лучше один раз услышать. Экскурсия Супер!!!
    Серго просто мастер своего дела. Экскурсовод и Человек на все 💯.
    Спасибо большое за прекрасно проведенное время.
    Очень всем советую!
  • Н
    Наталья
    28 сентября 2025
    Сокровище Кипра - мыс Греко (из Ларнаки)
    Прекрасная экскурсия - интересная и замечательно организованная. Серго - великолепный рассказчик, знающий и внимательный гид. Мы узнали много нового и интересного о Кипре, поездка была скорректирована под наши физические ограничения и мы получили искреннее удовольствие. Спасибо, Серго!
  • J
    Julia
    19 мая 2025
    Сокровище Кипра - мыс Греко (из Ларнаки)
    Потрясающая экскурсия с потрясающим гидом Серго!

    На большой удобной машине нам показали красивейшие и живописные места на Кипре. Узнали много интересного,
    читать дальше

    увидели много потаённых уголков. Серго очень внимательный, знающий, веселый и душевный человек. Экскурсия прошла легко и непринужденно, как встреча со старым другом. Получили море положительных эмоций и позитива. А какие чудесные фотографии получились! Мы остались мега довольны и всем советуем экскурсии с Серго!

  • А
    Анна
    3 мая 2025
    Сокровище Кипра - мыс Греко (из Ларнаки)
    Благодарим Серго за эту незабываемую экскурсию! Без гида просто невозможно увидеть столько красот за несколько часов. Серго очень позитивный, общительный,
    читать дальше

    весёлый человек, рассказал и показал нам много интесного. Маршрут прогулки не сложный, подойдёт практически всем. В общем, всем рекомендуем эту экскурсию!

  • С
    Сергей
    4 февраля 2025
    Сокровище Кипра - мыс Греко (из Ларнаки)
    Огромное спасибо Серго за чудесно проведённый день! Он замечательный рассказчик и собеседник, прекрасно разбирающийся в природе и географии Кипра. Серго
    читать дальше

    с большим вниманием относился ко всем нашим просьбам и пожеланиям и с учётом наших физических возможностей при необходимости корректировал маршрут. По дороге он рассказал нам очень много интересного о жизни киприотов. У Серго очень большая и удобная машина и он позаботился о воде и даже фруктах для нас. Мы получили огромное удовольствие!

  • L
    Lev
    10 октября 2024
    Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
    Подбирать экскурсоводов,которые Более свободно владеют русским языком и знают язык этой страны. Хотелось бы сделать круговой маршрут и не возвращаться по одной и той же дороге. По моему мнению цена была завышена и не соответствовала качеству экскурсии.
  • М
    Марина
    25 сентября 2024
    Сокровище Кипра - мыс Греко (из Ларнаки)
    Огромное спасибо чудесному душевному Серго за экскурсию! Серго - великолепный рассказчик, располагает к себе с первой минуты встречи! Создается ощущение,
    читать дальше

    что ты встретил доброго друга, с которым очень легко и комфортно. Мне кажется, просто нет лучшей компании для посещения мыса Греко, чем Серго. Он разработал свои собственные уникальные совсем не утомительные маршруты, знает все самые красивые знаковые местечки, делится множеством фактов из жизни киприотов. И, что немаловажно, делает шикарные фото! Один из самых лучших гидов за все поездки. Спасибо еще раз за день в вашей компании, будем часто вспоминать!

  • А
    Александра
    14 августа 2024
    Сокровище Кипра - мыс Греко (из Ларнаки)
    Для нас поездка с Серго прошла,как встреча со старым добрым другом. Настолько все легко, уютно, с юмором. Сам маршрут максимально
    читать дальше

    комфортный, насыщен потрясающими видами природной красоты Кипра. Мы пара с разной степенью активности, мне сложно куда-то вытащить моего мужчину, но здесь все сложилось))) И уж если ему понравился такой формат, то это дорогого стоит)) Серго - потрясающий рассказчик, интересный собеседник, очень внимателен, моментально считывает настроение. Спасибо огромное за наш день!!!!

  • К
    Кирилл
    27 апреля 2024
    Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
    Нам понравился гид Артур, прекрасный человек! Реально благодарим от души! Очень эрудированный, обладает полной информацией об острове, его жизни и достопримечательностях! Спасибо большое!

