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Сокровище Кипра - мыс Греко (из Ларнаки)

Впечатлиться природой острова на восточном побережье
Отправляемся на самый край острова Кипр — мыс Греко! В этой мини-поездке я объединил локации с кипрских открыток и свои любимые пешие нетуристические тропы.

Вас ждут причудливые ландшафтные образования, чистые воды всех оттенков синего, церковь в греческом стиле и сотни ракурсов для фото. Дополнят впечатления легенды и рассказы о местной жизни.
5
31 отзыв
Сокровище Кипра - мыс Греко (из Ларнаки)
Сокровище Кипра - мыс Греко (из Ларнаки)
Сокровище Кипра - мыс Греко (из Ларнаки)

Описание экскурсии

Дружеская экскурсия

Дорога до мыса Греко и между самыми живописными уголками этого района пройдет под мои рассказы по вашим интересам. Вы услышите главное об истории и географии Кипра. Поймете, почему и как он разделен. Узнаете, что здесь выращивают и производят. Я с радостью расскажу об острове глазами местных, подскажу, что и где попробовать из яркой кипрской кухни.

Красоты мыса Греко — известные и не только

  • Мост Любви — символ Кипра с открыток. Вдоволь пофотографируемся и обсудим, чем славится удивительная природная арка
  • Морские пещеры и гроты. Исследовать их изнутри или полюбоваться сверху? Вы выберете сами, но в любом случае насладитесь видами Средиземноморья — вода здесь особенно чистая
  • Церковь Анаргири — белоснежная и с голубой крышей, она возвышается над лагуной и хранит любопытную легенду
  • Пешеходная прогулка. Ближе к концу экскурсии приготовьтесь к несложному пешему маршруту (около 40 минут), который приведёт нас на обзорную площадку с фантастическими пейзажами. Это почти секретное место, куда не возят туристические группы. Вечером вы встретите здесь лучший кипрский закат, утром — впечатлитесь уединенностью заповедного уголка

Организационные детали

  • Экскурсия пройдет на автомобиле Nissan Serena. В машине для вас всегда есть вода
  • Если вы заказываете экскурсию на утреннее время, то будет возможность отдохнуть на чудесном пляже
  • Возьмите с собой удобную обувь

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серго
Серго — ваш гид в Ларнаке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 219 туристов
Добро пожаловать на Кипр. Меня зовут Серго. Я уже много лет живу на Кипре. Сам очень люблю путешествовать и прекрасно понимаю, что важно для гостей нашего острова. Также много лет занимаюсь организацией туров по острову: в первую очередь это маршруты, посвященные дивной природе Кипра. Провожу экскурсии на русском и английском языках.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
4
3
2
1
Н
Прекрасная экскурсия - интересная и замечательно организованная. Серго - великолепный рассказчик, знающий и внимательный гид. Мы узнали много нового и интересного о Кипре, поездка была скорректирована под наши физические ограничения и мы получили искреннее удовольствие. Спасибо, Серго!
Прекрасная экскурсия - интересная и замечательно организованная. Серго - великолепный рассказчик, знающий и внимательный гид. Мы
Прекрасная экскурсия - интересная и замечательно организованная. Серго - великолепный рассказчик, знающий и внимательный гид. Мы
Прекрасная экскурсия - интересная и замечательно организованная. Серго - великолепный рассказчик, знающий и внимательный гид. Мы
Прекрасная экскурсия - интересная и замечательно организованная. Серго - великолепный рассказчик, знающий и внимательный гид. Мы
Прекрасная экскурсия - интересная и замечательно организованная. Серго - великолепный рассказчик, знающий и внимательный гид. Мы
Прекрасная экскурсия - интересная и замечательно организованная. Серго - великолепный рассказчик, знающий и внимательный гид. Мы
Прекрасная экскурсия - интересная и замечательно организованная. Серго - великолепный рассказчик, знающий и внимательный гид. Мы
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М
Огромное спасибо чудесному душевному Серго за экскурсию! Серго - великолепный рассказчик, располагает к себе с первой минуты встречи! Создается ощущение, что ты встретил доброго друга, с которым очень легко и
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комфортно. Мне кажется, просто нет лучшей компании для посещения мыса Греко, чем Серго. Он разработал свои собственные уникальные совсем не утомительные маршруты, знает все самые красивые знаковые местечки, делится множеством фактов из жизни киприотов. И, что немаловажно, делает шикарные фото! Один из самых лучших гидов за все поездки. Спасибо еще раз за день в вашей компании, будем часто вспоминать!

Огромное спасибо чудесному душевному Серго за экскурсию! Серго - великолепный рассказчик, располагает к себе с первой
Огромное спасибо чудесному душевному Серго за экскурсию! Серго - великолепный рассказчик, располагает к себе с первой
Огромное спасибо чудесному душевному Серго за экскурсию! Серго - великолепный рассказчик, располагает к себе с первой
Огромное спасибо чудесному душевному Серго за экскурсию! Серго - великолепный рассказчик, располагает к себе с первой
Огромное спасибо чудесному душевному Серго за экскурсию! Серго - великолепный рассказчик, располагает к себе с первой
Огромное спасибо чудесному душевному Серго за экскурсию! Серго - великолепный рассказчик, располагает к себе с первой
Огромное спасибо чудесному душевному Серго за экскурсию! Серго - великолепный рассказчик, располагает к себе с первой
Огромное спасибо чудесному душевному Серго за экскурсию! Серго - великолепный рассказчик, располагает к себе с первой+2
Огромное спасибо чудесному душевному Серго за экскурсию! Серго - великолепный рассказчик, располагает к себе с первой
Огромное спасибо чудесному душевному Серго за экскурсию! Серго - великолепный рассказчик, располагает к себе с первой
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Татьяна
Эта экскурсия просто супер! Нас участвовало в ней 4 человек: я, супруг, дочь 23 года и дочь 6 лет. Всем нам было очень интересно, познавательно, прекрасные виды. Мы в восторге
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от увиденного. Гид Серго прекрасно организовал и провёл эту экскурсию, учитывая климатические условия (жару) и возраст самого юного участника. Также устроил пикник с разнообразием фруктов, холодная бутылированная вода в достатке. На машине под кондиционером, под рассказы о жизни, климате, природе, истории Кипра и Ларнаки и т. д. Мы даже не заметили как промчались 4 часа и нам нужно было возвращаться в порт на наш круизный корабль. Серго нас забрал из порта в оговоренное время и также довёз до порта. Всё было очень здорово, душевно, интересно! Очень довольны! Спасибо!!!

Эта экскурсия просто супер! Нас участвовало в ней 4 человек: я, супруг, дочь 23 года и
Эта экскурсия просто супер! Нас участвовало в ней 4 человек: я, супруг, дочь 23 года и
Эта экскурсия просто супер! Нас участвовало в ней 4 человек: я, супруг, дочь 23 года и
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Анета
Если вы любите природу, красивые виды, морские пейзажи Вам просто необходима эта поездка! Были под огромным впечатлением от нереальной красоты, ярких впечатлений, незабываемого общения! Очень и очень приятный гид Серго:
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внимательный, заботливый, ответит на все ваши вопросы; человек, который влюблён в природу и те места, которые Вам показывает! Это тот день когда вы станете друзьями с Серго и той красотой, которую увидите:) Путешествовали семьей 13.01.2022: 2 взрослых, 2 подростка и ребёнок. Остались все и всем довольны от девятилетнего ребёнка и взрослых подростков до искушённых путешествиями взрослых!

Если вы любите природу, красивые виды, морские пейзажи Вам просто необходима эта поездка! Были под огромным
Если вы любите природу, красивые виды, морские пейзажи Вам просто необходима эта поездка! Были под огромным
Если вы любите природу, красивые виды, морские пейзажи Вам просто необходима эта поездка! Были под огромным
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Александра
Для нас поездка с Серго прошла,как встреча со старым добрым другом. Настолько все легко, уютно, с юмором. Сам маршрут максимально комфортный, насыщен потрясающими видами природной красоты Кипра. Мы пара с
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разной степенью активности, мне сложно куда-то вытащить моего мужчину, но здесь все сложилось))) И уж если ему понравился такой формат, то это дорогого стоит)) Серго - потрясающий рассказчик, интересный собеседник, очень внимателен, моментально считывает настроение. Спасибо огромное за наш день!!!!

Для нас поездка с Серго прошла,как встреча со старым добрым другом. Настолько все легко, уютно, с
Для нас поездка с Серго прошла,как встреча со старым добрым другом. Настолько все легко, уютно, с
Для нас поездка с Серго прошла,как встреча со старым добрым другом. Настолько все легко, уютно, с
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Сергей
Огромное спасибо Серго за чудесно проведённый день! Он замечательный рассказчик и собеседник, прекрасно разбирающийся в природе и географии Кипра. Серго с большим вниманием относился ко всем нашим просьбам и пожеланиям
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и с учётом наших физических возможностей при необходимости корректировал маршрут. По дороге он рассказал нам очень много интересного о жизни киприотов. У Серго очень большая и удобная машина и он позаботился о воде и даже фруктах для нас. Мы получили огромное удовольствие!

Огромное спасибо Серго за чудесно проведённый день! Он замечательный рассказчик и собеседник, прекрасно разбирающийся в природе
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