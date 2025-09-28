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от увиденного. Гид Серго прекрасно организовал и провёл эту экскурсию, учитывая климатические условия (жару) и возраст самого юного участника. Также устроил пикник с разнообразием фруктов, холодная бутылированная вода в достатке. На машине под кондиционером, под рассказы о жизни, климате, природе, истории Кипра и Ларнаки и т. д. Мы даже не заметили как промчались 4 часа и нам нужно было возвращаться в порт на наш круизный корабль. Серго нас забрал из порта в оговоренное время и также довёз до порта. Всё было очень здорово, душевно, интересно! Очень довольны! Спасибо!!!