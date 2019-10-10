4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Общение с осликами и верблюдами

Между Ларнакой и Лимассолом есть парки, в которых смелые дети могут прокатиться на ослах и верблюдах. В Парке осликов вам предложат попробовать свежее ослиное молоко и увезти от сюда косметику на его основе. А в Парке верблюдов вы узнаете, как относятся к этим животным на Кипре, и пообщаетесь с ними: «кораблей пустыни» можно гладить и кормить. В этом парке есть и другие животные, а ещё самый настоящий «Ноев Ковчег»!

Птичий щебет

В Парке птиц водится огромное количество видов пернатых: журавли, эму, туканы, ибисы, совы, орлы, павлины, фазаны и воробьи с острова Яба, лебеди и фламинго. Но и это не все обитатели — на территории есть и хищники вроде крокодилов и львов, индийские олени и жирафы, и даже кипрские кролики. А главное развлечение парка — шоу попугаев с участием белой совы!

Магия воды

Если дети обожают подводный мир, то вам прямая дорога в океанариум в Протарасе, где можно понаблюдать за экзотическими рыбками и морскими животными (там есть даже пингвины!). Также в Протарасе проходит шоу танцующих фонтанов, которое наверняка понравится и взрослым просто потому, что это красиво: струи движутся в такт музыке, с горы льётся огненная лава, а в небе полыхают отсветы лазера.

Примерить роль ботаника

Почувствовать себя настоящими исследователями дети могут в Парке лекарственных трав. Это абсолютно уникальное место, где выращиваются целебные растения: шалфей, зверобой, лаванда, орегано и розмарин. Из них здесь делают травяные сборы, косметику, экологичную еду и эфирные масла. Ребята научатся разбираться в лечебных растениях и прогуляются по зелёному лабиринту!