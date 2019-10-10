4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие для любопытных: знакомство с животными, птицами, растениями и водными забавами Кипра

Елена
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Елена – ваш гид
На Кипре есть много прекрасных тематических парков развлечений, о которых не все знают.

Сделайте подарок себе и своему ребенку, посетив за одну экскурсию сразу несколько интересных мест, где можно пообщаться с животными, узнать о мире лекарственных трав и растений, насладиться аква-представлениями и шоу попугаев.

Начать мы сможем из любой точки Кипра, по дороге я расскажу вам об истории и культуре острова.

Скучно не будет никому!
270 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
4.5
Веселый день для всей семьи в парке развлечений
Веселый день для всей семьи в парке развлечений

Что вас ожидает

Общение с осликами и верблюдами
Между Ларнакой и Лимассолом есть парки, в которых смелые дети могут прокатиться на ослах и верблюдах. В Парке осликов вам предложат попробовать свежее ослиное молоко и увезти от сюда косметику на его основе. А в Парке верблюдов вы узнаете, как относятся к этим животным на Кипре, и пообщаетесь с ними: «кораблей пустыни» можно гладить и кормить. В этом парке есть и другие животные, а ещё самый настоящий «Ноев Ковчег»!

Птичий щебет
В Парке птиц водится огромное количество видов пернатых: журавли, эму, туканы, ибисы, совы, орлы, павлины, фазаны и воробьи с острова Яба, лебеди и фламинго. Но и это не все обитатели — на территории есть и хищники вроде крокодилов и львов, индийские олени и жирафы, и даже кипрские кролики. А главное развлечение парка — шоу попугаев с участием белой совы!

Магия воды
Если дети обожают подводный мир, то вам прямая дорога в океанариум в Протарасе, где можно понаблюдать за экзотическими рыбками и морскими животными (там есть даже пингвины!). Также в Протарасе проходит шоу танцующих фонтанов, которое наверняка понравится и взрослым просто потому, что это красиво: струи движутся в такт музыке, с горы льётся огненная лава, а в небе полыхают отсветы лазера.

Примерить роль ботаника
Почувствовать себя настоящими исследователями дети могут в Парке лекарственных трав. Это абсолютно уникальное место, где выращиваются целебные растения: шалфей, зверобой, лаванда, орегано и розмарин. Из них здесь делают травяные сборы, косметику, экологичную еду и эфирные масла. Ребята научатся разбираться в лечебных растениях и прогуляются по зелёному лабиринту!

Организационные детали

  • Входные билеты в парки оплачиваются дополнительно.
  • Точный маршрут мы с вами составим вместе, выбрав те парки, которые заинтересуют вас больше всего!
  • В стоимость экскурсии входит трансфер из любого города Кипра (Лимассол, Ларнака, Никосия). Трансфер из Пафоса возможен с доплатой 60€.
Веселый день для всей семьи в парке развлечений
Веселый день для всей семьи в парке развлечений
Веселый день для всей семьи в парке развлечений
Веселый день для всей семьи в парке развлечений
Веселый день для всей семьи в парке развлечений
Веселый день для всей семьи в парке развлечений
Веселый день для всей семьи в парке развлечений
Веселый день для всей семьи в парке развлечений
Веселый день для всей семьи в парке развлечений

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Всем добрый день! Разрешите представиться: меня зовут Елена. На Кипре живу с 1999 года. Интеллигентная, образованная, веселая, обаятельная. Я закончила Европейский Университет Кипра, факультет EuropeanStudies (Европоведение), и Университет Никосии - степень Магистра InternationalRelations (международные отношения). 12 лет я работаю журналистом в газете Вестник Кипра. Пишу о Кипре, его истории, христианских святынях, римско-греческом наследии острова, его традициях и культуре... Я хорошо знаю и люблю Кипр. Много лет работаю гидом, свою работу обожаю. Отправившись на экскурсии со мной, вы узнаете о кипрской и европейской истории, об истории язычества и христианства, услышите мифы Древней Греции и в итоге влюбитесь в этот прекрасный остров!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 октября 2019
Прекрасная экскурсия! Все участники получили удовольствие. Спасибо Елене!
26 мая 2019
Ездили на экскурсию с Еленой в конце мая. Посетили Camel Park, д. Лефкара и парк Осликов (Golden Donkeys Farm). Ребенку 4.5 года и взрослым все понравилось. Елена интересно и доступно рассказала об истории Кипра, традициях Киприотов, современной жизни острова. А еще был очень вкусный обед в семейной таверне (самый вкусный Мезе, который мы пробовали на Кипре). Спасибо!
8 мая 2019
Когда у вас двое детей 4 лет и меньше года, а море на Кипре еще холодное, экскурсия с индивидуальным гидом-это спасение, чтоб не умереть со скуки в отеле)) А если серьёзно -большое спасибо Елене за наш динамичный трип, в котором мы всей семей успели получить позитивные эмоции и яркие впечатления и открыли для себя новый Кипр, куда хочется приехать снова! Респект за микрофон в машине- вот такие мелочи отличают профессионала от всех остальных! Все четко, с учетом наших пожеланий, максимум интересной информации, одним словом, рекомендуем👍👍
25 сентября 2018
Удобно что маршрут построен индивидуально с учетом наших пожеланий. Помимо основного маршрута по нашему желанию продегустировали блюда местной кухни, купили местных продуктов. С нами были маленькие дети и все остались довольны - и они и мы.

Елена проводит ещё 2 экскурсии

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