Индивидуальная
до 4 чел.
Кипр за 1 день: история, мифы, кухня и природа из Лимассола
Вас ждет незабываемое путешествие по Кипру: от греческих мифов до вкуса местной кухни. Все это за один насыщенный день
Начало: У вашего отеля
14 сен в 09:00
15 сен в 08:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Поездка по Кипру с записью видеоклипа
Погрузитесь в атмосферу Кипра, выбирая места для посещения. Вас ждут древние церкви, водопады и горы, а также незабываемый видеоклип о вашем путешествии
Начало: В удобном для вас месте
Сегодня в 17:00
15 сен в 10:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровище Кипра - мыс Греко: открытки, легенды и секретные тропы
Погрузитесь в мир кипрских легенд и неповторимых пейзажей на экскурсии к мысу Греко. Живописные уголки и уникальные фото вас ждут
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
€299 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Ларнаке в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ларнаке
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ларнаке
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Ларнаке в сентябре 2025
Сейчас в Ларнаке в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 400. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Ларнаке (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 41 ⭐ отзыв, цены от €250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь