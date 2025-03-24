3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Начните своё путешествие с храма Святого Лазаря, где
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Посещение святых мест
- 🕍 Уникальные христианские реликвии
- 🖼 Чудотворные иконы
- 📜 Исторические предания
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 🍷 Бесплатная дегустация вина
Что можно увидеть
- Храм Святого Лазаря
- Монастырь Святой Фёклы
- Церковь Святых Киприана и Иустины
- Царский монастырь Киккос
- Монастырь Троодитисса
- Церковь Святого Креста
Описание экскурсии
Храм Святого Лазаря
Экскурсия начинается с посещения главного достояния Ларнаки — храма святого Лазаря, который был построен на деньги византийского императора Льва VI Мудрого. Вы осмотрите храм снаружи и внутри, узнаете его историю и предания, увидите чудотворную икону и прикоснётесь к мощам Святого Лазаря, которого, по преданию, воскресил Иисус Христос.
Монастырь Святой Фёклы
В живописнейшем районе недалеко от деревни Мосфилоти вы побываете в действующем женском монастыре, где можно набрать целебной воды и глины, которая помогает при кожных заболеваниях. Вы услышите о жизни раннехристианской Святой Фёклы и её необыкновенном даре.
Церковь Святых Киприана и Иустины
Эта церковь посвящена одним из самых почитаемых во всём христианском мире святым, которые предохраняли всех просящих от сглаза. По нашей просьбе священник прочитает молитву о снятии порчи, и вы сможете приложиться к святым мощам: считается, что они защищают от любого злого слова и дурного влияния посторонних людей.
Царский монастырь Киккос
Вы отправитесь в горы Троодос, где посетите ставропигиальный монастырь, посвященный пресвятой богородице Киккской. Вы узнаете историю этого места и увидите икону, которая, по преданию, была написана апостолом Лукой ещё при земной жизни Богородицы. В ризнице монастыря вы сможете прикоснуться к мощам сразу нескольких святых — св. Николая, св. Пантелеймона, ап. Луки, Иоанна Крестителя и многих других.
Монастырь Троодитисса
Здесь вас ждёт чудотворная икона, помогающая от многих болезней, в том числе от бесплодия, и пояс, который одевается нуждающимся в чадорождении. О местном чуде ходит много историй: священник читает молитву, и… через год или два люди возвращаются с детьми и присылают свои благодарности. А после вы спуститесь в деревню Омодос и посетите Церковь Святого Креста, где хранятся узы Христовы — кусочек верёвки, которой был привязан Иисус при распятии. В деревне вы также продегустируете кипрские вина и посмотрите на старый винный пресс.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле. Транспортные расходы включены в стоимость.
- По дороге из Киккоса в Троодитисса мы сможем пообедать в горном местечке Продромос (обед не входит в стоимость экскурсии).
- Дегустация вина бесплатная.
- В Монастыре Троодитисса по желанию вы можете пройти обряд надевания пояса. Но здесь присутствует одно очень важное условие: нуждающиеся должны быть венчаны, или же обвенчаться в ближайшее время после надевания пояса.