3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Кипр - остров, где каждый камень пропитан историей и духовностью. Экскурсия «Святыни Кипра» приглашает вас на встречу с самыми значимыми религиозными местами Ларнаки.Начните своё путешествие с храма Святого Лазаря, где

вас ожидает встреча с чудотворной иконой и мощами воскрешённого Лазаря. Продолжите маршрут в монастырь Святой Фёклы, где можно набрать целебной воды, и узнайте о жизни этой раннехристианской святой. В церкви Святых Киприана и Иустины вы сможете приложиться к святым мощам, защищающим от злых слов. Посещение монастыря Киккос откроет перед вами историю одной из самых почитаемых икон, написанной апостолом Лукой. Завершит ваш путь монастырь Троодитисса с его чудотворной иконой и поясом для тех, кто мечтает о детях. Эта экскурсия - не просто путешествие по красивым местам, это погружение в мир кипрской духовности и традиций

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Храм Святого Лазаря

Экскурсия начинается с посещения главного достояния Ларнаки — храма святого Лазаря, который был построен на деньги византийского императора Льва VI Мудрого. Вы осмотрите храм снаружи и внутри, узнаете его историю и предания, увидите чудотворную икону и прикоснётесь к мощам Святого Лазаря, которого, по преданию, воскресил Иисус Христос.

Монастырь Святой Фёклы

В живописнейшем районе недалеко от деревни Мосфилоти вы побываете в действующем женском монастыре, где можно набрать целебной воды и глины, которая помогает при кожных заболеваниях. Вы услышите о жизни раннехристианской Святой Фёклы и её необыкновенном даре.

Церковь Святых Киприана и Иустины

Эта церковь посвящена одним из самых почитаемых во всём христианском мире святым, которые предохраняли всех просящих от сглаза. По нашей просьбе священник прочитает молитву о снятии порчи, и вы сможете приложиться к святым мощам: считается, что они защищают от любого злого слова и дурного влияния посторонних людей.

Царский монастырь Киккос

Вы отправитесь в горы Троодос, где посетите ставропигиальный монастырь, посвященный пресвятой богородице Киккской. Вы узнаете историю этого места и увидите икону, которая, по преданию, была написана апостолом Лукой ещё при земной жизни Богородицы. В ризнице монастыря вы сможете прикоснуться к мощам сразу нескольких святых — св. Николая, св. Пантелеймона, ап. Луки, Иоанна Крестителя и многих других.

Монастырь Троодитисса

Здесь вас ждёт чудотворная икона, помогающая от многих болезней, в том числе от бесплодия, и пояс, который одевается нуждающимся в чадорождении. О местном чуде ходит много историй: священник читает молитву, и… через год или два люди возвращаются с детьми и присылают свои благодарности. А после вы спуститесь в деревню Омодос и посетите Церковь Святого Креста, где хранятся узы Христовы — кусочек верёвки, которой был привязан Иисус при распятии. В деревне вы также продегустируете кипрские вина и посмотрите на старый винный пресс.

Организационные детали