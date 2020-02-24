3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Побывать в 5 главных святых местах острова на автомобильной экскурсии

Михаил
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Михаил – ваш гид
Кипр — место, которое славится своими благословенными местами: в этом путешествии вы откроете для себя главные из них.

Вас ждут живописная дорога, христианские реликвии, чудотворные иконы, предания о жизни самых почитаемых святых и рассказы об истории каждого монастыря, храма и церкви.
250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Святыни Кипра
Святыни Кипра

Что вас ожидает

Храм Святого Лазаря
Экскурсия начинается с посещения главного достояния Ларнаки — храма святого Лазаря, который был построен на деньги византийского императора Льва VI Мудрого. Вы осмотрите храм снаружи и внутри, узнаете его историю и предания, увидите чудотворную икону и прикоснётесь к мощам Святого Лазаря, которого, по преданию, воскресил Иисус Христос.

Монастырь Святой Фёклы
В живописнейшем районе недалеко от деревни Мосфилоти вы побываете в действующем женском монастыре, где можно набрать целебной воды и глины, которая помогает при кожных заболеваниях. Вы услышите о жизни раннехристианской Святой Фёклы и её необыкновенном даре.

Церковь Святых Киприана и Иустины
Эта церковь посвящена одним из самых почитаемых во всём христианском мире святым, которые предохраняли всех просящих от сглаза. По нашей просьбе священник прочитает молитву о снятии порчи, и вы сможете приложиться к святым мощам: считается, что они защищают от любого злого слова и дурного влияния посторонних людей.

Царский монастырь Киккос
Вы отправитесь в горы Троодос, где посетите ставропигиальный монастырь, посвященный пресвятой богородице Киккской. Вы узнаете историю этого места и увидите икону, которая, по преданию, была написана апостолом Лукой ещё при земной жизни Богородицы. В ризнице монастыря вы сможете прикоснуться к мощам сразу нескольких святых — св. Николая, св. Пантелеймона, ап. Луки, Иоанна Крестителя и многих других.

Монастырь Троодитисса
Здесь вас ждёт чудотворная икона, помогающая от многих болезней, в том числе от бесплодия, и пояс, который одевается нуждающимся в чадорождении. О местном чуде ходит много историй: священник читает молитву, и… через год или два люди возвращаются с детьми и присылают свои благодарности. А после вы спуститесь в деревню Омодос и посетите Церковь Святого Креста, где хранятся узы Христовы — кусочек верёвки, которой был привязан Иисус при распятии. В деревне вы также продегустируете кипрские вина и посмотрите на старый винный пресс.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • По дороге из Киккоса в Троодитисса мы сможем пообедать в горном местечке Продромос (обед не входит в стоимость экскурсии).
  • Дегустация вина бесплатная.
  • В Монастыре Троодитисса по желанию вы можете пройти обряд надевания пояса. Но здесь присутствует одно очень важное условие: нуждающиеся должны быть венчаны, или же обвенчаться в ближайшее время после надевания пояса.
Святыни Кипра
Святыни Кипра
Святыни Кипра
Святыни Кипра
Святыни Кипра
Святыни Кипра
Святыни Кипра
Святыни Кипра
Святыни Кипра

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Михаил
Михаил
Меня зовут Михаил. Мне 51 год, я являюсь сертифицированным гидом-экскурсоводом, а это значит, что я профессионал. Я специализируюсь практически по всем темам: история, археология, религия, гастрономия, виноделие и т.д. Мой подход к экскурсиям в первую очередь заключается в подаче правильной информации, заключенной в интересный рассказ. А чем я отличаюсь от других гидов — своеобразностью, у каждого гида своё лицо и своя методика постановки экскурсии, но в пределах общенормативной техники проведения.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

24 февраля 2020
Экскурсия прошла на одном дыхании, красивые места острова. Магия свежего горного воздуха, цветущего миндаля это запомнится навсегда. Спасибо Вам, Михаил за такой прекрасный день. Вы молодец, нам все понравилось
21 апреля 2019
Хотим выразить огромную благодарность Михаилу за отличную экскурсию по святым местам Кипра. Мы узнали историю Кипра, основные и знаковые для Кипра исторические события, много интересных и незнакомых нам фактов. Посетили знаменитые святые места Кипра, были поражены красотами церквей и монастырей.
Огромное спасибо Михаилу за организацию, четко продуманный маршрут и изложение материала доступно и интересно для восприятия.
Первое посещение Кипра оставило приятные эмоции и незабываемые впечатления!
12 октября 2018
Огромное спасибо, Михаилу!!!! Очень интересно, познавательно, ответил на все вопросы, рассказал обо всем, что было интересно! Прекрасный Водитель!!!! Экскурсия у нас была непростая, надо было за небольшой промежуток времени, объездить и посмотреть несколько мест и это при наличии трёх детей, успели все!!!! Дети и взрослые слушали открыв рты!!!!

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