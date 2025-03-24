3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Святыни Кипра

Погрузитесь в мир духовности и истории с экскурсией по святыням Кипра. Вас ждут уникальные храмы, монастыри и чудотворные иконы
Кипр - остров, где каждый камень пропитан историей и духовностью. Экскурсия «Святыни Кипра» приглашает вас на встречу с самыми значимыми религиозными местами Ларнаки.

Начните своё путешествие с храма Святого Лазаря, где
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вас ожидает встреча с чудотворной иконой и мощами воскрешённого Лазаря.

Продолжите маршрут в монастырь Святой Фёклы, где можно набрать целебной воды, и узнайте о жизни этой раннехристианской святой. В церкви Святых Киприана и Иустины вы сможете приложиться к святым мощам, защищающим от злых слов.

Посещение монастыря Киккос откроет перед вами историю одной из самых почитаемых икон, написанной апостолом Лукой.

Завершит ваш путь монастырь Троодитисса с его чудотворной иконой и поясом для тех, кто мечтает о детях.

Эта экскурсия - не просто путешествие по красивым местам, это погружение в мир кипрской духовности и традиций

5
5 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Посещение святых мест
  • 🕍 Уникальные христианские реликвии
  • 🖼 Чудотворные иконы
  • 📜 Исторические предания
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 🍷 Бесплатная дегустация вина
Святыни Кипра
Святыни Кипра
Святыни Кипра

Что можно увидеть

  • Храм Святого Лазаря
  • Монастырь Святой Фёклы
  • Церковь Святых Киприана и Иустины
  • Царский монастырь Киккос
  • Монастырь Троодитисса
  • Церковь Святого Креста

Описание экскурсии

Храм Святого Лазаря

Экскурсия начинается с посещения главного достояния Ларнаки — храма святого Лазаря, который был построен на деньги византийского императора Льва VI Мудрого. Вы осмотрите храм снаружи и внутри, узнаете его историю и предания, увидите чудотворную икону и прикоснётесь к мощам Святого Лазаря, которого, по преданию, воскресил Иисус Христос.

Монастырь Святой Фёклы

В живописнейшем районе недалеко от деревни Мосфилоти вы побываете в действующем женском монастыре, где можно набрать целебной воды и глины, которая помогает при кожных заболеваниях. Вы услышите о жизни раннехристианской Святой Фёклы и её необыкновенном даре.

Церковь Святых Киприана и Иустины

Эта церковь посвящена одним из самых почитаемых во всём христианском мире святым, которые предохраняли всех просящих от сглаза. По нашей просьбе священник прочитает молитву о снятии порчи, и вы сможете приложиться к святым мощам: считается, что они защищают от любого злого слова и дурного влияния посторонних людей.

Царский монастырь Киккос

Вы отправитесь в горы Троодос, где посетите ставропигиальный монастырь, посвященный пресвятой богородице Киккской. Вы узнаете историю этого места и увидите икону, которая, по преданию, была написана апостолом Лукой ещё при земной жизни Богородицы. В ризнице монастыря вы сможете прикоснуться к мощам сразу нескольких святых — св. Николая, св. Пантелеймона, ап. Луки, Иоанна Крестителя и многих других.

Монастырь Троодитисса

Здесь вас ждёт чудотворная икона, помогающая от многих болезней, в том числе от бесплодия, и пояс, который одевается нуждающимся в чадорождении. О местном чуде ходит много историй: священник читает молитву, и… через год или два люди возвращаются с детьми и присылают свои благодарности. А после вы спуститесь в деревню Омодос и посетите Церковь Святого Креста, где хранятся узы Христовы — кусочек верёвки, которой был привязан Иисус при распятии. В деревне вы также продегустируете кипрские вина и посмотрите на старый винный пресс.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • По дороге из Киккоса в Троодитисса мы сможем пообедать в горном местечке Продромос (обед не входит в стоимость экскурсии).
  • Дегустация вина бесплатная.
  • В Монастыре Троодитисса по желанию вы можете пройти обряд надевания пояса. Но здесь присутствует одно очень важное условие: нуждающиеся должны быть венчаны, или же обвенчаться в ближайшее время после надевания пояса.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваш гид в Ларнаке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 73 туристов
Я являюсь сертифицированным гидом-экскурсоводом, а это значит, что я профессионал. Я специализируюсь практически по всем темам: история, археология, религия, гастрономия, виноделие и т. д. Мой подход к экскурсиям в первую
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очередь заключается в подаче правильной информации, заключенной в интересный рассказ. А чем я отличаюсь от других гидов — своеобразностью, у каждого гида своё лицо и своя методика постановки экскурсии, но в пределах общенормативной техники проведения.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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1
К
Михаил показал себя интеллигентным гидом, с тонким чувством юмора. Великолепно знает историю Кипра, легенды Древней Греции и современный лад киприотов. По нашим пожеланиям сделал индивидуальный тур. Михаил, благодарим вас! Удачи и хороших новых гостей.
Михаил показал себя интеллигентным гидом, с тонким чувством юмора. Великолепно знает историю Кипра, легенды Древней Греции
Михаил показал себя интеллигентным гидом, с тонким чувством юмора. Великолепно знает историю Кипра, легенды Древней Греции
Михаил показал себя интеллигентным гидом, с тонким чувством юмора. Великолепно знает историю Кипра, легенды Древней Греции
Михаил показал себя интеллигентным гидом, с тонким чувством юмора. Великолепно знает историю Кипра, легенды Древней Греции
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Елена
Хотим выразить огромную благодарность Михаилу за отличную экскурсию по святым местам Кипра. Мы узнали историю Кипра, основные и знаковые для Кипра исторические события, много интересных и незнакомых нам фактов. Посетили
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знаменитые святые места Кипра, были поражены красотами церквей и монастырей.
Огромное спасибо Михаилу за организацию, четко продуманный маршрут и изложение материала доступно и интересно для восприятия.
Первое посещение Кипра оставило приятные эмоции и незабываемые впечатления!

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М
Огромное спасибо, Михаилу!!!! Очень интересно, познавательно, ответил на все вопросы, рассказал обо всем, что было интересно! Прекрасный Водитель!!!! Экскурсия у нас была непростая, надо было за небольшой промежуток времени, объездить и посмотреть несколько мест и это при наличии трёх детей, успели все!!!! Дети и взрослые слушали открыв рты!!!!
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ю
Экскурсия прошла на одном дыхании, красивые места острова. Магия свежего горного воздуха, цветущего миндаля это запомнится навсегда. Спасибо Вам, Михаил за такой прекрасный день. Вы молодец, нам все понравилось
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Анна
Мы провели с Михаилом отличное путешествие по монастырям Кипра. Михаил рассказал очень много интересного, мы сумели погрузиться в особый мир. Спасибо!
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Входит в следующие категории Ларнаки

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