Михаил проводит ещё 2 экскурсии

Добро пожаловать на северный Кипр! Здесь вас ждёт путешествие по древнему городу Фамагуста с его узкими улочками и башней Отелло.Вы увидите собор, превращённый в мечеть, и прогуляетесь вдоль развалин крупнейшего

полиса эллинистической эпохи. Также посетите монастырь апостола Варнавы и узнаете о его роли в истории православия на Кипре. Византийский музей икон и церковных реликвий откроет вам свои двери, а собор св. Петра и Павла и церковь св. Георгия дополнят религиозный маршрут

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Какой же Кипр без монастырей!

Во время этого большого путешествия вы побываете в нескольких знаковых религиозных местах. Увидите монастырь апостола Варнавы, построенный на месте погребения ближайшего друга Христа, который принёс православие на Кипр. В этом монастыре вы также заглянете в византийский музей икон и церковных реликвий. Кроме того, в программе собор св. Петра и Павла и греческая церковь св. Георгия.

Античный дух Саламина

Саламин когда-то был богатейшим средиземноморским портом и самым мощным полисом эллинистического Кипра. Этот археологический комплекс встретит вас обширными руинами и развалинами: вы увидите скульптуры, древнегреческий театр и гимнасий, а я расскажу вам о богатом прошлом этого места.

Незаурядная Фамагуста

Крупнейший город Кипра, где располагался античный город Арсиноя, а затем рыбацкое поселение. Вы услышите о героических днях, когда город не сдался турецкому султану. Узнаете, что здесь делал Ричард Львиное Сердце и где Отелло задушил Дездемону. А также прогуляетесь по средневековым улочкам и увидите собор св. Николая, напоминающий Нотр-Дам де Реймс, только с минаретом — в 16 веке этот собор стал мечетью.

Организационные детали