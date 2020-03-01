Михаил проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Какой же Кипр без монастырей!

Во время этого большого путешествия вы побываете в нескольких знаковых религиозных местах. Увидите монастырь апостола Варнавы, построенный на месте погребения ближайшего друга Христа, который принёс православие на Кипр. В этом монастыре вы также заглянете в византийский музей икон и церковных реликвий. Кроме того, в программе собор св. Петра и Павла и греческая церковь св. Георгия.

Античный дух Саламина

Саламин когда-то был богатейшим средиземноморским портом и самым мощным полисом эллинистического Кипра. Этот археологический комплекс встретит вас обширными руинами и развалинами: вы увидите скульптуры, древнегреческий театр и гимнасий, а я расскажу вам о богатом прошлом этого места.

Незаурядная Фамагуста

Крупнейший город Кипра, где располагался античный город Арсиноя, а затем рыбацкое поселение. Вы услышите о героических днях, когда город не сдался турецкому султану. Узнаете, что здесь делал Ричард Львиное Сердце и где Отелло задушил Дездемону. А также прогуляетесь по средневековым улочкам и увидите собор св. Николая, напоминающий Нотр-Дам де Реймс, только с минаретом — в 16 веке этот собор стал мечетью.