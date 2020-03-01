Михаил проводит ещё 2 экскурсии

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Город-крепость Фамагуста, собор-мечеть, античный Саламин и монастырь апостола Варнавы

Михаил
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Михаил – ваш гид
Добро пожаловать на север острова! Здесь вы побываете в древнем городе Фамагуста: прогулка по узким улочкам выведет вас к башне Отелло, а я расскажу о героическом прошлом города.

Вы увидите собор, превращённый в мечеть, и пройдёте вдоль развалин крупнейшего полиса эллинистической эпохи Кипра.

А также посетите монастырь основателя кипрской православной церкви и откроете для себя необыкновенные истории этой части острова.
249 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Изюминки северного Кипра
Изюминки северного Кипра

Что вас ожидает

Какой же Кипр без монастырей!
Во время этого большого путешествия вы побываете в нескольких знаковых религиозных местах. Увидите монастырь апостола Варнавы, построенный на месте погребения ближайшего друга Христа, который принёс православие на Кипр. В этом монастыре вы также заглянете в византийский музей икон и церковных реликвий. Кроме того, в программе собор св. Петра и Павла и греческая церковь св. Георгия.

Античный дух Саламина
Саламин когда-то был богатейшим средиземноморским портом и самым мощным полисом эллинистического Кипра. Этот археологический комплекс встретит вас обширными руинами и развалинами: вы увидите скульптуры, древнегреческий театр и гимнасий, а я расскажу вам о богатом прошлом этого места.

Незаурядная Фамагуста
Крупнейший город Кипра, где располагался античный город Арсиноя, а затем рыбацкое поселение. Вы услышите о героических днях, когда город не сдался турецкому султану. Узнаете, что здесь делал Ричард Львиное Сердце и где Отелло задушил Дездемону. А также прогуляетесь по средневековым улочкам и увидите собор св. Николая, напоминающий Нотр-Дам де Реймс, только с минаретом — в 16 веке этот собор стал мечетью.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Экскурсия может начаться из Айя-Напы (без доплаты), из Лимассола (доплата — 30 €), из Пафоса (доплата — 60 €).
Изюминки северного Кипра
Изюминки северного Кипра
Изюминки северного Кипра
Изюминки северного Кипра
Изюминки северного Кипра
Изюминки северного Кипра
Изюминки северного Кипра
Изюминки северного Кипра
Изюминки северного Кипра
Изюминки северного Кипра

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Михаил
Михаил
Меня зовут Михаил. Мне 51 год, я являюсь сертифицированным гидом-экскурсоводом, а это значит, что я профессионал. Я специализируюсь практически по всем темам: история, археология, религия, гастрономия, виноделие и т.д. Мой подход к экскурсиям в первую очередь заключается в подаче правильной информации, заключенной в интересный рассказ. А чем я отличаюсь от других гидов — своеобразностью, у каждого гида своё лицо и своя методика постановки экскурсии, но в пределах общенормативной техники проведения.
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