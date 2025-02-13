Михаил проводит ещё 2 экскурсии

Добро пожаловать на север Кипра! Вас ждут древние города, величественные монастыри и захватывающие истории. Увидите башню Отелло и руины Саламина
Добро пожаловать на северный Кипр! Здесь вас ждёт путешествие по древнему городу Фамагуста с его узкими улочками и башней Отелло.
Вы увидите собор, превращённый в мечеть, и прогуляетесь вдоль развалин крупнейшего читать дальшеуменьшить
полиса эллинистической эпохи. Также посетите монастырь апостола Варнавы и узнаете о его роли в истории православия на Кипре. Византийский музей икон и церковных реликвий откроет вам свои двери, а собор св. Петра и Павла и церковь св. Георгия дополнят религиозный маршрут
Во время этого большого путешествия вы побываете в нескольких знаковых религиозных местах. Увидите монастырь апостола Варнавы, построенный на месте погребения ближайшего друга Христа, который принёс православие на Кипр. В этом монастыре вы также заглянете в византийский музей икон и церковных реликвий. Кроме того, в программе собор св. Петра и Павла и греческая церковь св. Георгия.
Античный дух Саламина
Саламин когда-то был богатейшим средиземноморским портом и самым мощным полисом эллинистического Кипра. Этот археологический комплекс встретит вас обширными руинами и развалинами: вы увидите скульптуры, древнегреческий театр и гимнасий, а я расскажу вам о богатом прошлом этого места.
Незаурядная Фамагуста
Крупнейший город Кипра, где располагался античный город Арсиноя, а затем рыбацкое поселение. Вы услышите о героических днях, когда город не сдался турецкому султану. Узнаете, что здесь делал Ричард Львиное Сердце и где Отелло задушил Дездемону. А также прогуляетесь по средневековым улочкам и увидите собор св. Николая, напоминающий Нотр-Дам де Реймс, только с минаретом — в 16 веке этот собор стал мечетью.
Организационные детали
Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле. Транспортные расходы включены в стоимость.
Экскурсия может начаться из Айя-Напы (без доплаты), из Лимассола (доплата — €100), из Пафоса (доплата — €200)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Ларнаке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 73 туристов
Я являюсь сертифицированным гидом-экскурсоводом, а это значит, что я профессионал. Я специализируюсь практически по всем темам: история, археология, религия, гастрономия, виноделие и т. д. Мой подход к экскурсиям в первую читать дальшеуменьшить
очередь заключается в подаче правильной информации, заключенной в интересный рассказ. А чем я отличаюсь от других гидов — своеобразностью, у каждого гида своё лицо и своя методика постановки экскурсии, но в пределах общенормативной техники проведения.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александр
Замечательная поездка)) спасибо большое Михаилу, было очень информативно насыщенно и это хорошо)) было очень интересно))