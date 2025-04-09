Индивидуальная
до 1 чел.
Волшебное путешествие: Магические фонтаны и природные чудеса Ларнаки
Погрузитесь в сказку вместе с экскурсией Магические фонтаны в Ларнаке. Приключения и незабываемые впечатления ждут каждого
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 16:30 (с мая по октябрь)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€270 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Остров сокровищ: пиратские пещеры и мост влюбленных в Ларнаке
Забудьте о скуке в отеле! Приглашаем вас на увлекательное путешествие по легендарным местам Айя-Напы и Протараса
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€250 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Ларнака в величии веков: полдневное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальное сочетание культур и эпох в Ларнаке, где величественные места расскажут истории встречи Запада и Востока
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00 или 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за экскурсию
Индивидуальная
Экскурсия Чудеса Святого Исцеления: уникальные святыни и храмы Ларнаки
Погрузитесь в историю Кипра, посетив древние святыни и храмы на экскурсии Чудеса Святого Исцеления
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€115 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ларнаке в категории «Мыс Кити»
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Сейчас в Ларнаке в категории "Мыс Кити" можно забронировать 4 экскурсии от 115 до 270. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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