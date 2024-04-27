1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Сокровище Кипра - мыс Греко: открытки, легенды и секретные тропы
Погрузитесь в мир кипрских легенд и неповторимых пейзажей на экскурсии к мысу Греко. Живописные уголки и уникальные фото вас ждут
Начало: У места вашего проживания
«Вдоволь пофотографируемся и обсудим, чем славится удивительная природная арка»
Сегодня в 15:30
10 июня в 09:00
€249 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кипр за 1 день: история, мифы, кухня и природа из Лимассола
Вас ждет незабываемое путешествие по Кипру: от греческих мифов до вкуса местной кухни. Все это за один насыщенный день
Начало: У вашего отеля
«Вы будете любоваться морскими и горными пейзажами, а мы — рассказывать о прошлом Кипра»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Всё самое лучшее на Кипре: от монастырей до природы Ларнаки
Погрузитесь в мир кипрской культуры и природы с эксклюзивной экскурсией, объединяющей историю, искусство и неповторимые пейзажи
«Эта экскурсия формата «всего понемногу» позволит объединить святой и аутентичный, исторический и природный Кипр»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по паркам Кипра: от осликов и верблюдов до шоу танцующих фонтанов
Подарите себе и детям незабываемый день в Ларнаке! В программе: общение с животными, шоу попугаев, ботанический сад и аква-шоу
«Также в Протарасе проходит шоу танцующих фонтанов, которое наверняка понравится и взрослым просто потому, что это красиво: струи движутся в такт музыке, с горы льётся огненная лава, а в небе полыхают отсветы лазера»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Покоряя море и горы: уникальное приключение в Ларнаке
Проведите день, наслаждаясь серфингом SUP и кипрской кухней в горной таверне, погрузитесь в культуру Ларнаки
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«А затем отведаете вкуснейшую баранину в горной таверне, прокатитесь по колоритным деревушкам и попробуете местные вина»
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€135 за человека
Индивидуальная
8 часов
Волшебные горные деревушки Ларнаки: путешествие в сердце Кипра
Погрузитесь в уникальный мир кипрских традиций и культуры с индивидуальной экскурсией по горным деревушкам Ларнаки
Начало: Ваш отель
«Какопетрия Из Ланьи наш путь лежит в Какопетрию — селение, расположившееся на южных склонах Троодосских гор»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Уникальное путешествие в Национальный парк Акамас с индивидуальным гидом
Погрузитесь в мир дикой природы и древних легенд, посетив северо-западный район Кипра с индивидуальным гидом
Начало: Ваш отель
«Акамас – дом для более тысячи видов растений и животных, уникальный природный памятник мирового значения, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО»
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €320 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККирилл27 апреля 2024Нам понравился гид Артур, прекрасный человек! Реально благодарим от души! Очень эрудированный, обладает полной информацией об острове, его жизни и достопримечательностях! Спасибо большое!
- ООльга9 октября 2023У нас была чудесная экскурсия с Серго! Узнали много нового о Кипре, побывали в красивейших местах, где раньше ещё не бывали. Спасибо Серго за тёплое душевно общение, за вкусные угощения и чудесные фотографии! Надеемся, ещё увидимся!
- ННаталья12 сентября 2023Серго замечательный гид! Очень интересная экскурсия к мысу Греко. Все передвижения спланированы до мелочей. Много познавательной информации и визуального удовольствия. Все гости остались довольны. Спасибо!
- ААнна9 сентября 2023Поездка на мыс Греко с Серго очень впечатлила нас. Серго - один из тех людей, кто сам наслаждается красотой природы
- JJanna4 ноября 2022Прекрасная экскурсия. Много впечатлений и приятных воспоминаний. Спасибо нашему гиду и команде Трипстер. Все было на высшем уровне:))
- DDimitry7 октября 2022Крайне приятная экскурсия по прекрасным дорогам Кипра, проходящая по разным городам и с видом на море. Гид очень интересно и здорово рассказывает о Кипре и о разных парках, помещенных нами во время поездки. Крайне рекомендую)
- ЮЮрий28 сентября 2022Экскурсия (проведенная Сергеем) полностью оправдала ожидания. Он очень удачно оптимизировал программу под наши желания, показав все действительно интересное и много и ярко рассказывал. .
- ЮЮлия10 января 2022Огромное спасибо Михаилу, экскурсия была просто превосходная.
- ннаталья6 июня 2021Большое спасибо за экскурсию!
- ННаталья13 ноября 2019Экскурсия супер!!! Михаил очень грамотный водитель, эрудированный экскурсовод. Все на высшем уровне. Впервые пользовалась такой услугой и не пожалела))) рекомендую!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Ларнаке в категории «Природа и пейзажи»
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