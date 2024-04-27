Познавательные экскурсии на природе в Ларнаке

Найдено 7 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Ларнаке на русском языке, цены от €135. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сокровище Кипра - мыс Греко (из Ларнаки)
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
23 отзыва
Сокровище Кипра - мыс Греко: открытки, легенды и секретные тропы
Погрузитесь в мир кипрских легенд и неповторимых пейзажей на экскурсии к мысу Греко. Живописные уголки и уникальные фото вас ждут
Начало: У места вашего проживания
«Вдоволь пофотографируемся и обсудим, чем славится удивительная природная арка»
Сегодня в 15:30
10 июня в 09:00
249 за всё до 4 чел.
Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Кипр за 1 день: история, мифы, кухня и природа из Лимассола
Вас ждет незабываемое путешествие по Кипру: от греческих мифов до вкуса местной кухни. Все это за один насыщенный день
Начало: У вашего отеля
«Вы будете любоваться морскими и горными пейзажами, а мы — рассказывать о прошлом Кипра»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
360 за всё до 4 чел.
Всё самое лучшее на Кипре
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Всё самое лучшее на Кипре: от монастырей до природы Ларнаки
Погрузитесь в мир кипрской культуры и природы с эксклюзивной экскурсией, объединяющей историю, искусство и неповторимые пейзажи
«Эта экскурсия формата «всего понемногу» позволит объединить святой и аутентичный, исторический и природный Кипр»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
320 за всё до 4 чел.
Веселый день для всей семьи в парке развлечений
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия по паркам Кипра: от осликов и верблюдов до шоу танцующих фонтанов
Подарите себе и детям незабываемый день в Ларнаке! В программе: общение с животными, шоу попугаев, ботанический сад и аква-шоу
«Также в Протарасе проходит шоу танцующих фонтанов, которое наверняка понравится и взрослым просто потому, что это красиво: струи движутся в такт музыке, с горы льётся огненная лава, а в небе полыхают отсветы лазера»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
350 за всё до 6 чел.
Покоряя море и горы
Индивидуальная
8 часов
Покоряя море и горы: уникальное приключение в Ларнаке
Проведите день, наслаждаясь серфингом SUP и кипрской кухней в горной таверне, погрузитесь в культуру Ларнаки
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«А затем отведаете вкуснейшую баранину в горной таверне, прокатитесь по колоритным деревушкам и попробуете местные вина»
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
135 за человека
Волшебные горные деревушки
Индивидуальная
8 часов
Волшебные горные деревушки Ларнаки: путешествие в сердце Кипра
Погрузитесь в уникальный мир кипрских традиций и культуры с индивидуальной экскурсией по горным деревушкам Ларнаки
Начало: Ваш отель
«Какопетрия Из Ланьи наш путь лежит в Какопетрию — селение, расположившееся на южных склонах Троодосских гор»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 320 за всё до 4 чел.
Национальный парк Акамас
Индивидуальная
8 часов
Уникальное путешествие в Национальный парк Акамас с индивидуальным гидом
Погрузитесь в мир дикой природы и древних легенд, посетив северо-западный район Кипра с индивидуальным гидом
Начало: Ваш отель
«Акамас – дом для более тысячи видов растений и животных, уникальный природный памятник мирового значения, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО»
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 320 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кирилл
    27 апреля 2024
    Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
    Нам понравился гид Артур, прекрасный человек! Реально благодарим от души! Очень эрудированный, обладает полной информацией об острове, его жизни и достопримечательностях! Спасибо большое!
  • О
    Ольга
    9 октября 2023
    Сокровище Кипра - мыс Греко (из Ларнаки)
    У нас была чудесная экскурсия с Серго! Узнали много нового о Кипре, побывали в красивейших местах, где раньше ещё не бывали. Спасибо Серго за тёплое душевно общение, за вкусные угощения и чудесные фотографии! Надеемся, ещё увидимся!
  • Н
    Наталья
    12 сентября 2023
    Сокровище Кипра - мыс Греко (из Ларнаки)
    Серго замечательный гид! Очень интересная экскурсия к мысу Греко. Все передвижения спланированы до мелочей. Много познавательной информации и визуального удовольствия. Все гости остались довольны. Спасибо!
  • А
    Анна
    9 сентября 2023
    Сокровище Кипра - мыс Греко (из Ларнаки)
    Поездка на мыс Греко с Серго очень впечатлила нас. Серго - один из тех людей, кто сам наслаждается красотой природы
    читать дальше

    и стремится, чтобы её увидели и прочувствовали окружающие. Ощущается его кавказское радушие, когда приглашают к себе в гости и хотят дать гостю самое лучшие! Все от души! Серго - интересный рассказчик, знает" секретные" места, выбирает выгодные ракурсы для фото. В ходе экскурсии, устроил для нас настоящий" пикник на обочине" с разнообразным фруктами, охлаждённой водичкой. Изюминкой нашего маршрута оказалась пешая часть прогулки, совсем не утомительная, открывающая великолепные виды, которыми мы наслаждались в уединении. Серго, как профессиональный экскурсовод, отлично чувствует состояние, выбирая темп и подстраивая маршрут под интересы группы. Внимательный, тактичный, скромный человек с которым мы очень рекомендуем познакомиться!

  • J
    Janna
    4 ноября 2022
    Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
    Прекрасная экскурсия. Много впечатлений и приятных воспоминаний. Спасибо нашему гиду и команде Трипстер. Все было на высшем уровне:))
  • D
    Dimitry
    7 октября 2022
    Веселый день для всей семьи в парке развлечений
    Крайне приятная экскурсия по прекрасным дорогам Кипра, проходящая по разным городам и с видом на море. Гид очень интересно и здорово рассказывает о Кипре и о разных парках, помещенных нами во время поездки. Крайне рекомендую)
  • Ю
    Юрий
    28 сентября 2022
    Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
    Экскурсия (проведенная Сергеем) полностью оправдала ожидания. Он очень удачно оптимизировал программу под наши желания, показав все действительно интересное и много и ярко рассказывал. .
  • Ю
    Юлия
    10 января 2022
    Всё самое лучшее на Кипре
    Огромное спасибо Михаилу, экскурсия была просто превосходная.
    Огромное спасибо Михаилу, экскурсия была просто превосходнаяОгромное спасибо Михаилу, экскурсия была просто превосходнаяОгромное спасибо Михаилу, экскурсия была просто превосходнаяОгромное спасибо Михаилу, экскурсия была просто превосходная
  • н
    наталья
    6 июня 2021
    Веселый день для всей семьи в парке развлечений
    Большое спасибо за экскурсию!
  • Н
    Наталья
    13 ноября 2019
    Всё самое лучшее на Кипре
    Экскурсия супер!!! Михаил очень грамотный водитель, эрудированный экскурсовод. Все на высшем уровне. Впервые пользовалась такой услугой и не пожалела))) рекомендую!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Ларнаке в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ларнаке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Сокровище Кипра - мыс Греко (из Ларнаки)
  2. Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
  3. Всё самое лучшее на Кипре
  4. Веселый день для всей семьи в парке развлечений
  5. Покоряя море и горы
Сколько стоит экскурсия по Ларнаке в июне 2024
Сейчас в Ларнаке в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 135 до 360. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Ларнаке (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 36 ⭐ отзывов, цены от €135. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам