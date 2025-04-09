Индивидуальная
до 1 чел.
Волшебное путешествие: Магические фонтаны и природные чудеса Ларнаки
Погрузитесь в сказку вместе с экскурсией Магические фонтаны в Ларнаке. Приключения и незабываемые впечатления ждут каждого
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 16:30 (с мая по октябрь)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€270 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Остров сокровищ: пиратские пещеры и мост влюбленных в Ларнаке
Забудьте о скуке в отеле! Приглашаем вас на увлекательное путешествие по легендарным местам Айя-Напы и Протараса
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€250 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Ларнака в величии веков: полдневное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальное сочетание культур и эпох в Ларнаке, где величественные места расскажут истории встречи Запада и Востока
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00 или 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия для семей «В мире животных»: ослики, верблюды и морепродукты
Проведите день среди дружелюбных животных на Кипре и насладитесь вкусом свежих морепродуктов в рыбацкой деревне
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€280 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Фамагуста и Саламин - берега истории
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€240 за экскурсию
Индивидуальная
Шоколадная мастерская и верёвочный парк
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией, где шоколад и активный отдых в горах Троодос сливаются в единое целое
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Прогулка на ферму ослика Иа
Приглашаем на семейное приключение в Ларнаке! Лабиринт Минотавра, ботанические сады и встреча с осликом Иа обещают веселье и радость
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Ларнаке в категории «Парк Камарес»
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