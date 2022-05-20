Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ларнаки

Путешествие на самолете над Кипром — расширьте ваш кругозор!

Малогабаритный самолёт это достаточно комфортный вид транспорта, на котором можно изучить Кипр с небольшой высоты, насладившись ощущением свободы и захватывающим чувством восторга! Полёт на самолёте разнообразит ваш отдых и подарит незабываемое приключение с максимально острыми ощущениями!

Кроме того, мы предлагаем услугу обучения пилотированию. Настоящие профессионалы-инструкторы научат вас азам пилотирования и уже через несколько часов, под чутким руководством нашего пилота, вы будете управлять лёгким и надёжным самолетом. Всего лишь 60 минут пилотирования позволят вам получить массу положительных впечатлений на всю жизнь! Может быть, после этого вы захотите сами стать пилотом!

Выберете самолёт для полёта над Кипром

Cessna-172

Лёгкий самолет американского производства, ставший самым массовым в истории авиации. Скорость полета достигает 220 км/ч. Четырёхместный самолёт, вмещает 3 пассажира.

Tecnam P 2002 Sierra

Однодвигательный низкоплан, который часто используется для воздушного туризма и путешествий. Так же используется для обучения летному мастерству. Скорость самолета до 200 км/ч. Двухместный самолёт, вмещает 1 пассажира.

Grob G115A

Самолёт немецкого производства изготовлен из углеродных композитных материалов. В основном используется для подготовки к полётам, а так же для воздушного туризма и путешествий. Крейсерская скорость самолета 185 км/ч. Двухместный самолёт, вмещает 1 пассажира.

Общие правила

На прогулочные полёты захватите хорошее настроение, фотокамеру и друзей. Выберите удобную, не сковывающую движения, одежду и обувь. И никакого алкоголя до полёта.

На прогулочные полёты на двухместных самолётах допускаются все, кто достиг 18 лет. На 3-х и 4-х местных самолётах на борт допускаются дети с 6 лет вместе с родителями.

Полетать на самолёте и вертолёте можно в любое время года при соответствующих погодных условиях. Возьмите с собой: загранпаспорт, питьевую воду, удобную одежду, солнечные очки.

Важная информация

Все наши самолёты имеют регистрацию и свидетельство лётной годности. Это подтверждает гарантированную исправность техники и контроль за техническим состоянием аппаратов государственными органами.

В штате авиацентра только опытные пилоты-инструкторы, имеющие действующее пилотское удостоверение и медицинское заключение соответствующего класса.

Все полёты малой авиации проводятся в светлое время суток при хорошей летной погоде. Летаем круглый год!