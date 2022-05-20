Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ларнаки

Полёт на самолете над Кипром

Это настоящий подарок для тех, кто хочет посмотреть на Кипр глазами птиц, являясь непосредственным участником полёта

Это настоящий подарок для тех, кто хочет посмотреть на Кипр глазами птиц, являясь непосредственным участником полёта.

Для тех, кто хочет с комфортом и без страха подняться на тысячу метров вверх, пролететь над красивейшими и интереснейшими местами Кипра, понаблюдать за действиями пилота, а может быть даже взять урок пилотирования, послушать радиообмен воздушных судов и диспетчера и, спустя некоторое время, совершить мягкую посадку на аэродроме.

Древний Кипр — чудесный уголок планеты, где вас ждёт не только пляжный, но и разнообразный экстремальный досуг!
Полёт на самолете над Кипром
Полёт на самолете над Кипром
Полёт на самолете над Кипром
Полёт на самолете над Кипром
Полёт на самолете над Кипром
Полёт на самолете над Кипром
Путешествие на самолете над Кипром — расширьте ваш кругозор!
Малогабаритный самолёт это достаточно комфортный вид транспорта, на котором можно изучить Кипр с небольшой высоты, насладившись ощущением свободы и захватывающим чувством восторга! Полёт на самолёте разнообразит ваш отдых и подарит незабываемое приключение с максимально острыми ощущениями!
Кроме того, мы предлагаем услугу обучения пилотированию. Настоящие профессионалы-инструкторы научат вас азам пилотирования и уже через несколько часов, под чутким руководством нашего пилота, вы будете управлять лёгким и надёжным самолетом. Всего лишь 60 минут пилотирования позволят вам получить массу положительных впечатлений на всю жизнь! Может быть, после этого вы захотите сами стать пилотом!

Выберете самолёт для полёта над Кипром

Cessna-172

Лёгкий самолет американского производства, ставший самым массовым в истории авиации. Скорость полета достигает 220 км/ч. Четырёхместный самолёт, вмещает 3 пассажира.

Tecnam P 2002 Sierra

Однодвигательный низкоплан, который часто используется для воздушного туризма и путешествий. Так же используется для обучения летному мастерству. Скорость самолета до 200 км/ч. Двухместный самолёт, вмещает 1 пассажира.

Grob G115A

Самолёт немецкого производства изготовлен из углеродных композитных материалов. В основном используется для подготовки к полётам, а так же для воздушного туризма и путешествий. Крейсерская скорость самолета 185 км/ч. Двухместный самолёт, вмещает 1 пассажира.

Общие правила

На прогулочные полёты захватите хорошее настроение, фотокамеру и друзей. Выберите удобную, не сковывающую движения, одежду и обувь. И никакого алкоголя до полёта.
На прогулочные полёты на двухместных самолётах допускаются все, кто достиг 18 лет. На 3-х и 4-х местных самолётах на борт допускаются дети с 6 лет вместе с родителями.
Полетать на самолёте и вертолёте можно в любое время года при соответствующих погодных условиях. Возьмите с собой: загранпаспорт, питьевую воду, удобную одежду, солнечные очки.

Важная информация

Все наши самолёты имеют регистрацию и свидетельство лётной годности. Это подтверждает гарантированную исправность техники и контроль за техническим состоянием аппаратов государственными органами.
В штате авиацентра только опытные пилоты-инструкторы, имеющие действующее пилотское удостоверение и медицинское заключение соответствующего класса.
Все полёты малой авиации проводятся в светлое время суток при хорошей летной погоде. Летаем круглый год!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Профессиональный инструктор
  • Все расходы по эксплуатации воздушного судна
Что не входит
  • Трансфер из отеля до места аэропорта и обратно. При необходимости мы организуем его для вас дополнительно
  • Напитки и еда
Место начала и завершения?
Любой курорт Кипра, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по согласованию
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • На прогулочные полёты захватите хорошее настроение, фотокамеру и друзей. Выберите удобную, не сковывающую движения, одежду и обувь. И никакого алкоголя до полёта.
  • На прогулочные полёты на двухместных самолётах допускаются все, кто достиг 18 лет. На 3-х и 4-х местных самолётах на борт допускаются дети с 6 лет вместе с родителями.
  • Полетать на самолёте и вертолёте можно в любое время года при соответствующих погодных условиях. Возьмите с собой: загранпаспорт, питьевую воду, удобную одежду, солнечные очки.
  • Все наши самолёты имеют регистрацию и свидетельство лётной годности. Это подтверждает гарантированную исправность техники и контроль за техническим состоянием аппаратов государственными органами.
  • В штате авиацентра только опытные пилоты-инструкторы, имеющие действующее пилотское удостоверение и медицинское заключение соответствующего класса.
  • Все полёты малой авиации проводятся в светлое время суток при хорошей летной погоде. Летаем круглый год!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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