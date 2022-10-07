Мои заказы

Развлечения в Ларнаке

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Ларнаке на русском языке, цены от €165. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Веселый день для всей семьи в парке развлечений
На машине
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Веселый день для всей семьи в парке развлечений
Подарите себе и детям незабываемый день в Ларнаке! В программе: общение с животными, шоу попугаев, ботанический сад и аква-шоу
«На Кипре есть много прекрасных тематических парков развлечений, о которых не все знают»
Завтра в 10:00
20 янв в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
На квадроциклах по Троодосу
На квадроциклах
8 часов
Индивидуальная
На квадроциклах по Троодосу
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€165 за человека
Полёт на самолете над Кипром
Полеты на самолетах
1 час
Индивидуальная
до 2 чел.
Полёт на самолете над Кипром
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€630 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • D
    Dimitry
    7 октября 2022
    Веселый день для всей семьи в парке развлечений
    Крайне приятная экскурсия по прекрасным дорогам Кипра, проходящая по разным городам и с видом на море.
    Гид очень интересно и здорово рассказывает о Кипре и о разных парках, помещенных нами во время поездки.
    Крайне рекомендую)
  • н
    наталья
    6 июня 2021
    Веселый день для всей семьи в парке развлечений
    Большое спасибо за экскурсию!
  • И
    Ирина
    10 октября 2019
    Веселый день для всей семьи в парке развлечений
    Прекрасная экскурсия! Все участники получили удовольствие. Спасибо Елене!
  • А
    Андрей
    26 мая 2019
    Веселый день для всей семьи в парке развлечений
    Ездили на экскурсию с Еленой в конце мая. Посетили Camel Park, д. Лефкара и парк Осликов (Golden Donkeys Farm). Ребенку
    читать дальше

    4.5 года и взрослым все понравилось. Елена интересно и доступно рассказала об истории Кипра, традициях Киприотов, современной жизни острова. А еще был очень вкусный обед в семейной таверне (самый вкусный Мезе, который мы пробовали на Кипре). Спасибо!

  • М
    Марат
    8 мая 2019
    Веселый день для всей семьи в парке развлечений
    Когда у вас двое детей 4 лет и меньше года, а море на Кипре еще холодное, экскурсия с индивидуальным гидом-это
    читать дальше

    спасение, чтоб не умереть со скуки в отеле)) А если серьёзно -большое спасибо Елене за наш динамичный трип, в котором мы всей семей успели получить позитивные эмоции и яркие впечатления и открыли для себя новый Кипр, куда хочется приехать снова! Респект за микрофон в машине- вот такие мелочи отличают профессионала от всех остальных! Все четко, с учетом наших пожеланий, максимум интересной информации, одним словом, рекомендуем👍👍

  • Е
    Елена
    25 сентября 2018
    Веселый день для всей семьи в парке развлечений
    Удобно что маршрут построен индивидуально с учетом наших пожеланий. Помимо основного маршрута по нашему желанию продегустировали блюда местной кухни, купили местных продуктов. С нами были маленькие дети и все остались довольны - и они и мы.

Ответы на вопросы от путешественников по Ларнаке в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ларнаке
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Веселый день для всей семьи в парке развлечений;
  2. На квадроциклах по Троодосу;
  3. Полёт на самолете над Кипром.
Какие места ещё посмотреть в Ларнаке
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Церковь Святого Лазаря;
  3. Соленое озеро Ларнаки.
Сколько стоит экскурсия по Ларнаке в январе 2026
Сейчас в Ларнаке в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 165 до 630. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Ларнаке (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Развлечения», 6 ⭐ отзывов, цены от €165. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март