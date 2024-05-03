В Владислав Вкусная обзорная экскурсия Очень хорошее впечатление от экскурсии и гида Валентины, большое спасибо

К Кирилл Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола) Нам понравился гид Артур, прекрасный человек! Реально благодарим от души! Очень эрудированный, обладает полной информацией об острове, его жизни и достопримечательностях! Спасибо большое!

J Janna Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола) Прекрасная экскурсия. Много впечатлений и приятных воспоминаний. Спасибо нашему гиду и команде Трипстер. Все было на высшем уровне:))