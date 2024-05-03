1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Кипр за 1 день: история, мифы, кухня и природа из Лимассола
Вас ждет незабываемое путешествие по Кипру: от греческих мифов до вкуса местной кухни. Все это за один насыщенный день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Троодос - душа Кипра: индивидуальная экскурсия из Ларнаки
Экскурсия в горы Троодос из Ларнаки предлагает уникальную возможность увидеть монастыри, деревни и живописные пейзажи Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Вкусная обзорная экскурсия по Ларнаке: погружение в культуру Кипра
Погрузитесь в мир кипрской культуры и кулинарии, открывая живописные места и наслаждаясь местными деликатесами
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Волшебное путешествие: Магические фонтаны и природные чудеса Ларнаки
Погрузитесь в сказку вместе с экскурсией Магические фонтаны в Ларнаке. Приключения и незабываемые впечатления ждут каждого
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 16:30 (с мая по октябрь)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за человека
Индивидуальная
4 часа
Остров сокровищ: пиратские пещеры и мост влюбленных в Ларнаке
Забудьте о скуке в отеле! Приглашаем вас на увлекательное путешествие по легендарным местам Айя-Напы и Протараса
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Захватывающая экскурсия на Мыс Греко: Лефкара, Протарас, мечеть и монастырь
Погрузитесь в культуру и природу Кипра, посетив уникальные места: от Лефкары до Мыса Греко
Начало: Ваш отель
Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от €320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Винно-гастрономическое путешествие по деревням Кипра из Ларнаки
Погрузитесь в мир кипрских вкусов: от деликатесов Агроса до вин Платреса и сладостей Омодоса в уникальном туре
Начало: Ваш отель
Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от €375 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Южный Троодос: святыни Кипра, Омодос и дегустация вина
Погрузитесь в мир кипрских традиций и святости, посетив монастыри Киккос и Троодитисса, а также живописную деревню Омодос
Начало: Ваш отель
Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от €320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны замков Северного Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Ларнака в величии веков: полдневное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальное сочетание культур и эпох в Ларнаке, где величественные места расскажут истории встречи Запада и Востока
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00 или 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Кирения - «Горький лимон»
Индивидуальная экскурсия «Кирения - Горький лимон» проведёт вас через исторические места Кипра, включая Никосию, замок Святого Иллариона и аббатство Беллапаис
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€115 за человека
Индивидуальная
8 часов
Гурмэ-вояж по Кипру: путешествие через вкусы острова
Погрузитесь в мир кипрской кулинарии: от мясных деликатесов до уникального шоколада и розовых лакомств
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€130 за человека
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия для семей «В мире животных»: ослики, верблюды и морепродукты
Проведите день среди дружелюбных животных на Кипре и насладитесь вкусом свежих морепродуктов в рыбацкой деревне
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€90 за человека
Индивидуальная
8 часов
Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»: Никосия, Лефкара, монастырь Святого Мины
Путешествие по Ларнаке с «Гидом на Кипре» - это уникальная возможность увидеть Никосию, Лефкару, монастырь Святого Мины и насладиться дегустацией вина
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Пафос: от замка Колосси до места рождения Афродиты - Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Кипра, посетив замок Колосси, древний Курион и место рождения Афродиты на уникальной экскурсии из Ларнаки
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Византийское наследие Кипра: экскурсия по церквям ЮНЕСКО в Ларнаке
Погрузитесь в историю Кипра, посещая византийские церкви и монастыри с профессиональным гидом
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€115 за человека
Индивидуальная
8 часов
На квадроциклах по Троодосу: горное приключение из Ларнаки
Погрузитесь в мир горных приключений Кипра с экскурсией на квадроциклах по Троодосу. Откройте для себя древние деревни и восхитительные пейзажи
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€165 за человека
Индивидуальная
8 часов
Создайте свой идеальный маршрут экскурсии по Ларнаке и Кипру
Планируйте путешествие мечты по Ларнаке, выбирая достопримечательности и активности, которые вам по душе. Ваш уникальный маршрут ждет
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€100 за человека
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия Чудеса Святого Исцеления: уникальные святыни и храмы Ларнаки
Погрузитесь в историю Кипра, посетив древние святыни и храмы на экскурсии Чудеса Святого Исцеления
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€115 за человека
Индивидуальная
6 часов
Царство Посейдона: эксклюзивное путешествие по пляжам Ларнаки
Погрузитесь в мир самых живописных пляжей Кипра с индивидуальной экскурсией Царство Посейдона. Вас ждут незабываемые впечатления и красивые фотографии
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€90 за человека
Индивидуальная
4 часа
Фамагуста и Саламин - берега истории
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Троодос - по стопам Святых Апостолов: монастыри, иконы и горные пейзажи
Погрузитесь в мир древних легенд и святости, посетив уникальные монастыри и церкви горы Троодос, окунитесь в атмосферу мира и спокойствия
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€115 за человека
Индивидуальная
6 часов
Приключения спартанцев в Ларнаке: от шоколадной мастерской до верёвочного парка
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией, где шоколад и активный отдых в горах Троодос сливаются в единое целое
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€100 за человека
Индивидуальная
5 часов
Предгорье Троодоса: монастырь, винодельня и Лефкара - Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кипра, посетив его живописные предгорья, монастырь, винодельню и деревню мастеров
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€105 за человека
Индивидуальная
8 часов
Нектар Диониса: индивидуальная экскурсия по винодельческим районам Ларнаки
Погрузитесь в мир кипрского вина, исследуя винодельческие деревни и наслаждаясь великолепными местными сортами вин. Уникальный маршрут по живописным пейзажам
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€115 за человека
Индивидуальная
1 час
Восхитительный полёт на самолёте над Кипром с уроком пилотирования
Насладитесь захватывающим полётом над Кипром, изучите остров с высоты и получите уроки пилотирования от профессионалов
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €500 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Разделённая столица и её окрестности
Предлагаем вам увлекательное путешествие по окрестностям Никосии. Посетите почитаемую церковь, насладитесь зоопарком и откройте для себя уникальный город
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за человека
Индивидуальная
8 часов
Покоряя море и горы: уникальное приключение в Ларнаке
Проведите день, наслаждаясь серфингом SUP и кипрской кухней в горной таверне, погрузитесь в культуру Ларнаки
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€135 за человека
Индивидуальная
8 часов
Волшебные горные деревушки Ларнаки: путешествие в сердце Кипра
Погрузитесь в уникальный мир кипрских традиций и культуры с индивидуальной экскурсией по горным деревушкам Ларнаки
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от €320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Пять Святынь Ларнаки: погружение в историю и духовность
Подарите себе незабываемое путешествие по святым местам Ларнаки, где каждый камень хранит тайны веков
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€115 за человека
Индивидуальная
8 часов
Уникальное путешествие в Национальный парк Акамас с индивидуальным гидом
Погрузитесь в мир дикой природы и древних легенд, посетив северо-западный район Кипра с индивидуальным гидом
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Православное наследие Кипра: путешествие по святыням и монастырям
Погрузитесь в историю православия на Кипре, посетив древние храмы и монастыри с богатым религиозным наследием
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от €320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Колорит Кипра: путешествие по уникальным местам Ларнаки
Погрузитесь в атмосферу Кипра, посетив его живописные уголки: от горных деревушек до виноделен
Начало: Ваш отель или апартаменты
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Житие-бытие ослиное: незабываемое приключение для детей и взрослых в Ларнаке
Приглашаем на семейное приключение в Ларнаке! Лабиринт Минотавра, ботанические сады и встреча с осликом Иа обещают веселье и радость
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладислав3 мая 2024Очень хорошее впечатление от экскурсии и гида Валентины, большое спасибо
- ККирилл27 апреля 2024Нам понравился гид Артур, прекрасный человек! Реально благодарим от души! Очень эрудированный, обладает полной информацией об острове, его жизни и достопримечательностях! Спасибо большое!
- JJanna4 ноября 2022Прекрасная экскурсия. Много впечатлений и приятных воспоминаний. Спасибо нашему гиду и команде Трипстер. Все было на высшем уровне:))
- ЮЮрий28 сентября 2022Экскурсия (проведенная Сергеем) полностью оправдала ожидания. Он очень удачно оптимизировал программу под наши желания, показав все действительно интересное и много и ярко рассказывал. .
Ответы на вопросы от путешественников по Ларнаке в категории «От вашего отеля»
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