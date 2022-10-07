Необычные экскурсии по Ларнаке

Найдено 5 экскурсий в категории «Необычные» в Ларнаке на русском языке, цены от €320. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Веселый день для всей семьи в парке развлечений
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия по паркам Кипра: от осликов и верблюдов до шоу танцующих фонтанов
Подарите себе и детям незабываемый день в Ларнаке! В программе: общение с животными, шоу попугаев, ботанический сад и аква-шоу
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
350 за всё до 6 чел.
Винно-гастрономический тур
Индивидуальная
8 часов
Винно-гастрономическое путешествие по деревням Кипра из Ларнаки
Погрузитесь в мир кипрских вкусов: от деликатесов Агроса до вин Платреса и сладостей Омодоса в уникальном туре
Начало: Ваш отель
Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 375 за всё до 4 чел.
Полёт на самолете над Кипром
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
1 час
Восхитительный полёт на самолёте над Кипром с уроком пилотирования
Насладитесь захватывающим полётом над Кипром, изучите остров с высоты и получите уроки пилотирования от профессионалов
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 500 за всё до 2 чел.
Волшебные горные деревушки
Индивидуальная
8 часов
Волшебные горные деревушки Ларнаки: путешествие в сердце Кипра
Погрузитесь в уникальный мир кипрских традиций и культуры с индивидуальной экскурсией по горным деревушкам Ларнаки
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 320 за всё до 4 чел.
Православное наследие Кипра
Индивидуальная
8 часов
Православное наследие Кипра: путешествие по святыням и монастырям
Погрузитесь в историю православия на Кипре, посетив древние храмы и монастыри с богатым религиозным наследием
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 320 за всё до 4 чел.

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Ответы на вопросы от путешественников по Ларнаке в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ларнаке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Веселый день для всей семьи в парке развлечений
  2. Винно-гастрономический тур
  3. Полёт на самолете над Кипром
  4. Волшебные горные деревушки
  5. Православное наследие Кипра
Сколько стоит экскурсия по Ларнаке в июне 2024
Сейчас в Ларнаке в категории "Необычные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 320 до 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Ларнаке (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Необычные», 6 ⭐ отзывов, цены от €320. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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