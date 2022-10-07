1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по паркам Кипра: от осликов и верблюдов до шоу танцующих фонтанов
Подарите себе и детям незабываемый день в Ларнаке! В программе: общение с животными, шоу попугаев, ботанический сад и аква-шоу
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Винно-гастрономическое путешествие по деревням Кипра из Ларнаки
Погрузитесь в мир кипрских вкусов: от деликатесов Агроса до вин Платреса и сладостей Омодоса в уникальном туре
Начало: Ваш отель
Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €375 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Восхитительный полёт на самолёте над Кипром с уроком пилотирования
Насладитесь захватывающим полётом над Кипром, изучите остров с высоты и получите уроки пилотирования от профессионалов
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €500 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Волшебные горные деревушки Ларнаки: путешествие в сердце Кипра
Погрузитесь в уникальный мир кипрских традиций и культуры с индивидуальной экскурсией по горным деревушкам Ларнаки
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Православное наследие Кипра: путешествие по святыням и монастырям
Погрузитесь в историю православия на Кипре, посетив древние храмы и монастыри с богатым религиозным наследием
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €320 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- DDimitry7 октября 2022Крайне приятная экскурсия по прекрасным дорогам Кипра, проходящая по разным городам и с видом на море. Гид очень интересно и здорово рассказывает о Кипре и о разных парках, помещенных нами во время поездки. Крайне рекомендую)
- ннаталья6 июня 2021Большое спасибо за экскурсию!
- ИИрина10 октября 2019Прекрасная экскурсия! Все участники получили удовольствие. Спасибо Елене!
Ответы на вопросы от путешественников по Ларнаке в категории «Необычные»
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