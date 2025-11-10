Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить действующие и заброшенные рудники, увидеть редкие минералы и понять геологические процессы, сформировавшие Кипр.



Путешествие с экспертом-геологом позволит узнать, как остров поднялся со дна моря, и почему изделия из кипрской меди были так популярны в древности. Участники смогут сами найти образцы минералов и посетить геологический парк под охраной ЮНЕСКО

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода комфортная и нет сильной жары. В июле и августе возможно повышение температуры, но это компенсируется яркими красками природы. В зимние месяцы экскурсия также доступна, но стоит учитывать возможные дожди.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.