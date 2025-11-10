Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить действующие и заброшенные рудники, увидеть редкие минералы и понять геологические процессы, сформировавшие Кипр.
Путешествие с экспертом-геологом позволит узнать, как остров поднялся со дна моря, и почему изделия из кипрской меди были так популярны в древности. Участники смогут сами найти образцы минералов и посетить геологический парк под охраной ЮНЕСКО
5 причин купить эту экскурсию
- 🌋 Уникальные геологические объекты
- 🧭 Путешествие с экспертом-геологом
- 🔍 Возможность найти редкие минералы
- 🌿 Посещение геопарка ЮНЕСКО
- 📸 Незабываемые виды и фото
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода комфортная и нет сильной жары. В июле и августе возможно повышение температуры, но это компенсируется яркими красками природы. В зимние месяцы экскурсия также доступна, но стоит учитывать возможные дожди.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Заброшенная шахта Коккинойя
- Медное месторождение Алестос
- Штольня у горы Олимпос
- Геоцентр парка
Описание экскурсии
Мы посетим несколько действующих и заброшенных рудников, геологических памятников, включая:
- Заброшенную шахту и штольни месторождения Коккинойя. Заглянем внутрь одной из штолен, исследуем весь путь добычи руды и соберем минералы на отвалах;
- Медное месторождение Алестос и уникальное озеро с водой темно-изумрудного цвета. С отвалов месторождения открывается вид как на греческую, так и на турецкую часть острова;
- Штольню, где еще недавно добывали хром, неподалеку от горы Олимпос – высочайшей точки острова;
- Тайное место с агатами, жеодами аметиста, халцедона и цеолитов, где можно будет самостоятельно найти красивые образцы минералов;
- Геоцентр парка и экспозицию со всеми минералами и породами, которые можно встретить на острове;
- И множество других интересных мест по пути. Мы будем делать небольшие остановки, чтобы знакомиться с важными геологическим процессами, горными породами и минералами и пробовать своими силами восстановить историю перемещений целых массивов пород, происходившую миллионы лет назад. К концу экскурсии мы, пересечем всю территорию геопарка, будем уверенно отличать основные типы минералов и горных пород друг от друга и понимать некоторые сложные термины о развитии нашей планеты. Вполне вероятно спустим пар, накопившийся за неделю, поработав геологическими молотками, а также решим несколько реальных научных головоломок.
Проводится еженедельно по вторникам, субботам и воскресеньям. Другие дни только по запросу.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Заброшенная шахта и штольни месторождения Коккинойя
- Медное месторождение Алестос
- Уникальное озеро с водой темно-изумрудного цвета
- Штольня неподалеку от горы Олимпос
- Тайное место с агатами, жеодами аметиста, халцедона и цеолитов
- Геоцентр парка и др
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Входной билет в геоцентр
- Перекус.
Что не входит в цену
- Обед (по желанию)
- Кипрские сувениры на главной площади Тродоса.
Место начала и завершения?
Любое место встречи в пределах города Лимассол
Когда и сколько длится?
Когда: Проводится еженедельно по вторникам, субботам и воскресеньям. Другие дни только по запросу.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Лимасола
