Мои заказы

Геологические секреты Кипра. Автоэкскурсия по избранным месторождениям с экспертом-геологом

Погрузитесь в удивительный мир геологии Кипра. Узнайте о вулканах, минералах и древних рудниках с экспертом
Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить действующие и заброшенные рудники, увидеть редкие минералы и понять геологические процессы, сформировавшие Кипр.

Путешествие с экспертом-геологом позволит узнать, как остров поднялся со дна моря, и почему изделия из кипрской меди были так популярны в древности. Участники смогут сами найти образцы минералов и посетить геологический парк под охраной ЮНЕСКО

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌋 Уникальные геологические объекты
  • 🧭 Путешествие с экспертом-геологом
  • 🔍 Возможность найти редкие минералы
  • 🌿 Посещение геопарка ЮНЕСКО
  • 📸 Незабываемые виды и фото

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода комфортная и нет сильной жары. В июле и августе возможно повышение температуры, но это компенсируется яркими красками природы. В зимние месяцы экскурсия также доступна, но стоит учитывать возможные дожди.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Геологические секреты Кипра. Автоэкскурсия по избранным месторождениям с экспертом-геологом
Геологические секреты Кипра. Автоэкскурсия по избранным месторождениям с экспертом-геологом
Геологические секреты Кипра. Автоэкскурсия по избранным месторождениям с экспертом-геологом
Ближайшие даты:
11
ноя15
ноя16
ноя18
ноя22
ноя23
ноя25
ноя
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Заброшенная шахта Коккинойя
  • Медное месторождение Алестос
  • Штольня у горы Олимпос
  • Геоцентр парка

Описание экскурсии

Мы посетим несколько действующих и заброшенных рудников, геологических памятников, включая:

  • Заброшенную шахту и штольни месторождения Коккинойя. Заглянем внутрь одной из штолен, исследуем весь путь добычи руды и соберем минералы на отвалах;
  • Медное месторождение Алестос и уникальное озеро с водой темно-изумрудного цвета. С отвалов месторождения открывается вид как на греческую, так и на турецкую часть острова;
  • Штольню, где еще недавно добывали хром, неподалеку от горы Олимпос – высочайшей точки острова;
  • Тайное место с агатами, жеодами аметиста, халцедона и цеолитов, где можно будет самостоятельно найти красивые образцы минералов;
  • Геоцентр парка и экспозицию со всеми минералами и породами, которые можно встретить на острове;
  • И множество других интересных мест по пути. Мы будем делать небольшие остановки, чтобы знакомиться с важными геологическим процессами, горными породами и минералами и пробовать своими силами восстановить историю перемещений целых массивов пород, происходившую миллионы лет назад. К концу экскурсии мы, пересечем всю территорию геопарка, будем уверенно отличать основные типы минералов и горных пород друг от друга и понимать некоторые сложные термины о развитии нашей планеты. Вполне вероятно спустим пар, накопившийся за неделю, поработав геологическими молотками, а также решим несколько реальных научных головоломок.

Проводится еженедельно по вторникам, субботам и воскресеньям. Другие дни только по запросу.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Заброшенная шахта и штольни месторождения Коккинойя
  • Медное месторождение Алестос
  • Уникальное озеро с водой темно-изумрудного цвета
  • Штольня неподалеку от горы Олимпос
  • Тайное место с агатами, жеодами аметиста, халцедона и цеолитов
  • Геоцентр парка и др
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Входной билет в геоцентр
  • Перекус.
Что не входит в цену
  • Обед (по желанию)
  • Кипрские сувениры на главной площади Тродоса.
Место начала и завершения?
Любое место встречи в пределах города Лимассол
Когда и сколько длится?
Когда: Проводится еженедельно по вторникам, субботам и воскресеньям. Другие дни только по запросу.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Лимасола

Похожие экскурсии из Лимасола

Путь паломника на Кипре
На машине
8 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путь паломника на Кипре: монастыри, церкви и горные деревни
Путешествие по святым местам Кипра: древние монастыри, уникальные иконы и живописные горные деревни. Узнайте историю христианства и насладитесь видами Троодоса
Начало: место проживания
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€295 за всё до 4 чел.
Колоритный Кипр: поездка по горным деревушкам
На машине
6 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Колоритный Кипр: поездка по горным деревушкам
Заглянуть в гости к местным, пообедать на форелевой ферме и попробовать лучшие вина и сладости
Начало: 9:00
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Сокровище Кипра - мыс Греко (из Лимассола)
На машине
8 часов
-
10%
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровище Кипра - мыс Греко (из Лимассола)
Впечатлиться природой острова на восточном побережье
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€333€369 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Лимасоле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Лимасоле