1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
Познакомиться с природой острова, посетить древние монастыри и попробовать местные вина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гранд-тур по Кипру: экскурсия на автомобиле с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Кипра с эксклюзивной автомобильной экскурсией, открывая культурное наследие и природные красоты
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тур гурмана в Лимасоле: путешествие по кулинарным традициям Кипра
Погрузитесь в мир кипрской гастрономии с эксклюзивной экскурсией, полной вкусных открытий и традиций
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Колоритный Кипр: уникальный тур по горным деревушкам из Лимасола
Погрузитесь в атмосферу Кипра с экскурсией по его живописным горным деревням, полной культурных открытий
Начало: 9:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Лимассол: эксклюзивное путешествие по следам истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу Лимассола в компании опытного гида, который раскроет вам все тайны города
Начало: У Лимассольского замка
11 июня в 12:00
12 июня в 10:00
от €160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путь паломника на Кипре: монастыри, церкви и горные деревни
Путешествие по святым местам Кипра: древние монастыри, уникальные иконы и живописные горные деревни. Узнайте историю христианства и насладитесь видами Троодоса
Начало: место проживания
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
По следам Афродиты: культурное путешествие с мифами Кипра
Встречайте Афродиту: экскурсия в Пафос и к месту рождения богини. Уникальные мифы и археологические сокровища ждут вас
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сокровище Кипра - мыс Греко: Индивидуальный тур из Лимасола
Познавательное путешествие к мысу Греко с личным гидом, уникальными маршрутами и фото сессиями
Начало: У Вашего места проживания
Сегодня в 15:30
10 июня в 09:00
€279 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тайны горного Кипра: уникальное путешествие из Лимасола
Погрузитесь в атмосферу кипрских гор, их историю и культуру в увлекательной экскурсии из Лимасола
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€245 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Виноделие Кипра: индивидуальная экскурсия по винодельческим деревням Троодоса
Погрузитесь в мир кипрского виноделия! Дегустации десятков вин, посещение виноградников и виноделен, знакомство с традициями и секретами виноделия
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Горный вояж: Большая триада Троодоса - культура и природа Кипра
Загляните в сердце Кипра с экскурсией в горную систему Троодос, где история и природа сливаются воедино
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Горный заповедник Троодос: экскурсия с личным гидом из Лимасола
Исследуйте красоты Троодоса: дышите свежестью кедровых лесов, наслаждайтесь вкусом местных вин и блюд
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
€195 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие из Лимассола в Пафос: руины Куриона, замок Колосси, пляжи
Откройте для себя Лимассол и Пафос с их удивительными местами: руины Куриона, замок Колосси, место рождения Афродиты и многое другое
Начало: у вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Укрощение строптивых осликов: приключение в Лимасоле
Встречайте уникальный шанс подружиться с осликами, исследовать кипрскую деревню и насладиться природой
Начало: 9:00
11 июня в 09:00
12 июня в 10:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Большое путешествие по Кипру: уникальный маршрут
Погрузитесь в удивительный мир Кипра, его историю и культуру во время индивидуальной экскурсии из Лимасола
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
€260 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Из Лимассола на полуостров Акротири: Соленое озеро и замок Колосси
Погрузитесь в историю и красоту Кипра с экскурсией на полуостров Акротири. Откройте для себя древние замки, монастыри и удивительные пейзажи
15 июня в 11:00
16 июня в 11:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кипр для маленьких путешественников: сказка и приключения
Ваш ребёнок станет героем настоящего приключения: верёвочный парк, восхождение на Олимп и волшебство шоколада
Начало: 9:00
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Лефкара: узнать Кипр через его ремёсла - экскурсия из Лимасола
Приглашаем вас в Лефкару - сокровищницу кипрских ремесел, где кружева вдохновили самого Да Винчи
Начало: 9:00
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кипр за день: история, мифы, гастрономия - эксклюзивный тур из Лимасола
Восемь часов открытий и впечатлений: от бухты Афродиты до гор Олимпа, от монастырей до кипрской кухни
Начало: В лобби вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Паломнический тур по святым местам Кипра из Лимасола
Погрузитесь в духовное путешествие по святым местам Кипра, где история и вера переплетаются в уникальный опыт
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в Средневековье из любого города острова
Познакомиться с природным, христианским и ремесленным достоянием Кипра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Незабываемое путешествие по Никосии, Лефкаре и монастырю Святого Мины
Уникальная экскурсия по Лимасолу, включающая посещение Никосии, Лефкары, монастырей и виноделен. Погрузитесь в историю и культуру Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
Царство Посейдона приглашает на экскурсию по лучшим пляжам Кипра. Уникальный маршрут, профессиональные гиды и возможность купания ждут вас
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€90 за человека
Индивидуальная
8 часов
Троодос - по стопам Святых Апостолов: индивидуальная экскурсия в Лимасоле
Отправьтесь в увлекательное путешествие по горам Троодоса, где вас ждут монастыри, древние деревушки и уникальные культурные памятники
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€115 за человека
Индивидуальная
6 часов
Приключения спартанцев: индивидуальная экскурсия в Лимасоле
Путешествие по горам Троодос, шоколадная мастерская, верёвочный парк и обед в ресторане. Отличный выбор для семейного отдыха
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€100 за человека
Индивидуальная
7 часов
Разделённая столица и её окрестности: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Никосии и её окрестностям. Посетите церковь, зоопарк и уникальный город, разделённый на две части
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€130 за человека
Индивидуальная
8 часов
Чудеса Святого Исцеления
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€115 за человека
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по святыням Лимасола: Храм Лазаря, монастыри и церкви
Погрузитесь в духовные традиции Кипра, посетив Храм Святого Лазаря, монастырь Святой Фёклы, церковь Святых Киприана и Иустины, Царский монастырь Киккос
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€115 за человека
Индивидуальная
5 часов
Полдневная экскурсия Ларнака: от мечети до средневековой крепости
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ларнаки, где каждый камень хранит истории вековых событий
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00 или 14:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€90 за человека
Индивидуальная
6 часов
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
Насладитесь увлекательной рыбалкой на басса с профессиональным гидом в Лимасоле! Поймайте трофейную рыбу в живописных водоемах Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€200 за человека
Индивидуальная
5 часов
Увлекательная экскурсия по предгорьям Троодоса в Лимасоле
Посетите монастырь Святого Мины, винодельню Ктима Христудиа, этнографический музей в Като Дрис и деревню Лефкара. Узнайте о культуре и истории Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны замков Северного Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Волшебные горные деревушки Лимасола: путешествие в сердце Кипра
Погрузитесь в атмосферу старинных кипрских деревень с экскурсией по горам Троодоса. Уникальные традиции и неповторимая архитектура ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кирения - «Горький лимон»: индивидуальная экскурсия по Кипру
Увлекательное путешествие по Кирении, Никосии и другим историческим местам Кипра. Узнайте больше о богатой истории острова и насладитесь потрясающими видами
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€115 за человека
Индивидуальная
8 часов
Православное наследие Кипра: от храмов до монастырей в Лимасоле
Погрузитесь в историю Православия на Кипре, посещая древние святыни и монастыри, хранящие уникальные реликвии и иконы
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия-приключение «В мире животных» в Лимасоле
Подарите детям незабываемый день в Лимасоле! В программе: ослиная ферма, рыбацкая деревня и парк верблюдов. Увлекательные приключения ждут вас
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€90 за человека
Индивидуальная
8 часов
Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Лимассола
Монастырь Киккос, долина Кедров, гончарный мастер-класс и лесной водопад за 1 день
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
€280 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Покоряя море и горы: индивидуальная экскурсия в Лимасоле
Начните день с SUP-прогулки, насладитесь обедом в горной таверне и исследуйте аутентичные деревни Лефкара и Като Дрис
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€135 за человека
Индивидуальная
8 часов
Троодос - душа Кипра: индивидуальная экскурсия по Лимасолу
Погрузитесь в атмосферу гор Троодос, посетите монастыри и деревни, насладитесь кипрской кухней и узнайте больше о культуре острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Национальному парку Акамас в Лимасоле
Погрузитесь в мир дикой природы и древних легенд на индивидуальной экскурсии по Национальному парку Акамас
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Пафос - от мифов до древней столицы
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Вкусная обзорная экскурсия по Лимасолу
Погрузитесь в атмосферу Кипра, посетив живописные деревни, монастыри и винодельни. Попробуйте уникальные сладости и наслаждайтесь обедом в рыбацкой деревне
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€115 за человека
Индивидуальная
8 часов
Гурмэ-вояж по Кипру: индивидуальная экскурсия в Лимасоле
Погрузитесь в атмосферу Кипра через его традиционную кухню, мясные деликатесы, сладости и вино в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€130 за человека
Индивидуальная
8 часов
Винная экскурсия Нектар Диониса: уникальные вина и красоты Кипра
Погрузитесь в мир кипрского виноделия с экскурсией Нектар Диониса. Откройте великолепие вин Кипра, его культуру и необычайные пейзажи
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Наследие древней Византии: экскурсия по храмам Лимасола
Путешествие по древним церквям Троодоса, включённым в список ЮНЕСКО. Откройте для себя уникальное наследие Византии
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€115 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана18 мая 2024Мы съездили в замечательное путешествие по горам Троодос с Еленой. Ездили и любовались красивой природой, аутентичными деревнями, древним м более молодым
- ККсения17 мая 2024Интересная экскурсия! Гид с огоньком! Снимать ее не разрешила, потому никаких фотодоказательств. Это придало путешествию таинственность. Многое узнали о богине любви и побывали в нетуристисючнских местах
- ННаталья16 мая 2024Замечательно провела время! Узнав, что я уже была в некоторых церквях, гид скорректировал маршрут. Тимур давно живет на Кипре, хорошо
- ЕЕлена9 мая 2024Большая благодарность Елене за столь интересную экскурсию по острову. Это было первое наше знакомство с Кипром. Мы много узнали про
- ААндрей4 мая 2024Мы были с ребенком (3 года) и не знали насколько будет удобно и легко на маршруте. Но мы зря сомневались
- ААлексей18 апреля 2024Елена сразу чувствует ваше настроение, и сможет легко подстроить маршрут и под него, и под погоду, и под иные обстоятельства.
- ЮЮля13 апреля 2024Очень интересный гид Лена спасибо вам за всё нам было очень интересно❤❤❤❤❤
- ГГалина13 марта 2024Нашим Гидом был Андрей. Супер. Нвши 100% рекомендации👍
- ЮЮлия6 марта 2024Экскурсия очень интересная и познавательная, природа изумительная, но важно рассчитывать силы с учетом серпантина, на обратной дороге может быть тяжеловато
- ААнна19 февраля 2024Отличное путешествие. Остались очень довольны. Вкусно пообедали по дороге.
Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Лимасолу в июне 2024
Сейчас в Лимасоле в категории "Индивидуальные" можно забронировать 50 экскурсий и билетов от 9 до 360. Туристы уже оставили гидам 204 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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