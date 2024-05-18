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монастырями, пробовали на вкус местные сладости, вино и еду, дышали чудесными запахами роз и трав. И это благодаря замечательной Елене! Программа экскурсии сама по себе отличная, но, так как у нас были свои предпочтения, мы попросили кое-что изменить: Елена пошла нам на встречу и сумела сделать так, что мы посмотрели даже больше, чем ожидали. С ней интересно, познавательно, по-человечески приятно и комфортно. Очень рекомендуем и собираемся в следующий раз заказать у нее и другую экскурсию. Спасибо вам еще раз!