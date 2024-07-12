С София Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра) читать дальше просто выше всяких похвал 👍🏻 дегустация местных вин прошла на Ура! Да и вообще мы увидели совершенно другой Кипр, разительно отличающийся от побережья. Спасибо огромное за замечательный день! Отличная экскурсия! Супер маршрут! Елена интересно подавала материал, прислушивалась к настроению группы. Таверна в горах

J Julija Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра) Отличный день получился! Елена очень знающий и приятный в общении человек. Посмотрели очень красивые и живописные места, узнали много о местных обычаях. Были на экскурсии с 2 детьми и им тоже было интересно. Спасибо!

D DAVID Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра) Благодарю Елену за интересную экскурсию, новый для меня, более глубокий, философский взгляд на античных героев. А за целый список рекомендованной литературы отдельная благодарность!

Г Галина Колоритный Кипр: тур по горным деревушкам Нашим Гидом был Андрей. Супер. Нвши 100% рекомендации👍

С Сергей Паломничества из любого города острова по святым местам Елена конечно имеет большой опыт и глубокие знания в своем деле. В сочетании с явно заметным очень добрым отношением к Кипру это дает хороший эффект в восприятии экскурсии.

Л Людмила Паломничества из любого города острова по святым местам Благодаря этой экскурсии у нас получился отличный день. Мы увидели другой Кипр. Елена очень позитивная, если хотите зарядиться, то к ней. Поведала много интересных историй, обратила внимание на все красоты по пути. Нам очень понравилось. Рекомендую.

Н Наталья Паломничества из любого города острова по святым местам читать дальше Елена подстроила программу под наше время. Так как мы были с круизным лайнером и должны были вовремя вернуться. Лена, спасибо вам огромное, вы гид от Бога!!! Елена, благодарю Вас за очень интересную и познавательную экскурсию! Было очень душевно, тепло и просто классно! Маршрут был просто замечательным,

Я Ярослав Колоритный Кипр: тур по горным деревушкам Горные деревушки прекрасны, перерыв в таверне великолепен, гид восхитителен.