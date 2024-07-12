8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
Познакомиться с природой острова, посетить древние монастыри и попробовать местные вина
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Колоритный Кипр: уникальный тур по горным деревушкам из Лимасола
Погрузитесь в атмосферу Кипра с экскурсией по его живописным горным деревням, полной культурных открытий
Начало: 9:00
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
€334 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Паломнический тур по святым местам Кипра из Лимасола
Погрузитесь в духовное путешествие по святым местам Кипра, где история и вера переплетаются в уникальный опыт
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССофия12 июля 2024Спасибо огромное за замечательный день! Отличная экскурсия! Супер маршрут! Елена интересно подавала материал, прислушивалась к настроению группы. Таверна в горах
- JJulija8 июня 2024Отличный день получился! Елена очень знающий и приятный в общении человек. Посмотрели очень красивые и живописные места, узнали много о местных обычаях. Были на экскурсии с 2 детьми и им тоже было интересно. Спасибо!
- DDAVID6 июня 2024Благодарю Елену за интересную экскурсию, новый для меня, более глубокий, философский взгляд на античных героев. А за целый список рекомендованной литературы отдельная благодарность!
- ГГалина13 марта 2024Нашим Гидом был Андрей. Супер. Нвши 100% рекомендации👍
- ССергей25 августа 2023Елена конечно имеет большой опыт и глубокие знания в своем деле. В сочетании с явно заметным очень добрым отношением к Кипру это дает хороший эффект в восприятии экскурсии.
- ЛЛюдмила6 ноября 2022Благодаря этой экскурсии у нас получился отличный день. Мы увидели другой Кипр. Елена очень позитивная, если хотите зарядиться, то к ней. Поведала много интересных историй, обратила внимание на все красоты по пути. Нам очень понравилось. Рекомендую.
- ННаталья16 октября 2022Елена, благодарю Вас за очень интересную и познавательную экскурсию! Было очень душевно, тепло и просто классно! Маршрут был просто замечательным,
- ЯЯрослав4 января 2022Горные деревушки прекрасны, перерыв в таверне великолепен, гид восхитителен.
- ННаталья3 октября 2021Спасибо Владимиру за прекрасно проведённый день! Действительно, мы увидели колоритный Кипр и он нам очень понравился. Владимир -интересный рассказчик, аккуратный водитель, приятный собеседник. Провели с ним один из лучших дней на Кипре!
Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «Однодневные»
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