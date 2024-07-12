Однодневные – экскурсии в Лимасоле

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Лимасоле на русском языке, цены от €334. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
На машине
34 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
Познакомиться с природой острова, посетить древние монастыри и попробовать местные вина
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
350 за всё до 6 чел.
Колоритный Кипр: тур по горным деревушкам
На машине
7 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Колоритный Кипр: уникальный тур по горным деревушкам из Лимасола
Погрузитесь в атмосферу Кипра с экскурсией по его живописным горным деревням, полной культурных открытий
Начало: 9:00
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
334 за всё до 4 чел.
Паломничества из любого города острова по святым местам
На машине
16 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Паломнический тур по святым местам Кипра из Лимасола
Погрузитесь в духовное путешествие по святым местам Кипра, где история и вера переплетаются в уникальный опыт
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
350 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    София
    12 июля 2024
    Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
    Спасибо огромное за замечательный день! Отличная экскурсия! Супер маршрут! Елена интересно подавала материал, прислушивалась к настроению группы. Таверна в горах
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    просто выше всяких похвал 👍🏻 дегустация местных вин прошла на Ура! Да и вообще мы увидели совершенно другой Кипр, разительно отличающийся от побережья.

  • J
    Julija
    8 июня 2024
    Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
    Отличный день получился! Елена очень знающий и приятный в общении человек. Посмотрели очень красивые и живописные места, узнали много о местных обычаях. Были на экскурсии с 2 детьми и им тоже было интересно. Спасибо!
    Отличный день получился! Елена очень знающий и приятный в общении человек. Посмотрели очень красивые и живописные
  • D
    DAVID
    6 июня 2024
    Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
    Благодарю Елену за интересную экскурсию, новый для меня, более глубокий, философский взгляд на античных героев. А за целый список рекомендованной литературы отдельная благодарность!
  • Г
    Галина
    13 марта 2024
    Колоритный Кипр: тур по горным деревушкам
    Нашим Гидом был Андрей. Супер. Нвши 100% рекомендации👍
  • С
    Сергей
    25 августа 2023
    Паломничества из любого города острова по святым местам
    Елена конечно имеет большой опыт и глубокие знания в своем деле. В сочетании с явно заметным очень добрым отношением к Кипру это дает хороший эффект в восприятии экскурсии.
  • Л
    Людмила
    6 ноября 2022
    Паломничества из любого города острова по святым местам
    Благодаря этой экскурсии у нас получился отличный день. Мы увидели другой Кипр. Елена очень позитивная, если хотите зарядиться, то к ней. Поведала много интересных историй, обратила внимание на все красоты по пути. Нам очень понравилось. Рекомендую.
  • Н
    Наталья
    16 октября 2022
    Паломничества из любого города острова по святым местам
    Елена, благодарю Вас за очень интересную и познавательную экскурсию! Было очень душевно, тепло и просто классно! Маршрут был просто замечательным,
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    Елена подстроила программу под наше время. Так как мы были с круизным лайнером и должны были вовремя вернуться. Лена, спасибо вам огромное, вы гид от Бога!!!

  • Я
    Ярослав
    4 января 2022
    Колоритный Кипр: тур по горным деревушкам
    Горные деревушки прекрасны, перерыв в таверне великолепен, гид восхитителен.
  • Н
    Наталья
    3 октября 2021
    Колоритный Кипр: тур по горным деревушкам
    Спасибо Владимиру за прекрасно проведённый день! Действительно, мы увидели колоритный Кипр и он нам очень понравился. Владимир -интересный рассказчик, аккуратный водитель, приятный собеседник. Провели с ним один из лучших дней на Кипре!

Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «Однодневные»

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  1. Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
  2. Колоритный Кипр: тур по горным деревушкам
  3. Паломничества из любого города острова по святым местам
Сколько стоит экскурсия по Лимасолу в августе 2024
Сейчас в Лимасоле в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 334 до 350. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Лимасоле (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 57 ⭐ отзывов, цены от €334. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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