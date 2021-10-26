Добрался до дома и описываю впечатления от экскурсии. В первую очередь - спасибо Серго. Замечательная поездка, солнечные воспоминания и дружелюбное Ваше отношение надолго останутся в наших сердцах. Просто с Вами интересно, забраться туда, куда не каждый турист способен добраться, увидеть то, что в экскурсионном забеге не покажут на массовых, натоптанных маршрутах. Тонкое чувство настроений и пожеланий гостей, делает Вас отличным сопровождающим по этому прекрасному острову. Еще раз спасибо Серго. Тем кому интересен Кипр с точки зрения нюансов, узких троп и красивейших видов - это к Серго. К тому же Серго прекрасный собеседник с тонким чувством юмора. Удачи Вам Серго, и самого хорошего. Очень рекомендую гостям острова.