Серго - лучший экскурсовод, что встречался нам за последние годы (в разных странах). И хотя Серго утверждает, что его интересует в первую очередь природа, на самом деле его познания во

всех областях впечатляют! Это человек, который относится к своей работе с уважением и страстью. Отвез нас в те места, которые сам любит и открывает - повел по совершенно уникальному маршруту, который придумал сам. Для тех, кто любит посещать необычные места, слушать и обсуждать интересные истории - идеальный вариант! Но будьте готовы к пешему подъему в горы и - по желанию - спуску в гроты, пещеры, в углубление под мостом влюбленных.

Прекрасно. Серджио прекрасный гид, очень коммуникабельный и внимательный. Прямо подружились). Путешествие по красивейшим местам, бонусом- постояли на закате у моря под садящимися в Ларнаке, прямо над головой, самолетами. Впечатляет!

Огромное спасибо Серго за замечательную экскурсию. Это был замечательный подарок в мой день рождения! Море эмоций, радушный прием, фруктовое приветствие, все было на высшем уровне. По истине прекрасное место, достойно внимания для путешественников любого возраста! Удачи Серго и всей команде!

Добрался до дома и описываю впечатления от экскурсии. В первую очередь - спасибо Серго. Замечательная поездка, солнечные воспоминания и дружелюбное Ваше отношение надолго останутся в наших сердцах. Просто с Вами

интересно, забраться туда, куда не каждый турист способен добраться, увидеть то, что в экскурсионном забеге не покажут на массовых, натоптанных маршрутах. Тонкое чувство настроений и пожеланий гостей, делает Вас отличным сопровождающим по этому прекрасному острову. Еще раз спасибо Серго. Тем кому интересен Кипр с точки зрения нюансов, узких троп и красивейших видов - это к Серго. К тому же Серго прекрасный собеседник с тонким чувством юмора. Удачи Вам Серго, и самого хорошего. Очень рекомендую гостям острова.

Н Нина

Те места, которые мы увидели на этой экскурсии, стали для нас открытием. Мы много раз бывали на Кипре, проводили время на пляжах Айа Напы, но даже не подозревали, как много удивительно красивых мест находится рядом с этими пляжами. Конечно, можно самим все это посмотреть, но с рассказами Серго, знанием секретных дорожек и его любовью к этим местам - это особенно!

Рекомендуем!