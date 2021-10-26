Сокровище Кипра — мыс Греко

Впечатлиться природой острова на восточном побережье

5
5 отзывов
Отправляемся на самый край острова Кипр — мыс Греко! В этом мини-туре я объединил локации с кипрских открыток и свои любимые пешие нетуристические тропы.

Вас ждут причудливые ландшафтные образования, чистые воды всех оттенков синего, церковь в греческом стиле и сотни ракурсов для фото.

Дополнят впечатления легенды и рассказы о местной жизни.
Сокровище Кипра — мыс Греко
Сокровище Кипра — мыс Греко
Сокровище Кипра — мыс Греко
Сокровище Кипра — мыс Греко
Сокровище Кипра — мыс Греко
Сокровище Кипра — мыс Греко
Сокровище Кипра — мыс Греко
Сокровище Кипра — мыс Греко
Сокровище Кипра — мыс Греко
Сокровище Кипра — мыс Греко
Сокровище Кипра — мыс Греко
Сокровище Кипра — мыс Греко
Сокровище Кипра — мыс Греко

Что вас ожидает

Дружеская экскурсия

Дорога до мыса Греко и между самыми живописными уголками этого района пройдет под мои рассказы по вашим интересам. Вы услышите главное об истории и географии Кипра. Поймете, почему и как он разделен. Узнаете, что здесь выращивают и производят. Я с радостью расскажу об острове глазами местных, подскажу, что и где попробовать из яркой кипрской кухни.

Красоты мыса Греко — известные и не только

  • Мост Любви — символ Кипра с открыток. Вдоволь пофотографируемся и обсудим, чем славится удивительная природная арка.
  • Морские пещеры и гроты. Исследовать их изнутри или полюбоваться сверху? Вы выберете сами, но в любом случае насладитесь видами Средиземноморья — вода здесь особенно чистая.
  • Церковь Анаргири — белоснежная и с голубой крышей, она возвышается над лагуной и хранит любопытную легенду.
  • Пешеходная прогулка. Ближе к концу экскурсии приготовьтесь к несложному пешему маршруту (около 40 минут), который приведет нас на обзорную площадку с фантастическими пейзажами. Это почти секретное место, куда не возят туристические группы. Вечером вы встретите здесь лучший кипрский закат, утром — впечатлитесь уединенностью завопедного уголка.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдет на автомобиле Nissan Note или Honda CR-V
  • Транспортные расходы включены в стоимость. В машине для вас всегда есть вода и фрукты. Дополнительных расходов нет.
  • Если вы заказываете экскурсию на утреннее время, то будет возможность отдохнуть на чудесном пляже
  • Возьмите с собой удобную обувь и купальные принадлежности

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у Вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Sergo
Sergo
Добро пожаловать на Кипр. Меня зовут Серго. Я уже много лет живу на Кипре. Сам очень люблю путешествовать и прекрасно понимаю, что важно для гостей нашего острова. Также много лет занимаюсь организацией туров по острову: в первую очередь это маршруты, посвященные дивной природе Кипра. Провожу экскурсии на русском и английском языках.
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5 реальных отзывов от туристов

А
26 окт 2021
Отличная экскурсия для тех, для кого Кипр не только пляж. Красивые морские виды, десятки ярких фото. Серго очень позитивный человек, с удовольствием делится своей любовью к этому острову и интересными фактами его истории и географии. Поездка комфортная во всех смыслах!
А
17 окт 2021
Добрался до дома и описываю впечатления от экскурсии. В первую очередь - спасибо Серго. Замечательная поездка, солнечные воспоминания и дружелюбное Ваше отношение надолго останутся в наших сердцах. Просто с Вами интересно, забраться туда, куда не каждый турист способен добраться, увидеть то, что в экскурсионном забеге не покажут на массовых, натоптанных маршрутах. Тонкое чувство настроений и пожеланий гостей, делает Вас отличным сопровождающим по этому прекрасному острову. Еще раз спасибо Серго. Тем кому интересен Кипр с точки зрения нюансов, узких троп и красивейших видов - это к Серго. К тому же Серго прекрасный собеседник с тонким чувством юмора. Удачи Вам Серго, и самого хорошего. Очень рекомендую гостям острова.
В
6 окт 2021
Потрясающий маршрут! Наша семья просто влюбилась в этот уголок Кипра. Sergo великолепный рассказчик, интересный человек, который очень любит Кипр и щедро делится своими знаниями. Спасибо большое.
Pavel
4 окт 2021
Отличная экскурсия, замечательный гид, все просто супер!
Елена
27 сен 2021
Великолепное путешествие по самым красивым местам Кипра! Огромное спасибо за впечатления!
Серго - отличный рассказчик, гид, очень внимателен и заботлив.
Тур насыщенный: пляжи, скалы, пикник, пешая прогулка. Очень советую!

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