Отправляемся на самый край острова Кипр — мыс Греко! В этой мини-поездке я объединил локации с кипрских открыток и свои любимые пешие нетуристические тропы.
Вас ждут причудливые ландшафтные образования, чистые воды всех оттенков синего, церковь в греческом стиле и сотни ракурсов для фото. Дополнят впечатления легенды и рассказы о местной жизни.
Вас ждут причудливые ландшафтные образования, чистые воды всех оттенков синего, церковь в греческом стиле и сотни ракурсов для фото. Дополнят впечатления легенды и рассказы о местной жизни.
Описание экскурсии
Дружеская экскурсия
Дорога до мыса Греко и между самыми живописными уголками этого района пройдёт под мои рассказы по вашим интересам. Вы услышите главное об истории и географии Кипра. Поймете, почему и как он разделён. Узнаете, что здесь выращивают и производят. Я с радостью расскажу об острове глазами местных, подскажу, что и где попробовать из яркой кипрской кухни.
Красоты мыса Греко — известные и не только
- Мост Любви — символ Кипра с открыток. Вдоволь пофотографируемся и обсудим, чем славится удивительная природная арка
- Морские пещеры и гроты. Исследовать их изнутри или полюбоваться сверху? Вы выберете сами, но в любом случае насладитесь видами Средиземноморья — вода здесь особенно чистая
- Церковь Анаргири — белоснежная и с голубой крышей, она возвышается над лагуной и хранит любопытную легенду
- Пешеходная прогулка. Ближе к концу экскурсии приготовьтесь к несложному пешему маршруту (около 40 минут), который приведёт нас на обзорную площадку с фантастическими пейзажами. Это почти секретное место, куда не возят туристические группы. Вечером вы встретите здесь лучший кипрский закат, утром — впечатлитесь уединённостью заповедного уголка
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на автомобиле Nissan Serena. В машине для вас всегда есть вода
- Дополнительных расходов нет
- Если вы заказываете экскурсию на утреннее время, то будет возможность отдохнуть на чудесном пляже
- Возьмите с собой удобную обувь и купальные принадлежности
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серго — ваш гид в Лимасоле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 219 туристов
Добро пожаловать на Кипр. Меня зовут Серго. Я уже много лет живу на Кипре. Сам очень люблю путешествовать и прекрасно понимаю, что важно для гостей нашего острова. Также много лет занимаюсь организацией туров по острову: в первую очередь это маршруты, посвященные дивной природе Кипра. Провожу экскурсии на русском и английском языках.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Серго - лучший экскурсовод, что встречался нам за последние годы (в разных странах). И хотя Серго утверждает, что его интересует в первую очередь природа, на самом деле его познания во
+2
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Прекрасно. Серджио прекрасный гид, очень коммуникабельный и внимательный. Прямо подружились). Путешествие по красивейшим местам, бонусом- постояли на закате у моря под садящимися в Ларнаке, прямо над головой, самолетами. Впечатляет!
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J
Огромное спасибо Серго за замечательную экскурсию. Это был замечательный подарок в мой день рождения! Море эмоций, радушный прием, фруктовое приветствие, все было на высшем уровне. По истине прекрасное место, достойно внимания для путешественников любого возраста! Удачи Серго и всей команде!
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С
Серго - классный гид, экскурсия очень интересная и потрясающе живописная! Рекомендую:)
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А
Добрался до дома и описываю впечатления от экскурсии. В первую очередь - спасибо Серго. Замечательная поездка, солнечные воспоминания и дружелюбное Ваше отношение надолго останутся в наших сердцах. Просто с Вами
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Н
Те места, которые мы увидели на этой экскурсии, стали для нас открытием. Мы много раз бывали на Кипре, проводили время на пляжах Айа Напы, но даже не подозревали, как много удивительно красивых мест находится рядом с этими пляжами. Конечно, можно самим все это посмотреть, но с рассказами Серго, знанием секретных дорожек и его любовью к этим местам - это особенно!
Рекомендуем!
Рекомендуем!
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