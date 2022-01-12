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Сокровище Кипра - мыс Греко (из Лимассола)

Впечатлиться природой острова на восточном побережье
Отправляемся на самый край острова Кипр — мыс Греко! В этой мини-поездке я объединил локации с кипрских открыток и свои любимые пешие нетуристические тропы.

Вас ждут причудливые ландшафтные образования, чистые воды всех оттенков синего, церковь в греческом стиле и сотни ракурсов для фото. Дополнят впечатления легенды и рассказы о местной жизни.
5
13 отзывов
Сокровище Кипра - мыс Греко (из Лимассола)
Сокровище Кипра - мыс Греко (из Лимассола)
Сокровище Кипра - мыс Греко (из Лимассола)

Описание экскурсии

Дружеская экскурсия

Дорога до мыса Греко и между самыми живописными уголками этого района пройдёт под мои рассказы по вашим интересам. Вы услышите главное об истории и географии Кипра. Поймете, почему и как он разделён. Узнаете, что здесь выращивают и производят. Я с радостью расскажу об острове глазами местных, подскажу, что и где попробовать из яркой кипрской кухни.

Красоты мыса Греко — известные и не только

  • Мост Любви — символ Кипра с открыток. Вдоволь пофотографируемся и обсудим, чем славится удивительная природная арка
  • Морские пещеры и гроты. Исследовать их изнутри или полюбоваться сверху? Вы выберете сами, но в любом случае насладитесь видами Средиземноморья — вода здесь особенно чистая
  • Церковь Анаргири — белоснежная и с голубой крышей, она возвышается над лагуной и хранит любопытную легенду
  • Пешеходная прогулка. Ближе к концу экскурсии приготовьтесь к несложному пешему маршруту (около 40 минут), который приведёт нас на обзорную площадку с фантастическими пейзажами. Это почти секретное место, куда не возят туристические группы. Вечером вы встретите здесь лучший кипрский закат, утром — впечатлитесь уединённостью заповедного уголка

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на автомобиле Nissan Serena. В машине для вас всегда есть вода
  • Дополнительных расходов нет
  • Если вы заказываете экскурсию на утреннее время, то будет возможность отдохнуть на чудесном пляже
  • Возьмите с собой удобную обувь и купальные принадлежности

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серго
Серго — ваш гид в Лимасоле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 219 туристов
Добро пожаловать на Кипр. Меня зовут Серго. Я уже много лет живу на Кипре. Сам очень люблю путешествовать и прекрасно понимаю, что важно для гостей нашего острова. Также много лет занимаюсь организацией туров по острову: в первую очередь это маршруты, посвященные дивной природе Кипра. Провожу экскурсии на русском и английском языках.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
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Серго - лучший экскурсовод, что встречался нам за последние годы (в разных странах). И хотя Серго утверждает, что его интересует в первую очередь природа, на самом деле его познания во
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всех областях впечатляют! Это человек, который относится к своей работе с уважением и страстью. Отвез нас в те места, которые сам любит и открывает - повел по совершенно уникальному маршруту, который придумал сам. Для тех, кто любит посещать необычные места, слушать и обсуждать интересные истории - идеальный вариант! Но будьте готовы к пешему подъему в горы и - по желанию - спуску в гроты, пещеры, в углубление под мостом влюбленных.

Серго - лучший экскурсовод, что встречался нам за последние годы (в разных странах). И хотя Серго
Серго - лучший экскурсовод, что встречался нам за последние годы (в разных странах). И хотя Серго
Серго - лучший экскурсовод, что встречался нам за последние годы (в разных странах). И хотя Серго
Серго - лучший экскурсовод, что встречался нам за последние годы (в разных странах). И хотя Серго
Серго - лучший экскурсовод, что встречался нам за последние годы (в разных странах). И хотя Серго
Серго - лучший экскурсовод, что встречался нам за последние годы (в разных странах). И хотя Серго
Серго - лучший экскурсовод, что встречался нам за последние годы (в разных странах). И хотя Серго
Серго - лучший экскурсовод, что встречался нам за последние годы (в разных странах). И хотя Серго+2
Серго - лучший экскурсовод, что встречался нам за последние годы (в разных странах). И хотя Серго
Серго - лучший экскурсовод, что встречался нам за последние годы (в разных странах). И хотя Серго
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Людмила
Прекрасно. Серджио прекрасный гид, очень коммуникабельный и внимательный. Прямо подружились). Путешествие по красивейшим местам, бонусом- постояли на закате у моря под садящимися в Ларнаке, прямо над головой, самолетами. Впечатляет!
Прекрасно. Серджио прекрасный гид, очень коммуникабельный и внимательный. Прямо подружились). Путешествие по красивейшим местам, бонусом- постояли
Прекрасно. Серджио прекрасный гид, очень коммуникабельный и внимательный. Прямо подружились). Путешествие по красивейшим местам, бонусом- постояли
Прекрасно. Серджио прекрасный гид, очень коммуникабельный и внимательный. Прямо подружились). Путешествие по красивейшим местам, бонусом- постояли
Прекрасно. Серджио прекрасный гид, очень коммуникабельный и внимательный. Прямо подружились). Путешествие по красивейшим местам, бонусом- постояли
Прекрасно. Серджио прекрасный гид, очень коммуникабельный и внимательный. Прямо подружились). Путешествие по красивейшим местам, бонусом- постояли
Прекрасно. Серджио прекрасный гид, очень коммуникабельный и внимательный. Прямо подружились). Путешествие по красивейшим местам, бонусом- постояли
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J
Огромное спасибо Серго за замечательную экскурсию. Это был замечательный подарок в мой день рождения! Море эмоций, радушный прием, фруктовое приветствие, все было на высшем уровне. По истине прекрасное место, достойно внимания для путешественников любого возраста! Удачи Серго и всей команде!
Огромное спасибо Серго за замечательную экскурсию. Это был замечательный подарок в мой день рождения! Море эмоций,
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С
Серго - классный гид, экскурсия очень интересная и потрясающе живописная! Рекомендую:)
Серго - классный гид, экскурсия очень интересная и потрясающе живописная! Рекомендую:)
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А
Добрался до дома и описываю впечатления от экскурсии. В первую очередь - спасибо Серго. Замечательная поездка, солнечные воспоминания и дружелюбное Ваше отношение надолго останутся в наших сердцах. Просто с Вами
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интересно, забраться туда, куда не каждый турист способен добраться, увидеть то, что в экскурсионном забеге не покажут на массовых, натоптанных маршрутах. Тонкое чувство настроений и пожеланий гостей, делает Вас отличным сопровождающим по этому прекрасному острову. Еще раз спасибо Серго. Тем кому интересен Кипр с точки зрения нюансов, узких троп и красивейших видов - это к Серго. К тому же Серго прекрасный собеседник с тонким чувством юмора. Удачи Вам Серго, и самого хорошего. Очень рекомендую гостям острова.

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Н
Те места, которые мы увидели на этой экскурсии, стали для нас открытием. Мы много раз бывали на Кипре, проводили время на пляжах Айа Напы, но даже не подозревали, как много удивительно красивых мест находится рядом с этими пляжами. Конечно, можно самим все это посмотреть, но с рассказами Серго, знанием секретных дорожек и его любовью к этим местам - это особенно!
Рекомендуем!
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