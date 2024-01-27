Е Екатерина Лимассол глазами местных жителей Прекрасная прогулка с Ольгой - лучший способ познакомиться с городом. Заглянули в уголки, куда сами бы не догадались и повторили историю Кипра! Спасибо!

U Urinoff Укрощение строптивых осликов в Лимассоле мы были очень довольны от экскурсии в лимассоле выражаем благодарность гиду счастливо

Д Даниэль Лимассол глазами местных жителей Ольга провела замечательную индивидуальную экскурсию по Лимасолу в подходящем нам темпе. Мы узнали много нового о городе и о Кипре в целом. Ольга профессиональна и очень внимательна. Большое спасибо. Марина и Даниель.

A Anna Лимассол глазами местных жителей Спасибо большое за великолепную экскурсию! Нам очень понравилась Ольга, отличный гид, интересно рассказывает и места были выбраны с учётом нашего состава. Надеюсь и в следующий наш визит с ней встретиться, а так же с радостью буду рекомендовать друзьям и знакомым.

Е Евгения Из Лимассола - на полуостров Акротири Прекрасная экскурсия, сопровождаемая познавательной историей и интересными фактами. Мила учитывает Ваши пожелания по маршруту, за что ей отдельное спасибо:)

L Leyla Лефкара: узнать Кипр через его ремёсла Отличный вариант провести воскресный день, легкая экскурсия, не утомляющая, особенно для новичков или ленивых на Кипре:)))

Е Екатерина Лефкара: узнать Кипр через его ремёсла читать дальше потрясающее! Гид Владимир очень профессионален: полностью владеет разноплановой информацией о Кипре, ответил на все вопросы, в том числе на несотносящиеся к теме экскурсии. С Владимиром очень комфортно общаться. Спасибо огромное за экскурсию! Экскурсия в Лефкару с посещением оливкой фермы была очень познавательной. Замечательная деревня со своими традициями, культурой и историей! Оливковое масло

А Александр Лефкара: узнать Кипр через его ремёсла читать дальше можно запастись подарками домой. Сама деревня очень красивая, здесь удивительные церкви, которое без такого опытного гида как Владимр, самим просто не найти. Заехали на оливковую ферму на краю огромной лесистой долины знаменитую своими столетними оливами и оливковой продукцией от масла до кондитерских изделий. Кроме того, мы еще попросили Владимира показать нам поселение Хирокития - 5800 лет до нашей эры. Везде успели, экскурсия определенной удалась. Спасибо! Поездка с Владимиром была короткой, но очень насыщенной. Деревня Лефкара знаменита своими вышивками, кружевами и серебряных дел мастерами. Место, где

О Ольга Укрощение строптивых осликов в Лимассоле читать дальше добрые, на ферме чисто. Мы попробовали любимое лакомство осликов стручки рожкового дерева, насладились потрясающими видами, зарядились солнцем и хорошим настроением. Я бы добавила ещё дегустацию ослиного молока на ферме. Рекомендую эту экскурсию всем туристам. Только положительные впечатления от экскурсии. Гид Владимир слышал все наши пожелания, рассказал об особенностях жизни на Кипре. Ослики замечательные, очень