Необычные экскурсии по Лимасолу

Найдено 6 экскурсий в категории «Необычные» в Лимасоле на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Лимассол глазами местных жителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
12 отзывов
Лимассол: эксклюзивное путешествие по следам истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу Лимассола в компании опытного гида, который раскроет вам все тайны города
Начало: У Лимассольского замка
11 июня в 12:00
12 июня в 10:00
от 160 за всё до 4 чел.
Укрощение строптивых осликов в Лимассоле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Укрощение строптивых осликов: приключение в Лимасоле
Встречайте уникальный шанс подружиться с осликами, исследовать кипрскую деревню и насладиться природой
Начало: 9:00
11 июня в 09:00
12 июня в 10:00
240 за всё до 4 чел.
Из Лимассола - на полуостров Акротири
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Из Лимассола на полуостров Акротири: Соленое озеро и замок Колосси
Погрузитесь в историю и красоту Кипра с экскурсией на полуостров Акротири. Откройте для себя древние замки, монастыри и удивительные пейзажи
15 июня в 11:00
16 июня в 11:00
340 за всё до 4 чел.
Лефкара: узнать Кипр через его ремёсла
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Лефкара: узнать Кипр через его ремёсла - экскурсия из Лимасола
Приглашаем вас в Лефкару - сокровищницу кипрских ремесел, где кружева вдохновили самого Да Винчи
Начало: 9:00
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
300 за всё до 4 чел.
Волшебные горные деревушки
Индивидуальная
8 часов
Волшебные горные деревушки Лимасола: путешествие в сердце Кипра
Погрузитесь в атмосферу старинных кипрских деревень с экскурсией по горам Троодоса. Уникальные традиции и неповторимая архитектура ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 300 за всё до 4 чел.
Православное наследие Кипра
Индивидуальная
8 часов
Православное наследие Кипра: от храмов до монастырей в Лимасоле
Погрузитесь в историю Православия на Кипре, посещая древние святыни и монастыри, хранящие уникальные реликвии и иконы
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    27 января 2024
    Лимассол глазами местных жителей
    Прекрасная прогулка с Ольгой - лучший способ познакомиться с городом. Заглянули в уголки, куда сами бы не догадались и повторили историю Кипра! Спасибо!
  • U
    Urinoff
    16 сентября 2023
    Укрощение строптивых осликов в Лимассоле
    мы были очень довольны от экскурсии в лимассоле выражаем благодарность гиду счастливо
  • Д
    Даниэль
    17 июня 2023
    Лимассол глазами местных жителей
    Ольга провела замечательную индивидуальную экскурсию по Лимасолу в подходящем нам темпе. Мы узнали много нового о городе и о Кипре в целом. Ольга профессиональна и очень внимательна. Большое спасибо. Марина и Даниель.
  • A
    Anna
    28 мая 2023
    Лимассол глазами местных жителей
    Спасибо большое за великолепную экскурсию! Нам очень понравилась Ольга, отличный гид, интересно рассказывает и места были выбраны с учётом нашего состава. Надеюсь и в следующий наш визит с ней встретиться, а так же с радостью буду рекомендовать друзьям и знакомым.
  • Е
    Евгения
    5 февраля 2023
    Из Лимассола - на полуостров Акротири
    Прекрасная экскурсия, сопровождаемая познавательной историей и интересными фактами. Мила учитывает Ваши пожелания по маршруту, за что ей отдельное спасибо:)
  • L
    Leyla
    27 декабря 2021
    Лефкара: узнать Кипр через его ремёсла
    Отличный вариант провести воскресный день, легкая экскурсия, не утомляющая, особенно для новичков или ленивых на Кипре:)))
  • Е
    Екатерина
    19 ноября 2021
    Лефкара: узнать Кипр через его ремёсла
    Экскурсия в Лефкару с посещением оливкой фермы была очень познавательной. Замечательная деревня со своими традициями, культурой и историей! Оливковое масло
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    потрясающее! Гид Владимир очень профессионален: полностью владеет разноплановой информацией о Кипре, ответил на все вопросы, в том числе на несотносящиеся к теме экскурсии. С Владимиром очень комфортно общаться. Спасибо огромное за экскурсию!

  • А
    Александр
    16 октября 2021
    Лефкара: узнать Кипр через его ремёсла
    Поездка с Владимиром была короткой, но очень насыщенной. Деревня Лефкара знаменита своими вышивками, кружевами и серебряных дел мастерами. Место, где
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    можно запастись подарками домой. Сама деревня очень красивая, здесь удивительные церкви, которое без такого опытного гида как Владимр, самим просто не найти. Заехали на оливковую ферму на краю огромной лесистой долины знаменитую своими столетними оливами и оливковой продукцией от масла до кондитерских изделий. Кроме того, мы еще попросили Владимира показать нам поселение Хирокития - 5800 лет до нашей эры. Везде успели, экскурсия определенной удалась. Спасибо!

  • О
    Ольга
    20 сентября 2021
    Укрощение строптивых осликов в Лимассоле
    Только положительные впечатления от экскурсии. Гид Владимир слышал все наши пожелания, рассказал об особенностях жизни на Кипре. Ослики замечательные, очень
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    добрые, на ферме чисто. Мы попробовали любимое лакомство осликов стручки рожкового дерева, насладились потрясающими видами, зарядились солнцем и хорошим настроением. Я бы добавила ещё дегустацию ослиного молока на ферме. Рекомендую эту экскурсию всем туристам.

  • О
    Ольга
    15 сентября 2021
    Укрощение строптивых осликов в Лимассоле
    Огромное спасибо Владимиру не только за замечательную и познавательную экскурсию по неизбитым туристическим маршрутам, но и за дружеское общение, душевное
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    тепло и за все то, что дает возможность почувствовать, словно ты приехал в гости к доброму и давнему другу детства и он показывает тебе все самое интересное. Ощущение, что мы провели время всей семьей с другом, а не просто на экскурсии. Отдельная благодарность Ольге за контактность и оперативность в общении при организации встречи. Горячо и от всего сердца рекомендую эту экскурсию, равно как и иную другую, которую проводят Владимир и Ольга))

Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «Необычные»

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  1. Лимассол глазами местных жителей
  2. Укрощение строптивых осликов в Лимассоле
  3. Из Лимассола - на полуостров Акротири
  4. Лефкара: узнать Кипр через его ремёсла
  5. Волшебные горные деревушки
Сколько стоит экскурсия по Лимасолу в июне 2024
Сейчас в Лимасоле в категории "Необычные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 160 до 340. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Лимасоле (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Необычные», 28 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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