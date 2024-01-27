1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Лимассол: эксклюзивное путешествие по следам истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу Лимассола в компании опытного гида, который раскроет вам все тайны города
Начало: У Лимассольского замка
11 июня в 12:00
12 июня в 10:00
от €160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Укрощение строптивых осликов: приключение в Лимасоле
Встречайте уникальный шанс подружиться с осликами, исследовать кипрскую деревню и насладиться природой
Начало: 9:00
11 июня в 09:00
12 июня в 10:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Из Лимассола на полуостров Акротири: Соленое озеро и замок Колосси
Погрузитесь в историю и красоту Кипра с экскурсией на полуостров Акротири. Откройте для себя древние замки, монастыри и удивительные пейзажи
15 июня в 11:00
16 июня в 11:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Лефкара: узнать Кипр через его ремёсла - экскурсия из Лимасола
Приглашаем вас в Лефкару - сокровищницу кипрских ремесел, где кружева вдохновили самого Да Винчи
Начало: 9:00
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Волшебные горные деревушки Лимасола: путешествие в сердце Кипра
Погрузитесь в атмосферу старинных кипрских деревень с экскурсией по горам Троодоса. Уникальные традиции и неповторимая архитектура ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Православное наследие Кипра: от храмов до монастырей в Лимасоле
Погрузитесь в историю Православия на Кипре, посещая древние святыни и монастыри, хранящие уникальные реликвии и иконы
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина27 января 2024Прекрасная прогулка с Ольгой - лучший способ познакомиться с городом. Заглянули в уголки, куда сами бы не догадались и повторили историю Кипра! Спасибо!
- UUrinoff16 сентября 2023мы были очень довольны от экскурсии в лимассоле выражаем благодарность гиду счастливо
- ДДаниэль17 июня 2023Ольга провела замечательную индивидуальную экскурсию по Лимасолу в подходящем нам темпе. Мы узнали много нового о городе и о Кипре в целом. Ольга профессиональна и очень внимательна. Большое спасибо. Марина и Даниель.
- AAnna28 мая 2023Спасибо большое за великолепную экскурсию! Нам очень понравилась Ольга, отличный гид, интересно рассказывает и места были выбраны с учётом нашего состава. Надеюсь и в следующий наш визит с ней встретиться, а так же с радостью буду рекомендовать друзьям и знакомым.
- ЕЕвгения5 февраля 2023Прекрасная экскурсия, сопровождаемая познавательной историей и интересными фактами. Мила учитывает Ваши пожелания по маршруту, за что ей отдельное спасибо:)
- LLeyla27 декабря 2021Отличный вариант провести воскресный день, легкая экскурсия, не утомляющая, особенно для новичков или ленивых на Кипре:)))
- ЕЕкатерина19 ноября 2021Экскурсия в Лефкару с посещением оливкой фермы была очень познавательной. Замечательная деревня со своими традициями, культурой и историей! Оливковое масло
- ААлександр16 октября 2021Поездка с Владимиром была короткой, но очень насыщенной. Деревня Лефкара знаменита своими вышивками, кружевами и серебряных дел мастерами. Место, где
- ООльга20 сентября 2021Только положительные впечатления от экскурсии. Гид Владимир слышал все наши пожелания, рассказал об особенностях жизни на Кипре. Ослики замечательные, очень
- ООльга15 сентября 2021Огромное спасибо Владимиру не только за замечательную и познавательную экскурсию по неизбитым туристическим маршрутам, но и за дружеское общение, душевное
Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «Необычные»
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