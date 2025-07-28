3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Кипр славится богатым античным наследием и необычной кухней. Мы отправимся в горные деревни, где вы наберёте воды из святого источника, пообедаете в настоящей таверне, зайдёте в гости к местным, попробуете оливковое масло и мандариновый джем. А ещё сорвёте с деревьев финики, заглянете в старинную винодельню и поднимете бокал Коммандарии!

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«Розовая фабрика», традиционные сладости и мясные деликатесы

Вы побываете в горной деревне Агрос, которая знаменита на весь мир полями дамасских роз. Мы посетим «Розовую фабрику», где из лепестков изготавливают сиропы, чай, ликёр, душистые свечи, мыло и натуральную косметику. На фабрике сладостей вы попробуете разнообразное варенье из грецких орехов и миндаля, корочек апельсина и тыквы и даже из морковки. А в мясной лавке отведаете традиционные кипрскую лунцу, окорок, козий бок и многое другое.

Платрес — горная жемчужина Кипра

Заедем в уютную деревню в горах Троодоса, окружённую соснами и прохладными ручьями. Это один из самых известных горных курортов Кипра, где приятно гулять по узким улочкам, наслаждаться свежим воздухом и тишиной. Рядом находятся живописные водопады Каледония и Милломери — идеальные места для прогулок и фотографий.

Шоколадный воркшоп

Оставит особое впечатление. Здесь можно попробовать и купить белый, тёмный шоколад, а также шоколад с лавандой, перцем, апельсинами и другими оригинальными вкусами.

Ланья — деревня художников

Прогуляемся по одной из красивейших деревень острова — Ланья. Почувствуем особую атмосферу, которую создают развешанные по стенам домов фотографии жителей конца 19 — начала 20 веков. Увидим мини-музеи — винодельню, дом-мастерскую местного жителя: здесь сохранились винный пресс 1822 года, традиционный оливковый пресс, старинные вещи и утварь.

Обед и винодельня

Пообедаем в самой лучшей таверне в горах, где подают горную форель, традиционное мезе, вкуснейшее стефадо и клефтико. На винодельне, где производят вино Коммандария, продегустируем известный кипрский напиток, который можно привезти с острова как сувенир.

Организационные детали

Последовательность остановок и содержание поездки может меняться

По вашему желанию мы всегда готовы остановиться для фотоссесии в живописном месте и на рынке для покупки фруктов, мёда и орехов