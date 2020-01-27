3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Женский монастырь Панагия Амиру и деревня Апсю

По живописной предгорной дороге мы отправимся в женский монастырь Панагия Амиру, где хранится чудотворная икона и бьет знаменитый источник. Мы расскажем истории святынь, а вы сможете набрать немного целебной воды. Вы пройдете по ухоженной территории монастыря, полюбуетесь захватывающими горными пейзажами. После по дороге мимо мандариновых и оливковых рощ мы доедем до Апсю. Здесь вы рассмотрите старинную церковь и на счастье позвоните в колокол, погуляете вдоль ручья по деревенскому бульвару со старинными фонарями и, если повезет, увидите посиделки колоритных кипрских женихов. И, конечно, мы зайдем в гости к местным жителям и выпьем кипрский кофе или травяной лавандовый чай с мандариновым джемом.

«Розовая фабрика», обед на ферме и традиционные сладости

Вы побываете в горной деревне Агрос, которая знаменита на весь мир полями дамасских роз. Мы посетим «Розовую фабрику», где из лепестков изготавливают сиропы, чай, ликер, душистые свечи, мыло и натуральную косметику. Пообедаем в ресторане на форелевой ферме в горах, где разводят карпа, форель и осетра. Кроме рыбы, на ферме выращивают овощи и фрукты, производят мясные и молочные продукты. А на фабрике сладостей «Катерина» вы попробуете традиционное варенье из грецких орехов и миндаля, корочек апельсина и тыквы. Также прогуляемся по Ланье — одной из красивейших деревень острова. Заглянем на старинную винодельню, производящую вино Коммандария, и продегустируем известный кипрский напиток.