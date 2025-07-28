3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мы отправимся в горные деревни, где вы наберёте воды из святого источника, пообедаете в настоящей таверне, зайдёте в гости к местным, попробуете оливковое масло и мандариновый джем. А ещё сорвёте с деревьев финики, заглянете в старинную винодельню и поднимете бокал Коммандарии!
Описание экскурсии
«Розовая фабрика», традиционные сладости и мясные деликатесы
Вы побываете в горной деревне Агрос, которая знаменита на весь мир полями дамасских роз. Мы посетим «Розовую фабрику», где из лепестков изготавливают сиропы, чай, ликёр, душистые свечи, мыло и натуральную косметику. На фабрике сладостей вы попробуете разнообразное варенье из грецких орехов и миндаля, корочек апельсина и тыквы и даже из морковки. А в мясной лавке отведаете традиционные кипрскую лунцу, окорок, козий бок и многое другое.
Платрес — горная жемчужина Кипра
Заедем в уютную деревню в горах Троодоса, окружённую соснами и прохладными ручьями. Это один из самых известных горных курортов Кипра, где приятно гулять по узким улочкам, наслаждаться свежим воздухом и тишиной. Рядом находятся живописные водопады Каледония и Милломери — идеальные места для прогулок и фотографий.
Шоколадный воркшоп
Оставит особое впечатление. Здесь можно попробовать и купить белый, тёмный шоколад, а также шоколад с лавандой, перцем, апельсинами и другими оригинальными вкусами.
Ланья — деревня художников
Прогуляемся по одной из красивейших деревень острова — Ланья. Почувствуем особую атмосферу, которую создают развешанные по стенам домов фотографии жителей конца 19 — начала 20 веков. Увидим мини-музеи — винодельню, дом-мастерскую местного жителя: здесь сохранились винный пресс 1822 года, традиционный оливковый пресс, старинные вещи и утварь.
Обед и винодельня
Пообедаем в самой лучшей таверне в горах, где подают горную форель, традиционное мезе, вкуснейшее стефадо и клефтико. На винодельне, где производят вино Коммандария, продегустируем известный кипрский напиток, который можно привезти с острова как сувенир.
Организационные детали
- Последовательность остановок и содержание поездки может меняться
- По вашему желанию мы всегда готовы остановиться для фотоссесии в живописном месте и на рынке для покупки фруктов, мёда и орехов
- Трансфер включён в стоимость
- Дегустации сладостей, орехов, оливкового масла, мандаринового джема бесплатны
- Обед и дегустация вина на винодельне не входит в стоимость экскурсии
- Экскурсию можно провести для 5-16 человек за доплату, детали уточняйте в переписке
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
- нас 4-ых забрали на удобной машине KIA Sportage, ездили с кондеем и комфортом - в начале спросили нас про интересы и исходя из
Очень хочется вернуться на остров еще и еще, посмотреть новые места, совершить морскую прогулку с Владимиром.
Вернемся обязательно! Обратимся сами и посоветуем друзьям!
Спасибо большое!