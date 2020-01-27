3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Заглянуть в гости к местным, пообедать на форелевой ферме и попробовать лучшие вина и сладости

Владимир и Ольга
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Владимир и Ольга – ваш гид
Кипр славится богатым античным наследием и необычной кухней.

Мы отправимся в горные деревни, где вы наберете воды из святого источника, пообедаете в настоящей таверне, зайдете в гости к местным, попробуете оливковое масло и мандариновый джем.

А еще сорвете с деревьев финики, заглянете в старинную винодельню и поднимите бокал Коммандарии!
260 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча 9:00
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У этой экскурсии3 отзыва
5
По горным деревушкам Кипра (из любого города острова)
По горным деревушкам Кипра (из любого города острова)

Что вас ожидает

Женский монастырь Панагия Амиру и деревня Апсю
По живописной предгорной дороге мы отправимся в женский монастырь Панагия Амиру, где хранится чудотворная икона и бьет знаменитый источник. Мы расскажем истории святынь, а вы сможете набрать немного целебной воды. Вы пройдете по ухоженной территории монастыря, полюбуетесь захватывающими горными пейзажами. После по дороге мимо мандариновых и оливковых рощ мы доедем до Апсю. Здесь вы рассмотрите старинную церковь и на счастье позвоните в колокол, погуляете вдоль ручья по деревенскому бульвару со старинными фонарями и, если повезет, увидите посиделки колоритных кипрских женихов. И, конечно, мы зайдем в гости к местным жителям и выпьем кипрский кофе или травяной лавандовый чай с мандариновым джемом.

«Розовая фабрика», обед на ферме и традиционные сладости
Вы побываете в горной деревне Агрос, которая знаменита на весь мир полями дамасских роз. Мы посетим «Розовую фабрику», где из лепестков изготавливают сиропы, чай, ликер, душистые свечи, мыло и натуральную косметику. Пообедаем в ресторане на форелевой ферме в горах, где разводят карпа, форель и осетра. Кроме рыбы, на ферме выращивают овощи и фрукты, производят мясные и молочные продукты. А на фабрике сладостей «Катерина» вы попробуете традиционное варенье из грецких орехов и миндаля, корочек апельсина и тыквы. Также прогуляемся по Ланье — одной из красивейших деревень острова. Заглянем на старинную винодельню, производящую вино Коммандария, и продегустируем известный кипрский напиток.

Организационные детали

  • Трансфер из Лимассола включен в стоимость экскурсии. Мы заберем вас из отеля и привезем обратно.
  • Трансфер из других городов возможен с доплатой (зависит от вашей локации)
  • Все дегустации вин, сладостей, орехов, оливкового масла, мандаринового джема бесплатны
  • Обед не входит в стоимость экскурсии
  • Последовательность остановок и содержание поездки может меняться
  • По вашему желанию мы всегда готовы остановиться для фотоссесии в живописном месте и на рынке для покупки фруктов, меда и орехов
  • Экскурсию можно провести для 5-6 человек за доплату 50 евро. Обратите внимание: 2 дополнительных места больше подойдут ребенку или подростку, чем взрослому.
По горным деревушкам Кипра (из любого города острова)
По горным деревушкам Кипра (из любого города острова)
По горным деревушкам Кипра (из любого города острова)
По горным деревушкам Кипра (из любого города острова)
По горным деревушкам Кипра (из любого города острова)
По горным деревушкам Кипра (из любого города острова)
По горным деревушкам Кипра (из любого города острова)
По горным деревушкам Кипра (из любого города острова)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура 9:00.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Владимир и Ольга
Владимир и Ольга
Калимера! Мы, Владимир и Ольга, покажем вам остров так, будто вы едете в гости к добрым друзьям. Наш Кипр — такой, каким вы его несомненно полюбите! Мы организуем индивидуальные экскурсии на автомобиле, морские мини-круизы на яхте, гастрономические туры по живописным кипрским деревушкам, романтические путешествия, детские приключения, пешие экскурсии по горным тропам. Ценим честную работу, верим в удачу, небезразличны к мнению путешественника. Ждем в гости!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

27 января 2020
Мы провели незабываемый день на острове. Владимир провез нас по очень интересным и красивым местам. Глубокие знания всех вопросов, от экономических до исторических, чувство юмора, приятная, спокойная беседа - и восьмичасовая прогулка пролетела как один миг.
Очень хочется вернуться на остров еще и еще, посмотреть новые места, совершить морскую прогулку с Владимиром.
Вернемся обязательно! Обратимся сами и посоветуем друзьям!
Спасибо большое!
22 июля 2019
Все было очень душевно, мы ездили туда куда обычно не добираются туристы, познакомились с местными жителями и их жизнью. Владимир и Ольга изменили маршрут исходя из наших пожеланий и мы смогли побывать еще и в тех местах которые были изначально не предусмотрены программой экскурсии. Владимир позаботился о воде для нас что делают далеко не все. Нам все очень понравилось. Спасибо большое за интересно проведенное время!
9 июня 2019
8 июня 2019 года были на экскурсии с Владимиром Большая триада Троодоса. На Кипре мы не первый раз, поэтому многое уже видели. Однако Владимиру удалось показать нам места, куда не возят туристов, но от этого они не становятся менее интересными.
Владимир прекрасный собеседник, он не только много знает, но ещё и умеет рассказать об этом, что не менее важно! Мы побывали не только в тех местах, которые были заявлены в рамках экскурсии, но и заехали в некоторые ещё: например, на винодельню (по моей просьбе) и в маленькую деревушку, где растёт самое древнее дерево Кипра. Кроме этого, Владимир рассказал о других достопримечательностях Кипра, скрытых от глаз туристов.
Отдельное спасибо от сына за экскурсию по Берингарии! Весь остаток вечера мы провели, surfing the Internet, в поисках фото отеля 50-70 годов!
На протяжении всего дня мы наслаждались свеже приготовленным супругой Владимира из мандаринов соком! Спасибо большое за прекрасно проведённый день!

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