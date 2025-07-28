3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Колоритный Кипр: поездка по горным деревушкам

Заглянуть в гости к местным, пообедать на форелевой ферме и попробовать лучшие вина и сладости
Кипр славится богатым античным наследием и необычной кухней.

Мы отправимся в горные деревни, где вы наберёте воды из святого источника, пообедаете в настоящей таверне, зайдёте в гости к местным, попробуете оливковое масло и мандариновый джем. А ещё сорвёте с деревьев финики, заглянете в старинную винодельню и поднимете бокал Коммандарии!
5
10 отзывов
Колоритный Кипр: поездка по горным деревушкам
Колоритный Кипр: поездка по горным деревушкам
Колоритный Кипр: поездка по горным деревушкам

Описание экскурсии

«Розовая фабрика», традиционные сладости и мясные деликатесы

Вы побываете в горной деревне Агрос, которая знаменита на весь мир полями дамасских роз. Мы посетим «Розовую фабрику», где из лепестков изготавливают сиропы, чай, ликёр, душистые свечи, мыло и натуральную косметику. На фабрике сладостей вы попробуете разнообразное варенье из грецких орехов и миндаля, корочек апельсина и тыквы и даже из морковки. А в мясной лавке отведаете традиционные кипрскую лунцу, окорок, козий бок и многое другое.

Платрес — горная жемчужина Кипра

Заедем в уютную деревню в горах Троодоса, окружённую соснами и прохладными ручьями. Это один из самых известных горных курортов Кипра, где приятно гулять по узким улочкам, наслаждаться свежим воздухом и тишиной. Рядом находятся живописные водопады Каледония и Милломери — идеальные места для прогулок и фотографий.

Шоколадный воркшоп

Оставит особое впечатление. Здесь можно попробовать и купить белый, тёмный шоколад, а также шоколад с лавандой, перцем, апельсинами и другими оригинальными вкусами.

Ланья — деревня художников

Прогуляемся по одной из красивейших деревень острова — Ланья. Почувствуем особую атмосферу, которую создают развешанные по стенам домов фотографии жителей конца 19 — начала 20 веков. Увидим мини-музеи — винодельню, дом-мастерскую местного жителя: здесь сохранились винный пресс 1822 года, традиционный оливковый пресс, старинные вещи и утварь.

Обед и винодельня

Пообедаем в самой лучшей таверне в горах, где подают горную форель, традиционное мезе, вкуснейшее стефадо и клефтико. На винодельне, где производят вино Коммандария, продегустируем известный кипрский напиток, который можно привезти с острова как сувенир.

Организационные детали

  • Последовательность остановок и содержание поездки может меняться
  • По вашему желанию мы всегда готовы остановиться для фотоссесии в живописном месте и на рынке для покупки фруктов, мёда и орехов
Что входит в стоимость, а что — нет
  • Трансфер включён в стоимость
  • Дегустации сладостей, орехов, оливкового масла, мандаринового джема бесплатны
  • Обед и дегустация вина на винодельне не входит в стоимость экскурсии
  • Экскурсию можно провести для 5-16 человек за доплату, детали уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
9:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад
Влад — ваш гид в Лимасоле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 933 туристов
Калимера! Я не просто показываю Кипр, а приглашаю в путешествие сквозь века и легенды этого удивительного острова. Вместе мы раскроем забытые уголки, наполненные историей и атмосферой, которые обычно остаются вне туристических
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маршрутов. Мои рассказы — это живые образы и эмоции, которые помогают прочувствовать настоящую суть Кипра: его культуру, традиции и дух местных жителей. Специализируюсь на исторических и культурных маршрутах, а также на гастрономических и этнографических турах. Выбирая меня, вы получаете не просто экскурсию, а личного проводника, который адаптирует программу под ваши интересы, сделает отдых запоминающимся и насыщенным и подарит впечатления, которые останутся с вами навсегда. Моя сильная сторона — умение рассказывать истории живо и увлекательно, делая каждую экскурсию настоящим приключением. Моя цель — сделать ваше путешествие уникальным, показать Кипр таким, каким его знают местные, и создать атмосферу доверия и комфорта на каждом шагу.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
Aleksandra
Экскурсия 27.07.2025 - очень понравилась, спасибо большое!
- нас 4-ых забрали на удобной машине KIA Sportage, ездили с кондеем и комфортом - в начале спросили нас про интересы и исходя из
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этого корректировали маршрут - мы "выкинули" одну деревушку ради водопада Календония - приехали на винодельню, где сам владелец / потомок основателей производства провёл дегустацию - посетили старинный храм с важной реликивией - вкусно покушали в таверне К сожалению, из-за ужасных пожаров, которые потушили только в пятницу, большое количество местных лавок в воскресенье не открылось. Так что часть традиционного кипрского производства осталась для нас неизведанной. Но чудо, что, подойдя так близко к Омодосу, пожар не затронул саму деревню.

Будем ездить ещё однозначно!

Экскурсия 27.07.2025 - очень понравилась, спасибо большое!
Экскурсия 27.07.2025 - очень понравилась, спасибо большое!
Экскурсия 27.07.2025 - очень понравилась, спасибо большое!
Экскурсия 27.07.2025 - очень понравилась, спасибо большое!
Экскурсия 27.07.2025 - очень понравилась, спасибо большое!
Экскурсия 27.07.2025 - очень понравилась, спасибо большое!
Экскурсия 27.07.2025 - очень понравилась, спасибо большое!
Экскурсия 27.07.2025 - очень понравилась, спасибо большое!+1
Экскурсия 27.07.2025 - очень понравилась, спасибо большое!
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Светлана
Объездив, пожалуй, большинство архитектурно-исторических, религиозных, морских и просто развлекательных мест любимого острова, решили в этот раз получить удовольствие от созерцания колоритных горных деревушек. В поездке нас сопровождала Яна, и это
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было замечательно. Все переезды от точки до точки Яна интересно и красочно рассказывала, терпеливо отвечала на все наши вопросы, делилась своими мыслями о настоящем и будущем Кипра. Это дорогого стоит - услышать мнение человека, знающего и любящего свою страну, переживающую за свою страну.
Очень впечатлила фабрика роз - удивительно было увидеть на высоте почти 1 тысячу метров над уровнем моря, где обычно специализируются на выращивании винограда, такое количество розовых кустов и настоящее производство "всего для красоты и аромата".
И приятно было просто прогуляться по маленьким магазинчикам с необычной продукцией, где мы накупили, как обычно, подарков для друзей и себя-любимых.
На винодельне было море народа с нескольких автобусов, но, благодаря Яне, нас приняли на дегустацию практически мгновенно. Кстати, хочу заметить, что в этом месте удивительно вкусное оливковое масло, которое благополучно долетело в чемодане до дома.
Самое большое впечатление на нас произвела маленькая семейная фабрика шоколада. Как же приятно наблюдать, когда делом занимаются профессионалы, влюбленные в свою работу! Казалось бы- чего мы не знаем о шоколаде? Вы будете удивлены - а почти ничего мы не знаем о шоколаде. А мы теперь немного знаем.
И обязательно выпейте у них чашечку горячего шоколада - волшебно вкусный напиток.
Мы провели чудесный день в компании с Яной, получили море интресной информации, полюбовались необыкновенно красивымт горами, познакомились с необычным бизнесом, прогулялись по улочкам уютных кипрских деревушек, накупили кучу вкусностей, напробовались местной еды, нафотографировались. Спасибо вмем, кто придумал, разработал и поовел эту экскурсию. Спасибо, Яна, нам было комфортно в Вашей машине, Вы- замечательный водитель, экскурсовод и чудесный теплый человек. Удачи Впм!

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Евгения
8 июня 2019 года были на экскурсии с Владимиром Большая триада Троодоса. На Кипре мы не первый раз, поэтому многое уже видели. Однако Владимиру удалось показать нам места, куда не
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возят туристов, но от этого они не становятся менее интересными.
Владимир прекрасный собеседник, он не только много знает, но ещё и умеет рассказать об этом, что не менее важно! Мы побывали не только в тех местах, которые были заявлены в рамках экскурсии, но и заехали в некоторые ещё: например, на винодельню (по моей просьбе) и в маленькую деревушку, где растёт самое древнее дерево Кипра. Кроме этого, Владимир рассказал о других достопримечательностях Кипра, скрытых от глаз туристов.
Отдельное спасибо от сына за экскурсию по Берингарии! Весь остаток вечера мы провели, surfing the Internet, в поисках фото отеля 50-70 годов!
На протяжении всего дня мы наслаждались свеже приготовленным супругой Владимира из мандаринов соком! Спасибо большое за прекрасно проведённый день!

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О
Мы провели незабываемый день на острове. Владимир провез нас по очень интересным и красивым местам. Глубокие знания всех вопросов, от экономических до исторических, чувство юмора, приятная, спокойная беседа - и восьмичасовая прогулка пролетела как один миг.
Очень хочется вернуться на остров еще и еще, посмотреть новые места, совершить морскую прогулку с Владимиром.
Вернемся обязательно! Обратимся сами и посоветуем друзьям!
Спасибо большое!
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Andrey
Все было очень душевно, мы ездили туда куда обычно не добираются туристы, познакомились с местными жителями и их жизнью. Владимир и Ольга изменили маршрут исходя из наших пожеланий и мы
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смогли побывать еще и в тех местах которые были изначально не предусмотрены программой экскурсии. Владимир позаботился о воде для нас что делают далеко не все. Нам все очень понравилось. Спасибо большое за интересно проведенное время!

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Наталья
Спасибо Владимиру за прекрасно проведённый день! Действительно, мы увидели колоритный Кипр и он нам очень понравился. Владимир -интересный рассказчик, аккуратный водитель, приятный собеседник. Провели с ним один из лучших дней на Кипре!
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