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Турция читать дальше уменьшить оккупировала 37% территории острова — красивейшие земли, где находятся удивительные образцы средневековой архитектуры — крепости, замки, монастыри и храмы.



Военные действия в прошлом, а обе стороны находятся в стадии мирных переговоров, поэтому у нас есть уникальная возможность посетить поистине восхитительные места. Кипр — уникальный остров. В результате войны 1974 года он был разделён демаркационной линией на две части. По разные стороны оказались две общины, существовавшие многими столетиями в мире и согласии.Турция

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Описание экскурсии Никосия Отправная точка экскурсии — столица острова Никосия. Это уникальный город, единственная столица в мире, разделенная на две части. По одну сторону границы Республика Кипр, где проживают греки, по другую — непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра, население которой составляют турки. Никосия — это город слияния двух культур и гармоничного сосуществования прошлого и настоящего. К тому же это один из древнейших городов в мире, ведь первые поселения в этом месте датированы ещё VII веком до нашей эры. Мы прокатимся по центральным проспектам и сделаем остановку в старом городе, где прогуляемся по местному «Арбату» — улице Лидра. Затем поднимемся на последний этаж башни «Шаколас», откуда, из туристической обсерватории, рассмотрим весь город как на ладони. Замок Святого Иллариона Выехав из Никосии, мы отправимся к «зелёной линии». Проблем при пересечении границы разделяющей остров не возникнет, ведь пограничники по обе стороны предельно лояльны к туристам. Главное, не забыть взять с собой паспорт. Очутившись в другой стране, мы отправимся к горному массиву Пентадактилос или Пять пальцев. Нас ждёт удивительное место с интересной историей — замок Святого Иллариона, расположившийся на скале высотой в 741 метр. По пути к вершине замка, вы насладитесь восхитительными пейзажами киренийского побережья, загляните в средневековые казармы и башни, посетите покои королевы и короля, узнаете печальную историю принца и много других рыцарских преданий. Аббатство Беллапаис Оставив позади величественный замок и дальше хранить свои вековые тайны, мы направимся к одной из прекрасных «жемчужин», украшающих северную часть острова, аббатству Беллапаис. Его называют самым ярким примером средневековой готической архитектуры Кипра. Аббатство основано в 1198 году отшельниками из Палестины, а в XIII веке расширено монахами-августинцами. Столетиями аббатство процветало, о чём свидетельствуют грандиозные размеры его готических построек, украшенных искусными лепными барельефами Ресторан турецкой кухни Недалеко от входа в аббатство растёт дерево бездельников, говорят, что все, кто сидит под сенью волшебного дерева, становятся непригодными к какой-либо работе. Впрочем, долго задерживаться мы не станем, ведь нас будет ждать ресторан турецкой кухни. С террасы этого красивейшего места открывается восхитительный вид на море и горы Пентадактилос. Город Кирения Затем мы отправимся в Кирению — древний портовый город, известный ещё в эпоху римлян. На протяжении тысячелетий Киренийская крепость постоянно перестраивалась, становясь всё мощнее и выше. Именно поэтому, посетив её, можно увидеть архитектурные элементы самых разных эпох: византийской, венецианской и османской. Здесь, на территории находится музей затонувшего корабля, в котором мы увидим остов корабля потерпевшего крушение у берегов Кипра ещё до нашей эры. А так же, артефакты и ценные находки различных исторических периодов развития острова. После экскурсии по крепости у нас ещё останется время, чтобы погулять по очаровательным улочкам города, заглянуть в торговые ряды ремесленников или выпить кофе в одном из многочисленных кафе перед обратной дорогой. Важная информация Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, паспорта, удобную обувь и головные уборы. Протяженность: до 230 км; Серпантин: до 20 км; Высота подъёма: до 850 м; Число остановок: 10; Пеший участок: до 2000 м. С учётом выезда из разных городов и районов Кипра, а так же вашего индивидуального ритма посещения достопримечательностей, данный маршрут будет скорректирован и персонализирован в процессе поездки.

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